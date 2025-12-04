एक्सप्लोरर
क्रिकेटर ऋचा घोष बनीं पश्चिम बंगाल पुलिस में DSP, जानें इस पद पर कितनी मिलती है सैलरी?
भारतीय महिला क्रिकेट टीम की स्टार खिलाड़ी ऋचा घोष को पश्चिम बंगाल सरकार पुलिस में डीएसपी नियुक्त किया है जानें, ऋचा की सैलरी कितनी होगी और स्पोर्ट्स कोटे के तहत और क्या क्या सुबिधाएं दी जायेंगी.....
भारतीय महिला क्रिकेट टीम की युवा विकेटकीपर बल्लेबाज ऋचा घोष को हाल ही में पश्चिम बंगाल सरकार ने उन्हें स्पोर्ट्स कोटे के तहत पुलिस विभाग में DSP के पद पर नियुक्त किया है ईडन गार्डन्स में आयोजित एक खास समारोह में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने उन्हें यह नियुक्ति पत्र सौंपा.
Published at : 04 Dec 2025 02:47 PM (IST)
