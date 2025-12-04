क्रिकेटर ऋचा घोष बनीं पश्चिम बंगाल पुलिस में DSP, जानें इस पद पर कितनी मिलती है सैलरी?

ऋचा घोष ने घरेलू क्रिकेट में शानदार खेल दिखाकर कम उम्र में भारतीय क्रिकेट टीम में जगह बनाई साल 2020 में 16 साल की उम्र में ही उन्होंने क्रिकेट की दुनिया में अपने प्रदर्शन तेज बल्लेबाजी और विकेटकीपिंग से टीम में अहम भूमिका निभाई हाल ही में हुए महिला विश्व कप फाइनल में उन्होंने 24 गेंदों में 34 रन बनाकर भारत की जीत सुनिश्चित की जिसके लिए CAB ने उन्हें 34 लाख रुपये से सम्मानित किया है .