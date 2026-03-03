हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फेसबुक फोटो देखकर इस बच्ची को मिला था फिल्म का ऑफर, आज बॉलीवुड के बड़े स्टार्स में होती है गिनती

फेसबुक फोटो देखकर इस बच्ची को मिला था फिल्म का ऑफर, आज बॉलीवुड के बड़े स्टार्स में होती है गिनती

Birthday Special: आज हम आपको एक ऐसी एक्ट्रेस के बारें में बताने जा रहे हैं, जिनके बॉलीवुड सफर की शुरुआत एक डिजिटल प्लेटफॉर्म से हुई. एक निर्माता ने उनकी तस्वीरें देखकर उन्हें फिल्मों के लिए चुना था.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 03 Mar 2026 01:00 PM (IST)
Birthday Special: आज हम आपको एक ऐसी एक्ट्रेस के बारें में बताने जा रहे हैं, जिनके बॉलीवुड सफर की शुरुआत एक डिजिटल प्लेटफॉर्म से हुई. एक निर्माता ने उनकी तस्वीरें देखकर उन्हें फिल्मों के लिए चुना था.

जब हम आज के जमाने में किसी युवा कलाकार को बड़े पर्दे पर चमकते हुए देखते हैं, तो लगता है कि सफलता तक पहुंचने का रास्ता पहले से ही तय होता है. लेकिन, इस हसीना की कहानी थोड़ी अलग है. उनके बॉलीवुड सफर की शुरुआत एक छोटे से डिजिटल प्लेटफॉर्म से हुई. एक निर्माता ने फेसबुक पर उनकी तस्वीरें देखकर उन्हें फिल्मों के लिए चुना था. ये ऐसा समय था, जब सोशल मीडिया से करियर शुरू होना आम नहीं माना जाता था. बता दें ये एक्ट्रेस कोई और नहीं बल्कि श्रद्धा कपूर कपूर है.

1/7
श्रद्धा कपूर का जन्म 3 मार्च 1987 को मुंबई में हुआ था. वे मशहूर एक्टर शक्ति कपूर और शिवांगी कोल्हापुरे की बेटी हैं. उनके परिवार का बॉलीवुड से गहरा नाता रहा है. छोटी उम्र से ही श्रद्धा को अभिनय, संगीत और कला में दिलचस्पी थी.
श्रद्धा कपूर का जन्म 3 मार्च 1987 को मुंबई में हुआ था. वे मशहूर एक्टर शक्ति कपूर और शिवांगी कोल्हापुरे की बेटी हैं. उनके परिवार का बॉलीवुड से गहरा नाता रहा है. छोटी उम्र से ही श्रद्धा को अभिनय, संगीत और कला में दिलचस्पी थी.
2/7
उनकी पहली फिल्म साल 2010 में रिलीज हुई 'तीन पत्ती' (2010) थी, जिसमें उन्होंने कॉलेज स्टूडेंट का किरदार निभाया. इस फिल्म में अमिताभ बच्चन, बेन किंग्सले और आर. माधवन जैसे सितारे थे. यह फिल्म उम्मीदों के मुताबिक बॉक्स ऑफिस पर सफलता हासिल कर पाने में असफल रही.
उनकी पहली फिल्म साल 2010 में रिलीज हुई 'तीन पत्ती' (2010) थी, जिसमें उन्होंने कॉलेज स्टूडेंट का किरदार निभाया. इस फिल्म में अमिताभ बच्चन, बेन किंग्सले और आर. माधवन जैसे सितारे थे. यह फिल्म उम्मीदों के मुताबिक बॉक्स ऑफिस पर सफलता हासिल कर पाने में असफल रही.
Published at : 03 Mar 2026 01:00 PM (IST)
Aashiqui 2 Shraddha Kapoor

