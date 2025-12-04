हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
महाराष्ट्र निकाय चुनावIdeas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड2025 में सबसे ज्यादा सर्च की गईं ये फिल्में, साउथ को पछाड़ बॉलीवुड ने मारी बाजी

2025 में सबसे ज्यादा सर्च की गईं ये फिल्में, साउथ को पछाड़ बॉलीवुड ने मारी बाजी

Top Searched Movies In 2025: साल 2025 में गूगल पर जिन फिल्मों को सबसे ज्यादा सर्च किया गया उस लिस्ट में बॉलीवुड ने साउथ को मात दे दी है. टॉप 10 मूवीज की लिस्ट में 'सैयारा' ने पहले नंबर पर जगह बनाई है.

By : दरख्शां मुमताज़ | Updated at : 04 Dec 2025 03:25 PM (IST)
Preferred Sources

साल 2025 का आखिरी महीना दिसंबर चल रहा है और अब कुछ ही दिनों में ये साल खत्म होने को है. 2025 में बॉलीवुड और साउथ की कई शानदार फिल्में रिलीज हुईं. इनमें से कई फिल्मों को लेकर जबरदस्त बज देखने को मिला. दर्शकों ने कई फिल्मों को गूगल पर जमकर सर्च किया. इस साल गूगल पर जिन 10 फिल्मों को सबसे ज्यादा सर्च किया गया, उसमें बॉलीवुड ने बाजी मार ली.

2025 में जिन 10 फिल्मों को सबसे ज्यादा सर्च किया गया उनमें से 5 बॉलीवुड फिल्में हैं. वहीं इस लिस्ट में 4 साउथ फिल्में भी शामिल हैं. इसके अलावा टॉप 10 मूवीज की लिस्ट में एक हॉलीवुड फिल्म ने भी जगह बनाई है.

  • बॉलीवुड फिल्म सैयारा 2025 में गूगल पर सबसे ज्यादा सर्च की गई फिल्मों की लिल्ट में टॉप पर है.
  • इस म्यूजिकल रोमांटिक फिल्म को मोहित सूरी ने डायरेक्ट किया है.
  • सैयारा के जरिए अहान पांडे और अनीत पड्डा ने बॉलीवुड डेब्यू किया था.
  • सैकनिल्क के मुताबिक फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 329.2 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया था.

कांतारा- चैप्टर 1

  • साउथ फिल्म कांतारा- चैप्टर 1 इस साल दूसरी सबसे ज्यादा सर्च की गई फिल्म है.
  • ऋषभ शेट्टी स्टारर इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 622.04 करोड़ रुपए कमाए थे. 

कुली

  • रजनीकांत स्टारर एक्शन फिल्म कुली इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर है.
  • फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 285.01 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया था.

वॉर 2

  • ऋतिक रोशन और जूनियर एनटीआर की फिल्म वॉर 2 को भी इस साल खूब सर्च किया गया.
  • इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 236.55 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया था.

सनम तेरी कसम

  • सनम तेरी कसम इस साल री-रिलीज हुई थी, ऐसे में फिल्म को लेकर जबरदस्त क्रेज देखने को मिला.
  • ये फिल्म इस साल गूगल में पांचवीं सबसे ज्यादा सर्च की गई फिल्म है.
  • सनम तेरी कसम का री-रिलीज और ओरिजिनल रिलीज का कुल कलेक्शन 42.28 करोड़ रुपए रहा.

 

और पढ़ें

About the author दरख्शां मुमताज़

दरख्शां मुमताज उन आवाज़ों में से एक हैं, जो एंटरटेनमेंट की दुनिया को न सिर्फ सुनती हैं, बल्कि उसे समझती हैं और दर्शकों तक असरदार तरीके से पहुंचाती भी हैं. ABP न्यूज़ की एंटरटेनमेंट डेस्क पर एक पत्रकार के तौर पर ये सिनेमा की चमक-दमक से आगे जाकर उसकी गहराइयों में झांकती हैं. खासतौर पर बॉक्स ऑफिस ट्रेंड्स और फ़िल्म इंडस्ट्री की पर्सेप्शन बिल्डिंग में उनकी गहरी पकड़ है. जामिया मिल्लिया इस्लामिया से ग्रेजुएशन और फिर पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद इन्होंने मीडिया को सिर्फ एक प्रोफेशन नहीं, बल्कि अपना पैशन बना लिया. कैमरा उनकी ताक़त है और कॉन्फिडेंस उनकी पहचान. इनका मानना है कि मेहनत कभी ट्रेंड से बाहर नहीं जाती, और ये हर दिन इसी सोच के साथ काम करती हैं. ये हिंदी में लिखती हैं, लेकिन अंग्रेज़ी, उर्दू और भोजपुरी भाषा पर भी अच्छी पकड़ रखती हैं.
Read
Published at : 04 Dec 2025 03:01 PM (IST)
Tags :
Saiyaara Year Ender 2025 Google Year In Search 2025
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
India vs Russia Economy: भारत से आधी है रूस की GDP, दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में कहां है रूस का नंबर?
भारत से आधी है रूस की GDP, दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में कहां है रूस का नंबर?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Politics: यूपी पंचायत चुनाव अकेले लड़ने के पीछे ये है कांग्रेस का प्लान! अजय राय ने भी लगा दी मुहर
यूपी पंचायत चुनाव अकेले लड़ने के पीछे ये है कांग्रेस का प्लान! अजय राय ने भी लगा दी मुहर
न्यूज़
जिस आलीशान महल में होगा पुतिन का स्वागत, जानें क्या है उसकी कीमत, कितना लग्जीरियस है हैदराबाद हाउस?
जिस आलीशान महल में होगा पुतिन का स्वागत, जानें क्या है उसकी कीमत, कितना लग्जीरियस है हैदराबाद हाउस?
बॉलीवुड
2025 में सबसे ज्यादा सर्च की गईं ये फिल्में, साउथ को पछाड़ बॉलीवुड ने मारी बाजी
2025 में सबसे ज्यादा सर्च की गईं ये फिल्में, साउथ को पछाड़ बॉलीवुड ने मारी बाजी
Advertisement

वीडियोज

Indian Middle Class Debt Trap: बढ़ते Loan और घटती Savings की असल कहानी | Paisa Live
Putin India Visit: भारतीय मूल के रूस के विधायक Abhay Singh बोले, 'कोई देश नहीं टिक पाएगा' | PM Modi
Putin India Visit: भारतीय मूल के रूस के विधायक Abhay Singh बोले, 'कोई देश नहीं टिक पाएगा' | PM Modi
Putin India Visit: Delhi में पुतिन की यात्रा से पहले रुस हाऊस में फोटों प्रदर्शन | abp #shorts
Delhi Pollution: 'किस मौसम का मजा लें' | Priyanka Gandhi | abp #shorts
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
India vs Russia Economy: भारत से आधी है रूस की GDP, दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में कहां है रूस का नंबर?
भारत से आधी है रूस की GDP, दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में कहां है रूस का नंबर?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Politics: यूपी पंचायत चुनाव अकेले लड़ने के पीछे ये है कांग्रेस का प्लान! अजय राय ने भी लगा दी मुहर
यूपी पंचायत चुनाव अकेले लड़ने के पीछे ये है कांग्रेस का प्लान! अजय राय ने भी लगा दी मुहर
न्यूज़
जिस आलीशान महल में होगा पुतिन का स्वागत, जानें क्या है उसकी कीमत, कितना लग्जीरियस है हैदराबाद हाउस?
जिस आलीशान महल में होगा पुतिन का स्वागत, जानें क्या है उसकी कीमत, कितना लग्जीरियस है हैदराबाद हाउस?
बॉलीवुड
2025 में सबसे ज्यादा सर्च की गईं ये फिल्में, साउथ को पछाड़ बॉलीवुड ने मारी बाजी
2025 में सबसे ज्यादा सर्च की गईं ये फिल्में, साउथ को पछाड़ बॉलीवुड ने मारी बाजी
क्रिकेट
क्विंटन डीकॉक के आउट होने पर विराट कोहली ने किया 'बाबा जी का ठुल्लू' वाला एक्शन, वीडियो वायरल
क्विंटन डीकॉक के आउट होने पर विराट कोहली ने किया 'बाबा जी का ठुल्लू' वाला एक्शन, वीडियो वायरल
न्यूज़
Explained: व्लादिमीर पुतिन का भारत दौरा कितना ऐतिहासिक, क्या रिश्ते और मजूबत होंगे, अमेरिका-यूरोप को जलन क्यों?
Explained: व्लादिमीर पुतिन का भारत दौरा कितना ऐतिहासिक, क्या रिश्ते और मजूबत होंगे, अमेरिका-यूरोप को जलन क्यों?
शिक्षा
दिल्ली के स्कूलों में आज से शुरू हो रहे नर्सरी एडमिशन, यहां देखें कौन से डॉक्यूमेंट की पड़ेगी जरूरत
दिल्ली के स्कूलों में आज से शुरू हो रहे नर्सरी एडमिशन, यहां देखें कौन से डॉक्यूमेंट की पड़ेगी जरूरत
हेल्थ
डब्ल्यूएचओ की चेतावनी, पाकिस्तान में एचआईवी संक्रमण ने लिया महामारी का रूप
डब्ल्यूएचओ की चेतावनी, पाकिस्तान में एचआईवी संक्रमण ने लिया महामारी का रूप
Paisa LIVE
Shri Kanha Stainless IPO 2025 | Price, Lot Size, GMP & Listing | Quick Update | Paisa Live
Shri Kanha Stainless IPO 2025 | Price, Lot Size, GMP & Listing | Quick Update | Paisa Live
Paisa LIVE
Vidya Wires IPO 2025 | Price Band, Lot Size, Revenue, Profit & Listing | Paisa Live
Vidya Wires IPO 2025 | Price Band, Lot Size, Revenue, Profit & Listing | Paisa Live
ENT LIVE
क्या Avatar: Fire and Ash बनेगी साल 2025 की Best फिल्म?
क्या Avatar: Fire and Ash बनेगी साल 2025 की Best फिल्म?
ENT LIVE
Ranveer Singh ने मांगी माफी , चामुंडा देवी को 'भूत' कहने पर दी सफाई
Ranveer Singh ने मांगी माफी , चामुंडा देवी को 'भूत' कहने पर दी सफाई
ENT LIVE
Tere Ishk Mein Review: Dhanush , Kriti Sanon , Ultra Pro Max वाली आशिकी देख मजा आ गया
Tere Ishk Mein Review: Dhanush , Kriti Sanon , Ultra Pro Max वाली आशिकी देख मजा आ गया
Embed widget