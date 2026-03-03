फेसबुक फोटो देखकर इस बच्ची को मिला था फिल्म का ऑफर, आज बॉलीवुड के बड़े स्टार्स में होती है गिनती

उनकी पहली फिल्म साल 2010 में रिलीज हुई 'तीन पत्ती' (2010) थी, जिसमें उन्होंने कॉलेज स्टूडेंट का किरदार निभाया. इस फिल्म में अमिताभ बच्चन, बेन किंग्सले और आर. माधवन जैसे सितारे थे. यह फिल्म उम्मीदों के मुताबिक बॉक्स ऑफिस पर सफलता हासिल कर पाने में असफल रही.