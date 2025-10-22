एक्सप्लोरर
दीपिका पादुकोण की बचपन की 10 तस्वीरें, बेटी दुआ की स्माइल है मां जैसी
Deepika Padukone Childhood Pictures: दीपिका पादुकोण की बेटी की तस्वीरों के बाद अब दीपिका के भी बचपन की तस्वीरें वायरल हो रही हैं, जिसे देखकर फैंस का कहना है कि दुआ तो बचपन से ही मां की हमशक्ल है.
दीपिका पादुकोण आज बॉलीवुड की सबसे स्टाइलिश और एलिगेंट एक्ट्रेसेस में गिनी जाती हैं, लेकिन उनकी बचपन की तस्वीरें बताती हैं कि उनकी क्यूटनेस और ग्रेस तो उन्हें बचपन से ही विरासत में मिली थी. हाल ही में सोशल मीडिया पर दीपिका की बचपन की कुछ अनदेखी तस्वीरें सामने आई हैं, जिन्हें देखकर फैंस उनकी बेटी दुआ से तुलना कर रहे हैं. हर कोई कह रहा है कि दुआ की स्माइल बिल्कुल अपनी मां दीपिका जैसी है. आइए देखते हैं दीपिका के बचपन की 10 खूबसूरत तस्वीरें.
1/10
2/10
3/10
4/10
5/10
6/10
7/10
8/10
9/10
10/10
Published at : 22 Oct 2025 11:31 AM (IST)
बॉलीवुड
8 Photos
पति निक और बेटी मालती संग प्रियंका चोपड़ा ने की लक्ष्मी पूजा, फैमिली और दोस्तों संग सेलिब्रेट की दिवाली
बॉलीवुड
7 Photos
कभी बैकलेस सूट तो कभी साड़ी में दिखाई पतली कमर, माहिरा शर्मा के दिवाली लुक्स ने उड़ाए होश
View More
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
इंडिया
'प्रधानमंत्री बातों को छुपा जाते हैं, ट्रंप उजागर कर देते हैं', रूस से तेल खरीद पर PM मोदी पर कांग्रेस का तंज
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी के इस शहर में लगा गधों का मेला, 'शाहरुख-सलमान' से लेकर 'आलिया भट्ट' और 'अमिताभ' की लग रही बोली!
विश्व
क्यों तालिबान के साथ है भारत? PAK एक्सपर्ट के सवाल पर इंडियन मेजर ने खोल दिए पाकिस्तान के पुराने राज, बोले- खुद भूल गए जब...
साउथ सिनेमा
शाहरुख खान की इस एक्ट्रेस ने पति-बच्चों संग मनाई दिवाली, तस्वीरें शेयर कर अब दिखाई झलक
Advertisement
बॉलीवुड
8 Photos
पति निक और बेटी मालती संग प्रियंका चोपड़ा ने की लक्ष्मी पूजा, फैमिली और दोस्तों संग सेलिब्रेट की दिवाली
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
Opinion