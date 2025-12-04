हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
महाराष्ट्र निकाय चुनावIdeas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़रूस की 14 करोड़ आबादी में कितने फीसदी मुस्लिम, तेजी से क्यों फैल रहा इस्लाम? जानें 2030 तक कितने होंगे मुसलमान

रूस की 14 करोड़ आबादी में कितने फीसदी मुस्लिम, तेजी से क्यों फैल रहा इस्लाम? जानें 2030 तक कितने होंगे मुसलमान

Russia Muslim Population: रूस में इस्लाम तेजी से फैल रहा है और मुस्लिमों की आबादी हर साल बढ़ रही है. रूस के मुस्लिम इलाकों में मुस्लिम आबादी बढ़ने की दर पूरे देश के मुकाबले ज्यादा हो गई है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: Zahid Ahmed | Updated at : 04 Dec 2025 04:57 PM (IST)
Preferred Sources

रूस में इस्लाम धर्म तेजी से बढ़ रहा है. 2025 में रूस की कुल आबादी 14.30 करोड़ है, जिसमें 2.14 करोड़ (करीब15%) आबादी मुस्लिम है. हालांकि, आंकड़ों कुछ अलग हो सकते हैं क्योंकि आधिकारिक जनगणना धार्मिक पहचान पर आधारित नहीं होती है. रूस में मुस्लिम आबादी का अनुमान कई स्त्रोत और रिपोर्ट्स से आते हैं. प्यू रिसर्च के मुताबिक, 2030 तक रूस में मुस्लिम आबादी 18.6 करोड़ हो जाएगी.

सोवियत यूनियन में मुस्लिमों पर सख्ती थी
बहुत पुराने समय से रूस एक बड़ा और विविध देश रहा है. यहां ज्यादातर ईसाई स्लाव लोग सदियों से रहते आए हैं. लेकिन रूस के दक्षिणी इलाकों जैसे चेचन्या, दागेस्तान और तातारस्तान में मुसलमान हमेशा से बसे हुए हैं. सोवियत यूनियन के समय (1917-1991) में धर्म पर सख्ती थी, इसलिए मुस्लिम परिवार चुपचाप अपनी परंपराएं निभाते रहे. लेकिन जब 1991 में सोवियत यूनियन टूटा, तो सब कुछ बदल गया. मुस्लिम समुदाय को फिर से अपनी पहचान मिली और धीरे-धीरे उनकी तादाद बढ़ने लगी.

रूस में कैसे बढ़ने लगी मुस्लिम आबादी
पोनर्स यूरेशिया की रिपोर्ट के मुताबिक, 1990 के दशक की शुरुआत में रूस की कुल आबादी करीब 148 मिलियन थी. इसमें मुस्लिमों की संख्या अनुमानित 14-16 मिलियन थी, यानी कुल आबादी का लगभग 10% था. फिर यह तादाद लगातार बढ़ने लगी. इसकी दो वजहें हैं...

  • पहली वजह मुस्लिम परिवारों में बच्चे ज्यादा पैदा होते रहे. रूस के मुस्लिम बहुल इलाकों में जन्म दर राष्ट्रीय औसत से ऊपर थी. करीब 2.3 बच्चे प्रति महिला पर थे, जबकि पूरे रूस में यह 1.4 के आसपास रहा.
  • दूसरी वजह माइग्रेशन है. मध्य एशिया के देशों जैसे उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान और कजाकिस्तान से लाखों लोग काम की तलाश में रूस आते थे. यह ज्यादातर मुसलमान थे और वह मॉस्को और सेंट पीटर्सबर्ग जैसे बड़े शहरों में बस जाते थे. 2010 तक मॉस्को में ही 1 मिलियन से ज्यादा मुस्लिम रहने लगे. 

पोनर्स यूरेशिया के मुताबिक, समय बीतता गया और 2010 में मुस्लिम आबादी 1.6 करोड़ हो गई, यानी 11.7%. लेकिन रूस की कुल आबादी घट रही थी. जन्म कम और मौतें ज्यादा. मुस्लिम इलाकों में परिवार मजबूत थे, बच्चे ज्यादा और नए लोग आते रहे. 

रूसी पब्लिक ओपिनियन रिसर्च सेंटर (VCIOM) के सर्वे के मुताबिक, 7% रूसी खुद को मुस्लिम बताते हैं. लेकिन मुस्लिम लीडर्स जैसे चीफ मुफ्ती रवील गैनुटदिन का अनुमान ज्यादा है. वह रूस की कुल आबादी में 17% मुस्लिम आबादी बताते हैं यानी पूरे रूस में 25 मिलियन यानी ढाई करोड़ मुसलमान हैं.

रूस में मुस्लिम आबादी कितनी तेजी से बढ़ रही है?
पोनर्स एशिया की रिपोर्ट के मुताबिक, रूस में मुस्लिम आबादी की वृद्धि दर सालाना 0.6% से 1-2% तक है, जो रूस की कुल आबादी के घटने (-0.2%) से कहीं तेज है. एक्सपर्ट्स का मानना है कि 2030 तक मुस्लिम आबादी 18.6 मिलियन (14.4%) हो सकती है. 

लेकिन यह सब जन्म दर और माइग्रेशन पर निर्भर है. अगर मध्य एशिया से लोग कम आए या मुस्लिम इलाकों में भी जन्म घटे तो संख्या कम हो सकती है. पोनर्स एशिया जैसे थिंक टैंक कहते हैं कि यह रूस को ज्यादा विविध बनाएगा. उत्तरी काकेशस को शांत रखेगा, विदेश नीति बदलेगा और रूसी पहचान को नया रूप देगा.

Published at : 04 Dec 2025 04:57 PM (IST)
Tags :
Population Islam RUSSIA MUSLIMS Russia Muslim Population Russian Muslims Russia Population
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

न्यूज़
विदेश में दूध से बनी चीजें नहीं खाते पुतिन, फिर पनीर जैसा दिखने वाला त्वारोव क्या, जिसे रूस से साथ लाएंगे?
विदेश में दूध से बनी चीजें नहीं खाते पुतिन, फिर पनीर जैसा दिखने वाला त्वारोव क्या, जिसे रूस से साथ लाएंगे?
राजस्थान
अजमेर दरगाह को बम से उड़ाने की धमकी, जांच में कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला
अजमेर दरगाह को बम से उड़ाने की धमकी, जांच में कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला
न्यूज़
जिस आलीशान महल में होगा पुतिन का स्वागत, जानें क्या है उसकी कीमत, कितना लग्जीरियस है हैदराबाद हाउस?
जिस आलीशान महल में होगा पुतिन का स्वागत, जानें क्या है उसकी कीमत, कितना लग्जीरियस है हैदराबाद हाउस?
बॉलीवुड
2025 में सबसे ज्यादा सर्च की गईं ये फिल्में, साउथ को पछाड़ बॉलीवुड ने मारी बाजी
2025 में सबसे ज्यादा सर्च की गईं ये फिल्में, साउथ को पछाड़ बॉलीवुड ने मारी बाजी
Advertisement

वीडियोज

Indian Middle Class Debt Trap: बढ़ते Loan और घटती Savings की असल कहानी | Paisa Live
Putin India Visit: भारतीय मूल के रूस के विधायक Abhay Singh बोले, 'कोई देश नहीं टिक पाएगा' | PM Modi
Putin India Visit: भारतीय मूल के रूस के विधायक Abhay Singh बोले, 'कोई देश नहीं टिक पाएगा' | PM Modi
Putin India Visit: Delhi में पुतिन की यात्रा से पहले रुस हाऊस में फोटों प्रदर्शन | abp #shorts
Delhi Pollution: 'किस मौसम का मजा लें' | Priyanka Gandhi | abp #shorts
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
न्यूज़
विदेश में दूध से बनी चीजें नहीं खाते पुतिन, फिर पनीर जैसा दिखने वाला त्वारोव क्या, जिसे रूस से साथ लाएंगे?
विदेश में दूध से बनी चीजें नहीं खाते पुतिन, फिर पनीर जैसा दिखने वाला त्वारोव क्या, जिसे रूस से साथ लाएंगे?
राजस्थान
अजमेर दरगाह को बम से उड़ाने की धमकी, जांच में कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला
अजमेर दरगाह को बम से उड़ाने की धमकी, जांच में कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला
न्यूज़
जिस आलीशान महल में होगा पुतिन का स्वागत, जानें क्या है उसकी कीमत, कितना लग्जीरियस है हैदराबाद हाउस?
जिस आलीशान महल में होगा पुतिन का स्वागत, जानें क्या है उसकी कीमत, कितना लग्जीरियस है हैदराबाद हाउस?
बॉलीवुड
2025 में सबसे ज्यादा सर्च की गईं ये फिल्में, साउथ को पछाड़ बॉलीवुड ने मारी बाजी
2025 में सबसे ज्यादा सर्च की गईं ये फिल्में, साउथ को पछाड़ बॉलीवुड ने मारी बाजी
क्रिकेट
विजय हजारे ट्रॉफी में एक मैच खेलने का कितना पैसा लेंगे विराट कोहली? रकम जान आपके होश उड़ जाएंगे
विजय हजारे ट्रॉफी में एक मैच खेलने का कितना पैसा लेंगे विराट कोहली? रकम जान आपके होश उड़ जाएंगे
न्यूज़
Explained: व्लादिमीर पुतिन का भारत दौरा कितना ऐतिहासिक, क्या रिश्ते और मजूबत होंगे, अमेरिका-यूरोप को जलन क्यों?
Explained: व्लादिमीर पुतिन का भारत दौरा कितना ऐतिहासिक, क्या रिश्ते और मजूबत होंगे, अमेरिका-यूरोप को जलन क्यों?
यूटिलिटी
इस राज्य में महिलाओं को साल में 12 दिन की मिलेगी पीरियड्स लीव, जानें किस उम्र तक उठा सकती हैं फायदा?
इस राज्य में महिलाओं को साल में 12 दिन की मिलेगी पीरियड्स लीव, जानें किस उम्र तक उठा सकती हैं फायदा?
शिक्षा
क्रिकेटर ऋचा घोष बनीं पश्चिम बंगाल पुलिस में DSP, जानें इस पद पर कितनी मिलती है सैलरी?
क्रिकेटर ऋचा घोष बनीं पश्चिम बंगाल पुलिस में DSP, जानें इस पद पर कितनी मिलती है सैलरी?
Paisa LIVE
Shri Kanha Stainless IPO 2025 | Price, Lot Size, GMP & Listing | Quick Update | Paisa Live
Shri Kanha Stainless IPO 2025 | Price, Lot Size, GMP & Listing | Quick Update | Paisa Live
Paisa LIVE
Vidya Wires IPO 2025 | Price Band, Lot Size, Revenue, Profit & Listing | Paisa Live
Vidya Wires IPO 2025 | Price Band, Lot Size, Revenue, Profit & Listing | Paisa Live
ENT LIVE
क्या Avatar: Fire and Ash बनेगी साल 2025 की Best फिल्म?
क्या Avatar: Fire and Ash बनेगी साल 2025 की Best फिल्म?
ENT LIVE
Ranveer Singh ने मांगी माफी , चामुंडा देवी को 'भूत' कहने पर दी सफाई
Ranveer Singh ने मांगी माफी , चामुंडा देवी को 'भूत' कहने पर दी सफाई
ENT LIVE
Tere Ishk Mein Review: Dhanush , Kriti Sanon , Ultra Pro Max वाली आशिकी देख मजा आ गया
Tere Ishk Mein Review: Dhanush , Kriti Sanon , Ultra Pro Max वाली आशिकी देख मजा आ गया
Embed widget