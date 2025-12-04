हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
क्रिकेटर ऋचा घोष बनीं पश्चिम बंगाल पुलिस में DSP, जानें इस पद पर कितनी मिलती है सैलरी?

क्रिकेटर ऋचा घोष बनीं पश्चिम बंगाल पुलिस में DSP, जानें इस पद पर कितनी मिलती है सैलरी?

भारतीय महिला क्रिकेट टीम की स्टार खिलाड़ी ऋचा घोष को पश्चिम बंगाल सरकार पुलिस में डीएसपी नियुक्त किया है  जानें, ऋचा की सैलरी कितनी होगी और स्पोर्ट्स कोटे के तहत और क्या क्या सुबिधाएं दी जायेंगी.....

By : रजनी उपाध्याय  | Updated at : 04 Dec 2025 02:47 PM (IST)
भारतीय महिला क्रिकेट टीम की स्टार खिलाड़ी ऋचा घोष को पश्चिम बंगाल सरकार पुलिस में डीएसपी नियुक्त किया है  जानें, ऋचा की सैलरी कितनी होगी और स्पोर्ट्स कोटे के तहत और क्या क्या सुबिधाएं दी जायेंगी.....

भारतीय महिला क्रिकेट टीम की युवा विकेटकीपर बल्लेबाज ऋचा घोष को हाल ही में पश्चिम बंगाल सरकार ने उन्हें स्पोर्ट्स कोटे के तहत पुलिस विभाग में DSP के पद पर नियुक्त किया है ईडन गार्डन्स में आयोजित एक खास समारोह में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने उन्हें यह नियुक्ति पत्र सौंपा.

ऋचा घोष ने घरेलू क्रिकेट में शानदार खेल दिखाकर कम उम्र में भारतीय क्रिकेट टीम में जगह बनाई साल 2020 में 16 साल की उम्र में ही उन्होंने क्रिकेट की दुनिया में अपने प्रदर्शन तेज बल्लेबाजी और विकेटकीपिंग से टीम में अहम भूमिका निभाई हाल ही में हुए महिला विश्व कप फाइनल में उन्होंने 24 गेंदों में 34 रन बनाकर भारत की जीत सुनिश्चित की जिसके लिए CAB ने उन्हें 34 लाख रुपये से सम्मानित किया है .
ऋचा घोष ने घरेलू क्रिकेट में शानदार खेल दिखाकर कम उम्र में भारतीय क्रिकेट टीम में जगह बनाई साल 2020 में 16 साल की उम्र में ही उन्होंने क्रिकेट की दुनिया में अपने प्रदर्शन तेज बल्लेबाजी और विकेटकीपिंग से टीम में अहम भूमिका निभाई हाल ही में हुए महिला विश्व कप फाइनल में उन्होंने 24 गेंदों में 34 रन बनाकर भारत की जीत सुनिश्चित की जिसके लिए CAB ने उन्हें 34 लाख रुपये से सम्मानित किया है .
डीएसपी बनने के बाद ऋचा को कानून-व्यवस्था को संभालने पुलिस टीमों का नेतृत्व करने, अपराध नियंत्रण करने और विभिन्न प्रशासनिक कार्यों की देखरेख करने जैसी महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभानी होंगी.
डीएसपी बनने के बाद ऋचा को कानून-व्यवस्था को संभालने पुलिस टीमों का नेतृत्व करने, अपराध नियंत्रण करने और विभिन्न प्रशासनिक कार्यों की देखरेख करने जैसी महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभानी होंगी.
पश्चिम बंगाल पुलिस में डीएसपी का मूल वेतन लगभग 56,100 रुपये प्रति माह होता है यह बेसिक पे है, जिसके ऊपर कई भत्ते जुड़ते हैं कुल मिलाकर DSP की मासिक इनकम काफी अच्छी हो जाती है और हर साल वेतन में बढ़ोतरी भी होती रहती है.
पश्चिम बंगाल पुलिस में डीएसपी का मूल वेतन लगभग 56,100 रुपये प्रति माह होता है यह बेसिक पे है, जिसके ऊपर कई भत्ते जुड़ते हैं कुल मिलाकर DSP की मासिक इनकम काफी अच्छी हो जाती है और हर साल वेतन में बढ़ोतरी भी होती रहती है.
DSP को मूल वेतन के साथ महंगाई भत्ता (DA) दिया जाता है, जो सैलरी का एक बड़ा हिस्सा बनता है DA समय-समय पर बढ़ता है, जिससे उनकी कुल मासिक आय और अधिक हो जाती है
DSP को मूल वेतन के साथ महंगाई भत्ता (DA) दिया जाता है, जो सैलरी का एक बड़ा हिस्सा बनता है DA समय-समय पर बढ़ता है, जिससे उनकी कुल मासिक आय और अधिक हो जाती है
DSP के रूप में ऋचा को मकान किराया भत्ता और यात्रा भत्ता भी मिलेगा HRA से रहने का खर्च कम होता है, जबकि TA से आधिकारिक यात्रा का पूरा खर्च कवर होता है यह सुविधाएं इस पद को और अधिक लाभदायक बनाती हैं.
DSP के रूप में ऋचा को मकान किराया भत्ता और यात्रा भत्ता भी मिलेगा HRA से रहने का खर्च कम होता है, जबकि TA से आधिकारिक यात्रा का पूरा खर्च कवर होता है यह सुविधाएं इस पद को और अधिक लाभदायक बनाती हैं.
DSP को सरकारी वाहन, वर्दी भत्ता, मेडिकल सुविधाएं, पेंशन, अवकाश भत्ते और अन्य प्रशासनिक लाभ भी मिलते हैं इन सुविधाओं के साथ यह पद न केवल प्रतिष्ठा बल्कि एक स्थिर और सुरक्षित करियर भी प्रदान करता है.
DSP को सरकारी वाहन, वर्दी भत्ता, मेडिकल सुविधाएं, पेंशन, अवकाश भत्ते और अन्य प्रशासनिक लाभ भी मिलते हैं इन सुविधाओं के साथ यह पद न केवल प्रतिष्ठा बल्कि एक स्थिर और सुरक्षित करियर भी प्रदान करता है.
Published at : 04 Dec 2025 02:47 PM (IST)
Embed widget