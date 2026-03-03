नुपूर सेनन ने स्टेबिन बेन संग शादी के बाद सेलिब्रेट की पहली होली, बहन कृति ने शेयर की झलक

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडनुपूर सेनन ने स्टेबिन बेन संग शादी के बाद सेलिब्रेट की पहली होली, बहन कृति ने शेयर की झलक

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 03 Mar 2026 08:29 PM (IST)
एक्ट्रेस कृति सेनन बॉलीवुड की पॉपुलर एक्ट्रेस हैं. उनकी बहन नुपूर सेनन ने 11 जनवरी 2026 को उदयपुर में शादी की. उनकी शादी काफी चर्चा में रही थी.

अब शादी के बाद नुपूर और स्टेबिन ने होली सेलिब्रेट की है.
कृति सेनन ने इस होली सेलिब्रेशन की तस्वीरें शेयर की. नुपूर ने अपने परिवार के साथ होली मनाई. सोशल मीडिया पर उनकी तस्वीरें वायरल हैं.
Published at : 03 Mar 2026 08:29 PM (IST)
Kriti Sanon नूपुर सेनन HOLI

