हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलहेल्थप्रेग्नेंसी में होने लगी है आयरन की कमी? इन सीड्स से भरपूर मिलेगा फायदा

प्रेग्नेंसी में होने लगी है आयरन की कमी? इन सीड्स से भरपूर मिलेगा फायदा

pregnancy iron rich seeds: आयरन पोषक तत्वों में महत्वपूर्ण पोषक तत्वों में एक है. इसकी कमी से महिलाओं को काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: तान्या झा | Updated at : 16 Dec 2025 10:02 AM (IST)
Preferred Sources

pregnancy iron rich seeds: आयरन महत्वपूर्ण तत्वों में से एक है. यह बच्चे के विकास से लेकर मां के अंदर गर्भावस्था के समय होने वाले वाले खून की कमी से बचाने के लिए भी काफी ज्यादा महत्व रखता है. गर्भावस्था के समय अगर मां के शरीर में जितना ज्यादा पोषक तत्व होगा, बच्चें को उतना पोषण मिल सकेगा. आयरन शरीर में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होता है. आयरन के स्तर में अगर शरीर में गिरावट आती है, गर्भावस्था के समय काफी ज्या़दा कमजोरी और अन्य समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है. 

आयरन की कमी से बच्चे के विकास में दिक्कत

इसके अलावा इसकी कमी से भ्रूण के विकास में दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है. बच्चे के जन्म के बाद भी बच्चे को फिर काफी ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ सकता है. अगर मां को बच्चे के जन्म के समय पर आयरन की कमी होती है, तो बच्चा समय से पहले जन्म ले सकता है या तो बच्चा काफी कम वजन का जन्म ले सकता है. इसके अलावा दिमागी विकास आदि जैसी समस्याओं का भी सामना करना पड़ सकता है. महिलाओं को प्रसव के समय अधिक रक्तस्त्राव जैसी समस्याओं का खतरा बना रहता है. इसी में आइए आपको कुछ ऐसे बीजों के बारे में बताए, जिसका सेवन करने से आपको गर्भावस्था में होने वाले पोषक तत्वों का कमी का सामना नहीं करना पड़ेगा. 

कद्दू के बीज

कद्दू के बीज कई सारे पोषक तत्वों से मिलकर बना होता है. इससे न केवल आयरन, बल्कि मैग्नीशियम और प्रोटीन की कमी भी पूरी होती है. इसको तीसरे तिमाही में खाने से हीमोग्लोबिन का स्तर बढ़ता है,जिससे महिलाओं में ताकत और कमजोरी जैसी परेशानियों से राहत मिलती हैं.  

तिल के बीज

प्रेग्नेंसी में तिल के बीज खाने से शिशु के विकास में काफी ज्यादा फायदा होता है. इसके अलावा यह पाचन तंत्र को भी काफी ज्यादा मजबूत करता है. प्रेगनेंसी के समय महिलाओं का कब्ज से संबंधित परेशानियों का सामना करना पड़ता है. तिल के बीजों से फोलिक एसिड का भी निर्माण होता है. इसको सही और सुरक्षित तरीके से खाने से बच्चे में न्यूरल ट्रयूब डिफेक्ट जैसी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है. 

तिल के बीजों को खाने के नुकसान

प्रेग्नेंसी की पहली तिमाही में तिल के बीजों का सेवन करना काफी ज्यादा नुकसानदायक होता है. तिल के बीज खाने के बाग स्पॉटिग हो सकती है. इसलिए डॉक्टर की सलाह जरूर ले. 

सूरजमुखी के बीज

सूरजमुखी के बीज महिलाओं के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद होते है. सीमित और डॉक्टर की सलाह अनुसार इसका सेवन करने से महिलाओं को गर्भवास्था के दौरान फोलिक एसिड, आयरन और मैग्निशयम जैसे पोषक तत्व भरपूर मात्रा में प्राप्त होते है. 

यह भी पढ़ें: Winter Blood Pressure: सर्दियों में बार-बार बीपी हो जाता है हाई, इन देसी नुस्खों से हमेशा रहेगा कंट्रोल

Disclaimer: यह जानकारी रिसर्च स्टडीज और विशेषज्ञों की राय पर आधारित है. इसे मेडिकल सलाह का विकल्प न मानें. किसी भी नई गतिविधि या व्यायाम को अपनाने से पहले अपने डॉक्टर या संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें.

Published at : 16 Dec 2025 10:02 AM (IST)
पर्सनल कार्नर

Embed widget