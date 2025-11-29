हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
भूमि पेडनेकर से धनाश्री वर्मा तक, एयरपोर्ट पर दिखा बॉलीवुड हसीनाओं का स्टाइलिश अंदाज, तस्वीरें हो रही वायरल

भूमि पेडनेकर से धनाश्री वर्मा तक, एयरपोर्ट पर दिखा बॉलीवुड हसीनाओं का स्टाइलिश अंदाज, तस्वीरें हो रही वायरल

Bollywood Actress Airport Look: हाल ही में एक्ट्रेस धनश्री वर्मा, भूमि पेडनेकर, मनीषा कोइराला और सैयामी खेर को एयरपोर्ट पर स्पॉट किया गया, जहां एक्ट्रेसेस काफी स्टाइलिश लुक में नजर आई.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 29 Nov 2025 01:10 PM (IST)
Bollywood Actress Airport Look: हाल ही में एक्ट्रेस धनश्री वर्मा, भूमि पेडनेकर, मनीषा कोइराला और सैयामी खेर को एयरपोर्ट पर स्पॉट किया गया, जहां एक्ट्रेसेस काफी स्टाइलिश लुक में नजर आई.

आज बॉलीवुड एक्ट्रेस भूमि पेडनेकर, धनश्री वर्मा, मनीषा कोइराला और सैयामी खेर को एयरपोर्ट पर स्पॉट किया गया. इस दौरान एक्ट्रेसेस ने अपने लुक से सबका ध्यान खींचा. कैमरे में कैद उनकी ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही हैं, जहां फैंस उनके लुक को तारीफ कर रहे हैं.

1/8
धनश्री वर्मा को आज सुबह मुंबई एयरपोर्ट पर स्पॉट किया गया. इस दौरान एक्ट्रेस काफी कैजुअल लुक में नजर आई.
धनश्री वर्मा को आज सुबह मुंबई एयरपोर्ट पर स्पॉट किया गया. इस दौरान एक्ट्रेस काफी कैजुअल लुक में नजर आई.
2/8
एक्ट्रेस के लुक की बात करें तो उन्होंने ब्लैक ट्राउजर और टॉप कैरी किया था. गॉगल्स लगाए एक्ट्रेस फुल स्वैग में दिखीं.
एक्ट्रेस के लुक की बात करें तो उन्होंने ब्लैक ट्राउजर और टॉप कैरी किया था. गॉगल्स लगाए एक्ट्रेस फुल स्वैग में दिखीं.
3/8
मनीषा कोइराला को भी मुंबई एयरपोर्ट पर स्पॉट किया गया. जहां एक्ट्रेस कंफर्टेबल लुक में दिखाई दी.
मनीषा कोइराला को भी मुंबई एयरपोर्ट पर स्पॉट किया गया. जहां एक्ट्रेस कंफर्टेबल लुक में दिखाई दी.
4/8
एक्ट्रेस ने ब्लैक ट्राउजर के साथ मैचिंग स्वेटशर्ट कैरी की थी. साथ ही उन्होंने गॉगल्स भी लगा रखे थे.
एक्ट्रेस ने ब्लैक ट्राउजर के साथ मैचिंग स्वेटशर्ट कैरी की थी. साथ ही उन्होंने गॉगल्स भी लगा रखे थे.
5/8
भूमि पेडनेकर को भी इसी दौरान एअरपोर्ट पर स्पॉट किया गया. जहां उन्होंने अपने लुक से सबका ध्यान खींचा.
भूमि पेडनेकर को भी इसी दौरान एअरपोर्ट पर स्पॉट किया गया. जहां उन्होंने अपने लुक से सबका ध्यान खींचा.
6/8
एक्ट्रेस के लुक की बात करें तो उन्होंने डेनिम के साथ स्वेटर कैरी किया था. उनका ये लुक काफी स्टाइलिश दिख रहा था.
एक्ट्रेस के लुक की बात करें तो उन्होंने डेनिम के साथ स्वेटर कैरी किया था. उनका ये लुक काफी स्टाइलिश दिख रहा था.
7/8
सैयामी खेर ने भी एयरपोर्ट पर अपने लुक से सभी की अट्रैक्ट किया.
सैयामी खेर ने भी एयरपोर्ट पर अपने लुक से सभी की अट्रैक्ट किया.
8/8
एक्ट्रेस ने ब्लैक ट्राउजर और मरून टॉप कैरी किया था जिसमें को काफी खूबसूरत दिख रही थी.
एक्ट्रेस ने ब्लैक ट्राउजर और मरून टॉप कैरी किया था जिसमें को काफी खूबसूरत दिख रही थी.
Published at : 29 Nov 2025 01:10 PM (IST)
Dhanashree Verma Manisha Koirala Bhumi Pednekar Saiyami Kher

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
बिना चिंता कराएं इलाज, सरकार करेगी पूरी आर्थिक मदद...', CM योगी ने जनता दर्शन में दिया भरोसा
'बिना चिंता कराएं इलाज, सरकार करेगी पूरी आर्थिक मदद', सीएम योगी ने जनता दर्शन में दिया भरोसा
इंडिया
सॉफ्टवेयर अपडेट और थम गया सैकड़ों उड़ानों का कारवां, दिल्ली-मुंबई समेत कई एयरपोर्ट्स पर आई दिक्कत
सॉफ्टवेयर अपडेट और थम गया उड़ानों का कारवां, दिल्ली-मुंबई समेत कई एयरपोर्ट्स पर आई दिक्कत
बॉलीवुड
दोनों पत्नियों हेमा मालिनी और प्रकाश कौर को खूबसूरती से मैनेज करते थे धर्मेंद्र, जब बेटी ईशा देओल ने पिता की तारीफ की थी
दोनों पत्नियों और परिवार को धर्मेंद्र ने खूबसूरती से किया था मैनेज, जब ईशा देओल ने कही थी ये बात
राजस्थान
राजस्थान में देर रात पुलिस महकमे में बड़ा फेरबदल, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक तबादला सूची जारी
राजस्थान में देर रात पुलिस महकमे में बड़ा फेरबदल, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक तबादला सूची जारी
वीडियोज

Indonesia में तूफान से मरने वालों की संख्या तेजी के साथ बढ़ी, 180 तक पहुंचा आंकड़ा । BREAKING NEWS
Sri Lanka में आए Cyclone Ditwah को लेकर भारतीय तटीय राज्यों में हाई अलर्ट । BREAKING NEWS
रेडिएशन खतरे की जद में आ गई भारतीय विमान सेवा, समझिए ठीक नहीं हुआ तो क्या हो सकता है ?
Delhi Case: दोस्तों से मिलने गया था गगन, गोलियों की गूंज के साथ लौटी मौत की खबर
श्मशान में 50 लाख का 'नकली मुर्दा' !

Embed widget