एक्सप्लोरर
अमिताभ बच्चन संग क्यों टूटा था रेखा का रिश्ता? एक्ट्रेस की दोस्त का खुलासा
Amitabh Bachchan-Rekha: अमिताभ बच्चन और रेखा का रिश्ता हमेशा से चर्चा में रहा है. वहीं एक्ट्रेस की करीबी दोस्त ने उनके रिश्ते के टूटने के पीछे की वजहें बताई है.
कुछ बॉलीवुड कहानियां सालों बीत जाने के बाद भी लोगों की यादों से नहीं मिटतीं, और रेखा और अमिताभ बच्चन का रिश्ता भी ऐसी ही एक कहानी है. उनके साथ फिल्मों के बाद भी फैंस उनके बारे में सवाल पूछते रहे. अब, रेखा की एक करीबी दोस्त बीना रामानी ने ये बताया है कि आखिर उनका रिश्ता क्यों टूटा.
1/7
2/7
Published at : 15 Dec 2025 02:56 PM (IST)
Tags :Amitabh Bachchan Rekha
बॉलीवुड
7 Photos
पति निक जोनस संग रोमांटिक हुईं प्रियंका चोपड़ा, बेटी मालती को डॉक्टर के पास लेकर गईं
बॉलीवुड
7 Photos
न्यू ईयर पार्टी में न्यू एज एक्ट्रेस से लें स्टाइलिंग टिप्स, ग्लैमर देख दंग रह जाएंगे दोस्त
बॉलीवुड
7 Photos
'थोड़ी मॉडर्न, पूर्ण मराठी...' बनारसी साड़ी और मुल्गी पहन इतराईं मृणाल ठाकुर, देखें तस्वीरें
बॉलीवुड
7 Photos
साल 2025 की मोस्ट कंट्रोवर्शियल फिल्में, 'छावा' से लेकर 'धुरंधर' तक पर खूब हुआ बवाल
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
इंडिया
'देवता को विश्राम नहीं करने देते', श्री बांके बिहारी मंदिर में दर्शन की टाइमिंग पर बोले CJI सूर्यकांत
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
राम मंदिर आंदोलन से जुड़े डॉ. रामविलास वेदांती का निधन, सीएम योगी आदित्यनाथ ने जताया दुख
इंडिया
क्या नीतीश कुमार 5 साल रहेंगे मुख्यमंत्री? कांग्रेस से मुलाकात को लेकर क्या बोले चिराग
इंडिया
IGI एयरपोर्ट पर 40 फ्लाइट्स कैंसल, 200 से ज्यादा डिले, इंडिगो संकट के बीच परेशानी का नया सबब क्या?
Advertisement
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
Opinion