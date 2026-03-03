एक्सप्लोरर
फेसबुक फोटो देखकर इस बच्ची को मिला था फिल्म का ऑफर, आज बॉलीवुड के बड़े स्टार्स में होती है गिनती
Birthday Special: आज हम आपको एक ऐसी एक्ट्रेस के बारें में बताने जा रहे हैं, जिनके बॉलीवुड सफर की शुरुआत एक डिजिटल प्लेटफॉर्म से हुई. एक निर्माता ने उनकी तस्वीरें देखकर उन्हें फिल्मों के लिए चुना था.
जब हम आज के जमाने में किसी युवा कलाकार को बड़े पर्दे पर चमकते हुए देखते हैं, तो लगता है कि सफलता तक पहुंचने का रास्ता पहले से ही तय होता है. लेकिन, इस हसीना की कहानी थोड़ी अलग है. उनके बॉलीवुड सफर की शुरुआत एक छोटे से डिजिटल प्लेटफॉर्म से हुई. एक निर्माता ने फेसबुक पर उनकी तस्वीरें देखकर उन्हें फिल्मों के लिए चुना था. ये ऐसा समय था, जब सोशल मीडिया से करियर शुरू होना आम नहीं माना जाता था. बता दें ये एक्ट्रेस कोई और नहीं बल्कि श्रद्धा कपूर कपूर है.
Published at : 03 Mar 2026 01:00 PM (IST)
Aashiqui 2 Shraddha Kapoor
