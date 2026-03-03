एक्सप्लोरर
Holi 2026: रणदीप हुड्डा की परिवार संग होली, पत्नी को किया किस, गुलाल में रंगे आए नजर
Holi 2026: एक्टर रणदीप हुड्डा ने फैमिली संग होली सेलिब्रेट की. उन्होंने सोशल मीडिया पर होली की फोटोज शोयर की हैं. वो पत्नी संग पोज देते दिखे.
पूरे देश में होली का त्योहार मनाया जा रहा है. बॉलीवुड एक्टर्स भी साथ मिलकर होली सेलिब्रेट कर रहे हैं. एक्टर रणदीप हुड्डा ने भी परिवार के साथ मिलकर होली सेलिब्रेट की.
