JDU Bihar Deputy CM: जेडीयू की तरफ से कौन हो सकते है डिप्टी सीएम, रेस में ये नाम शामिल
JDU Bihar Deputy CM Candidate Name: नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने के बाद बिहार में बीजेपी का सीएम होगा, जबकि दो डिप्टी सीएम जेडीयू के होंगे. आइए जानते हैं कौन वो दो नाम हैं जो इस रेस में शामिल हैं.
बिहार की राजनीति में डिप्टी सीएम पद को लेकर चर्चा तेज है. जेडीयू की तरफ़ से इस पद के लिए दो नाम सबसे ज्यादा चर्चा में हैं. पहला नाम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार का है, जबकि दूसरा नाम पार्टी के वरिष्ठ नेता और मंत्री विजय चौधरी का माना जा रहा है. अंतिम फैसला पार्टी नेतृत्व करेगा.
