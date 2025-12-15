अमिताभ बच्चन संग क्यों टूटा था रेखा का रिश्ता? एक्ट्रेस की दोस्त का खुलासा

रेखा की करीबी दोस्त बीना रामानी ने उनके रिश्ता के बारे में बात की उन्होंने कहा, 'उस समय रेखा चाहती थीं कि अमिताभ बच्चन सबके सामने उनके रिश्ते को स्वीकार करें.' बीना रामानी के मुताबिक, रेखा चाहते थीं कि उनका रिश्ता छुपा न रहे और इसे सब जाने, लेकिन ऐसा नहीं हो सका क्योंकि अमिताभ बच्चन उस समय जया बच्चन से शादीशुदा थे और पॉलिटिक्स में एक्टिव हो रहे थे.