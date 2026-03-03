हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडHoli 2026: रणदीप हुड्डा की परिवार संग होली, पत्नी को किया किस, गुलाल में रंगे आए नजर

Holi 2026: रणदीप हुड्डा की परिवार संग होली, पत्नी को किया किस, गुलाल में रंगे आए नजर

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 03 Mar 2026 02:01 PM (IST)
पूरे देश में होली का त्योहार मनाया जा रहा है. बॉलीवुड एक्टर्स भी साथ मिलकर होली सेलिब्रेट कर रहे हैं. एक्टर रणदीप हुड्डा ने भी परिवार के साथ मिलकर होली सेलिब्रेट की.

रणदीप हुड्डा ने सोशल मीडिया पर कई फोटोज शेयर की हैं. तस्वीरों में वो गुलाल में रंगे दिखे.
उन्होंने पत्नी संग पोज दिए. रणदीप पत्नी को किस करते नजर आए. उनकी पत्नी लिन लैशराम भी गुलाल में रंगी दिखीं.
Published at : 03 Mar 2026 02:01 PM (IST)
