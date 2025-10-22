हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
दीपिका पादुकोण की बचपन की 10 तस्वीरें, बेटी दुआ की स्माइल है मां जैसी

दीपिका पादुकोण की बचपन की 10 तस्वीरें, बेटी दुआ की स्माइल है मां जैसी

Deepika Padukone Childhood Pictures: दीपिका पादुकोण की बेटी की तस्वीरों के बाद अब दीपिका के भी बचपन की तस्वीरें वायरल हो रही हैं, जिसे देखकर फैंस का कहना है कि दुआ तो बचपन से ही मां की हमशक्ल है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 22 Oct 2025 11:31 AM (IST)
Deepika Padukone Childhood Pictures: दीपिका पादुकोण की बेटी की तस्वीरों के बाद अब दीपिका के भी बचपन की तस्वीरें वायरल हो रही हैं, जिसे देखकर फैंस का कहना है कि दुआ तो बचपन से ही मां की हमशक्ल है.

दीपिका पादुकोण आज बॉलीवुड की सबसे स्टाइलिश और एलिगेंट एक्ट्रेसेस में गिनी जाती हैं, लेकिन उनकी बचपन की तस्वीरें बताती हैं कि उनकी क्यूटनेस और ग्रेस तो उन्हें बचपन से ही विरासत में मिली थी. हाल ही में सोशल मीडिया पर दीपिका की बचपन की कुछ अनदेखी तस्वीरें सामने आई हैं, जिन्हें देखकर फैंस उनकी बेटी दुआ से तुलना कर रहे हैं. हर कोई कह रहा है कि दुआ की स्माइल बिल्कुल अपनी मां दीपिका जैसी है. आइए देखते हैं दीपिका के बचपन की 10 खूबसूरत तस्वीरें.

1/10
दीपिका पादुकोण की बेटी दुआ की तस्वीरों के बाद अब दीपिका के बचपन की तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं.
दीपिका पादुकोण की बेटी दुआ की तस्वीरों के बाद अब दीपिका के बचपन की तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं.
2/10
जिन्हें देखकर फैंस दीपिका की तस्वीरों को दुआ की तस्वीर से कंम्पेयर कर रहे हैं.
जिन्हें देखकर फैंस दीपिका की तस्वीरों को दुआ की तस्वीर से कंम्पेयर कर रहे हैं.
3/10
बता दें कि दीपिका अपने बचपन में बेहद ही क्यूट थी.
बता दें कि दीपिका अपने बचपन में बेहद ही क्यूट थी.
4/10
उनकी बचपन की हर तस्वीरों में मासूमियत साफ झलकती है.
उनकी बचपन की हर तस्वीरों में मासूमियत साफ झलकती है.
5/10
इस तस्वीर में दीपिका की क्यूटनेस का कोई जवाब नहीं.
इस तस्वीर में दीपिका की क्यूटनेस का कोई जवाब नहीं.
6/10
बचपन में भी कैमरे के सामने उतनी ही कॉन्फिडेंट थीं दीपिका.
बचपन में भी कैमरे के सामने उतनी ही कॉन्फिडेंट थीं दीपिका.
7/10
वहीं दीपिका की बचपन की ये मासूम मुस्कान अब हूबहू दुआ के चेहरे पर दिखती है.
वहीं दीपिका की बचपन की ये मासूम मुस्कान अब हूबहू दुआ के चेहरे पर दिखती है.
8/10
हाल ही में दीपिका ने अपनी बेटी दुआ की तस्वीरें शेयर की.
हाल ही में दीपिका ने अपनी बेटी दुआ की तस्वीरें शेयर की.
9/10
तस्वीरें देखने के बाद फैंस का कहना है कि दुआ बिल्कुल मां पर गई है.
तस्वीरें देखने के बाद फैंस का कहना है कि दुआ बिल्कुल मां पर गई है.
10/10
हर किसी का कहना रहा है कि दुआ की स्माइल बिल्कुल अपनी मां दीपिका जैसी है.
हर किसी का कहना रहा है कि दुआ की स्माइल बिल्कुल अपनी मां दीपिका जैसी है.
Published at : 22 Oct 2025 11:31 AM (IST)
Tags :
Deepika Padukone Dua Padukone Singh

Photo Gallery

View More
Embed widget