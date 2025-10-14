हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Actress Makeup Looks: बॉलीवुड एक्ट्रेसेस फैशन के साथ मेकअप को लेकर भी चर्चा में रहती हैं. ऐसे में हम आपको उनके कुछ ट्रेंडी मेकअप लुक दिखा रहे हैं. जिन्हें आप दिवाली पर फॉलो कर सकती हैं.

By : सखी चौधरी  | Updated at : 14 Oct 2025 07:27 PM (IST)
20 अक्टूबर को पूरे देश में दिवाली का त्योहार मनाया जाएगा. इस दिन पर महिलाएं सिर्फ अपने घर को नहीं खुद को भी संवारती हैं. अगर आप दिवाली के लिए ग्लोसी और मेकअप लुक ढूंढ रही हैं. तो डालिए हमारी इस खास रिपोर्ट पर एक नजर....

अगर आपको मेकअप करना ज्यादा पसंद नहीं है. तो दिवाली पर आप दीपिका पादुकोण की तरह मिनिमल प्रोडक्टर यूज कर अपनी स्किन ग्लोइंग बना सकती हैं.
नई दुल्हन के लिए शिल्पा शेट्टी का ये लुक बेस्ट ऑप्शन है.आप दिवाली पर एक्ट्रेस की तरह रेड आउटफिट पहनकर ऐसा मेकअप कर सकती हैं. मांग में सिंदूर और गले का मंगलसूत्र आपके मेकअप में चार चांद लगा देगा.
जाह्नवी कपूर ने ये साड़ी लुक अपनी फिल्म के प्रीमियर में कैरी किया था. एक्ट्रेस ने अपना मेकअप ग्लोसी रखा था. माथे की बिंदी इस लुक को और खास बना रही है.
कैटरीना कैफ की खूबसूरती पर फैंस दिल हारते हैं. ऐसा इसलिए भी है क्योंकि एक्ट्रेस कभी भी हैवी मेकअप में नजर आती. कैट को लाइट और ग्लोसी मेकअप पसंद है.
दिवाली पार्टी के लिए आप सारा अली खान के इस मेकअप को ट्राई कर सकती हैं. एक्ट्रेस ने न्यूड मेकअप किया हुआ है, उसके साथ लिप्स पर ग्लोस लगाया है.
मलाइका का ये मेकअप लुक भी आप दिवाली पर रीक्रिएट कर सकती हैं. एक्ट्रेस ने मेकअप लाइट रखकर लिपस्टिक को थोड़ा डार्क शेड में लगाया है. जो उनकी सुंदरता बढ़ा रहा है.
मलाइका का ये देसी अंदाज भी फेस्टिव सीजन के लिए सही ऑप्शन है. आप एक्ट्रेस की तरह लाइट फाउंडेशन और उसपर हाईलाइटर यूज कर सकती हैं.
तारा सुतारिया का ये लेटेस्ट दिवाली पार्टी लुक सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. एक्ट्रेस ने मेकअप को मिनिमल रखते हुए उसे ग्लोसी बनाया है.
Published at : 14 Oct 2025 07:27 PM (IST)
