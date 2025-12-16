IPL 2026 Mini Auction: इंडियन प्रीमियर लीग 2026 के लिए आज दोपहर ढाई बजे यानी 16 दिसंबर, 2025 को अबू धाबी के एतिहाद एरीना में होने वाले मिनी ऑक्शन में सभी की नजरें ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर कैमरन ग्रीन पर होंगी. इस मिनी ऑक्शन में बेहतरीन ऑलराउंडर (बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों में अव्वल) की कमी के चलते कैमरन ग्रीन पर जमकर पैसों की बारिश हो सकती है. मिनी ऑक्शन में कोलकाता नाइट राइडर्स और चेन्नई सुपर किंग्स को एक बेहतरीन ऑलराउंडर की तलाश है और उन दोनों टीमों के पर्स में सबसे ज्यादा पैसे भी हैं.

IPL 2026 के लिए कुल कितने खिलाड़ी खरीदे जाएंगे?

इस मिनी ऑक्शन में सभी 10 टीमें कुल 77 खिलाड़ियों को खरीदने के लिए अबू धाबी में होने वाले आयोजित ऑक्शन में बैठेंगी. जिसमें सभी टीमों के पास कुल पैसे मिलाकर 237 करोड़ 55 लाख रुपए की राशि उपलब्ध है. हालांकि, इस ऑक्शन में मुंबई इंडियंस की ज्यादा भूमिका नहीं होगी, क्योंकि उसके पास सिर्फ 2 करोड़ 75 लाख रुपए ही हैं. मुंबई इंडियंस कुछ अनकैप्ड खिलाड़ियों को उनके बेस प्राइस पर खरीदने के लिए ऑक्शन में उतरेगी.

कोलकाता और चेन्नई के पास सबसे बड़ी पर्स

आईपीएल 2026 के लिए होने वाले मिनी ऑक्शन में कोलकाता नाइट राइडर्स के पास सबसे बड़ी पर्स 64 करोड़ 30 लाख रुपए का है. केकेआर की नजरें टीम को नए सिरे से तैयार करने पर होंगी, क्योंकि टीम को ऑक्शन में कुल 13 खिलाड़ियों को खरीदना है. इस मिनी ऑक्शन में खिलाड़ियों पर बोली लगाते समय नाइटराइडर्स को सुपरकिंग्स से चुनौती मिल सकती है. चेन्नई के पास ऑक्शन में दूसरी सबसे बड़ी पर्स 43 करोड़ 40 लाख रुपए का है. वहीं, सुपरकिंग्स भी मिनी ऑक्शन में अपनी टीम संतुलन के हिसाब से अच्छे खिलाड़ियों को खरीदना चाहेगी.

मेगा ऑक्शन से मिनी ऑक्शन ज्यादा दिलचस्प क्यों?

मिनी ऑक्शन हमेशा मेगा ऑक्शन से ज्यादा दिलचस्प इसलिए होती है, क्योंकि फ्रेंचाइजी कुछ खास पसंद के साथ ऑक्शन में आती हैं और अलग-अलग स्किल्स वाले खिलाड़ियों को अपने टीम में जोड़ने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार रहती हैं. आईपीएल मिनी ऑक्शन में तेज गेंदबाज जो ऑलराउंडर भी हो उसके लिए हमेशा से बड़ी बोलियां लगती रही हैं, इसको देखते हुए इस बार कैमरन ग्रीन, वेंकटेश अय्यर और वेस्टइंडीज के ऑलराउंडर जेसन होल्डर पर सबसे बड़ी बोली लगने की उम्मीद है.