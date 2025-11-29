एक्सप्लोरर
भूमि पेडनेकर से धनाश्री वर्मा तक, एयरपोर्ट पर दिखा बॉलीवुड हसीनाओं का स्टाइलिश अंदाज, तस्वीरें हो रही वायरल
Bollywood Actress Airport Look: हाल ही में एक्ट्रेस धनश्री वर्मा, भूमि पेडनेकर, मनीषा कोइराला और सैयामी खेर को एयरपोर्ट पर स्पॉट किया गया, जहां एक्ट्रेसेस काफी स्टाइलिश लुक में नजर आई.
आज बॉलीवुड एक्ट्रेस भूमि पेडनेकर, धनश्री वर्मा, मनीषा कोइराला और सैयामी खेर को एयरपोर्ट पर स्पॉट किया गया. इस दौरान एक्ट्रेसेस ने अपने लुक से सबका ध्यान खींचा. कैमरे में कैद उनकी ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही हैं, जहां फैंस उनके लुक को तारीफ कर रहे हैं.
1/8
2/8
3/8
4/8
5/8
6/8
7/8
8/8
Published at : 29 Nov 2025 01:10 PM (IST)
बॉलीवुड
8 Photos
भूमि पेडनेकर से धनाश्री वर्मा तक, एयरपोर्ट पर दिखा बॉलीवुड हसीनाओं का स्टाइलिश अंदाज
बॉलीवुड
10 Photos
मोस्ट अवेटेड हैं ये 10 फिल्में और सीरीज, जानें- दिसबंर में कौन सी किस तारीख को हो रही रिलीज
बॉलीवुड
11 Photos
स्क्रीनिंग में ऑल ब्लैक लुक में जाह्नवी से रेखा तक ने ढाया कहर, दिशा पाटनी ने लूट ली लाइमलाइट
बॉलीवुड
16 Photos
गुस्ताख इश्क प्रीमियर: व्हाइट साड़ी में अप्सरा लगीं फातिमा, दिशा का दिखा ग्लैमरस लुक
बॉलीवुड
7 Photos
डीप नेक ड्रेस में कृति खरबंदा ने बिखेरा हुस्न का जलवा, वायरल फोटोज देख बढ़ जाएंगी धड़कनें
बॉलीवुड
7 Photos
श्वेता तिवारी के बेटी ने पहना स्ट्रैपलेस गाउन, पलक तिवारी को ऐसे देख फैंस हैं एक्साइटेड
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'बिना चिंता कराएं इलाज, सरकार करेगी पूरी आर्थिक मदद', सीएम योगी ने जनता दर्शन में दिया भरोसा
इंडिया
सॉफ्टवेयर अपडेट और थम गया उड़ानों का कारवां, दिल्ली-मुंबई समेत कई एयरपोर्ट्स पर आई दिक्कत
बॉलीवुड
दोनों पत्नियों और परिवार को धर्मेंद्र ने खूबसूरती से किया था मैनेज, जब ईशा देओल ने कही थी ये बात
राजस्थान
राजस्थान में देर रात पुलिस महकमे में बड़ा फेरबदल, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक तबादला सूची जारी
Advertisement
बॉलीवुड
8 Photos
भूमि पेडनेकर से धनाश्री वर्मा तक, एयरपोर्ट पर दिखा बॉलीवुड हसीनाओं का स्टाइलिश अंदाज
बॉलीवुड
10 Photos
मोस्ट अवेटेड हैं ये 10 फिल्में और सीरीज, जानें- दिसबंर में कौन सी किस तारीख को हो रही रिलीज
एबीपी लाइव
Opinion