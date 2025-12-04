2025 में सबसे ज्यादा सर्च की गईं ये फिल्में, साउथ को पछाड़ बॉलीवुड ने मारी बाजी
Top Searched Movies In 2025: साल 2025 में गूगल पर जिन फिल्मों को सबसे ज्यादा सर्च किया गया उस लिस्ट में बॉलीवुड ने साउथ को मात दे दी है. टॉप 10 मूवीज की लिस्ट में 'सैयारा' ने पहले नंबर पर जगह बनाई है.
साल 2025 का आखिरी महीना दिसंबर चल रहा है और अब कुछ ही दिनों में ये साल खत्म होने को है. 2025 में बॉलीवुड और साउथ की कई शानदार फिल्में रिलीज हुईं. इनमें से कई फिल्मों को लेकर जबरदस्त बज देखने को मिला. दर्शकों ने कई फिल्मों को गूगल पर जमकर सर्च किया. इस साल गूगल पर जिन 10 फिल्मों को सबसे ज्यादा सर्च किया गया, उसमें बॉलीवुड ने बाजी मार ली.
2025 में जिन 10 फिल्मों को सबसे ज्यादा सर्च किया गया उनमें से 5 बॉलीवुड फिल्में हैं. वहीं इस लिस्ट में 4 साउथ फिल्में भी शामिल हैं. इसके अलावा टॉप 10 मूवीज की लिस्ट में एक हॉलीवुड फिल्म ने भी जगह बनाई है.
- बॉलीवुड फिल्म सैयारा 2025 में गूगल पर सबसे ज्यादा सर्च की गई फिल्मों की लिल्ट में टॉप पर है.
- इस म्यूजिकल रोमांटिक फिल्म को मोहित सूरी ने डायरेक्ट किया है.
- सैयारा के जरिए अहान पांडे और अनीत पड्डा ने बॉलीवुड डेब्यू किया था.
- सैकनिल्क के मुताबिक फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 329.2 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया था.
कांतारा- चैप्टर 1
- साउथ फिल्म कांतारा- चैप्टर 1 इस साल दूसरी सबसे ज्यादा सर्च की गई फिल्म है.
- ऋषभ शेट्टी स्टारर इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 622.04 करोड़ रुपए कमाए थे.
कुली
- रजनीकांत स्टारर एक्शन फिल्म कुली इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर है.
- फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 285.01 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया था.
वॉर 2
- ऋतिक रोशन और जूनियर एनटीआर की फिल्म वॉर 2 को भी इस साल खूब सर्च किया गया.
- इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 236.55 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया था.
सनम तेरी कसम
- सनम तेरी कसम इस साल री-रिलीज हुई थी, ऐसे में फिल्म को लेकर जबरदस्त क्रेज देखने को मिला.
- ये फिल्म इस साल गूगल में पांचवीं सबसे ज्यादा सर्च की गई फिल्म है.
- सनम तेरी कसम का री-रिलीज और ओरिजिनल रिलीज का कुल कलेक्शन 42.28 करोड़ रुपए रहा.
