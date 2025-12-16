उत्तर प्रदेश बस्ती में नेशनल हाइवे-28 मंगलवार की सुबह बड़ा हादसा हो गया, जहां तीर्थ यात्रियों से भरी बस की ट्रक से आमने-सामने की जोरदार टक्कर हो गई. इस हादसे में चार लोगों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई जबकि 11 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंच गया है.

खबर के मुताबिक ये हादसा कोतवाली थाना क्षेत्र के अंतर्गत बस्ती-बरगदवा रोड पर स्थित हरदिया चौराहे के पास हुआ. जहां तीर्थयात्रियों से भरी बस की ट्रक से टक्कर हो गई. ये टक्कर इतनी ज़ोरदार थी कि बस के आगे का हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया. ये बस संत कबीर नगर से अजमेर जा रही थी तभी रास्ते में हादसे को शिकार हो गई.

तीर्थयात्रियों से भरी बस और ट्रक की टक्कर

इस हादसे के बाद मौके पर चीख पुकार मच गई. सूचना मिलते ही डीएम, एसपी और डीआईजी खुद मौके पर पहुंच गए और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया. इस खूनी हादसे में ट्रक चालक समेत चार लोगों की मौत हो गई. इनमें तीन तीर्थयात्री शामिल हैं. टक्कर के बाद शव वाहनों में बुरी तरह फंस गए थे, जिन्हें निकालने में पुलिस को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी.

हादसे में 4 की मौत और 11 यात्री घायल

पुलिस प्रशासन की टीम ने 11 घायल यात्रियों को अस्पताल में भर्ती कराया है. इनमें से 2 गंभीर रूप से घायल हैं. गंभीर रूप से घायल यात्रियों को प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए हायर मेडिकल सेंटर रेफर कर दिया गया है. अन्य घायलों की स्थिति पर डॉक्टर लगातार निगरानी रखे हुए हैं. पुलिस ने क्रेन की मदद से दुर्घटनाग्रस्त वाहनों को हाईवे से हटाया, जिसके बाद यातायात सामान्य हो सका.

पुलिस उप महानिरीक्षक संजीव त्यागी के अनुसार यह भीषण दुर्घटना सुबह उस वक्त हुई जब संत कबीर नगर जिले के बेलहर कला से तीर्थयात्रियों को लेकर अजमेर शरीफ जा रही बस अनियंत्रित होकर सामने से आ रहे ट्रक से टकरा गई. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि दोनों वाहनों के अगले हिस्से क्षतिग्रस्त हो गए.

पुलिस ने मृतकों के परिजनों को सूचना दे दी है. आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही हैं.

