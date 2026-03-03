एक्सप्लोरर
नुपूर सेनन ने स्टेबिन बेन संग शादी के बाद सेलिब्रेट की पहली होली, बहन कृति ने शेयर की झलक
नुपूर सेनन ने हाल ही में स्टेबिन बेन संग शादी की. उनकी शादी काफी चर्चा में रही. अब शादी के बाद नुपूर सेनन ने फैमिली संग होली सेलिब्रेट की है.
एक्ट्रेस कृति सेनन बॉलीवुड की पॉपुलर एक्ट्रेस हैं. उनकी बहन नुपूर सेनन ने 11 जनवरी 2026 को उदयपुर में शादी की. उनकी शादी काफी चर्चा में रही थी.
