करोड़ों की मालकिन श्रद्धा कपूर, जानें कहां-कहां से एक्ट्रेस करती हैं तगड़ी कमाई

श्रद्धा कपूर बॉलीवुड की टॉप एक्ट्रेसेस में से एक मानी जाती है. एक्ट्रेस ने अपने करियर में कई शानदार फिल्में की हैं. एक्ट्रेस एक्टिंग के अलावा एड्स, ब्रांड प्रमोशन से तगड़ी कमाई करती है.