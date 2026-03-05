बॉलीवुड फिल्में जिनका रिलीज से पहले बदला गया था नाम, लिस्ट में 'वीर जारा' भी है शामिल

शाहरुख खान और इरफान खान की इस फिल्म का नाम पहले 'बिल्लू बार्बर' था. लेकिन हज्जाम समुदाय ने 'बार्बर' शब्द पर आपत्ति जताई. उनका कहना था कि यह शब्द उनके पेशे को गलत तरीके से दिखाता है. विवाद बढ़ने से पहले ही मेकर्स ने फिल्म का नाम छोटा कर सिर्फ 'बिल्लू' कर दिया.