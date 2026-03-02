हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
करोड़ों की मालकिन श्रद्धा कपूर, जानें कहां-कहां से एक्ट्रेस करती हैं तगड़ी कमाई

Shraddha Kapoor Net Worth: एक्ट्रेस श्रद्धा कपूर काफी लग्जरी लाइफ जीती हैं. कल 3 मार्च को एक्ट्रेस अपना बर्थडे सेलिब्रेट करने वाली हैं. ऐसे में आइए जानते हैं उनकी नेटवर्थ.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 02 Mar 2026 10:46 PM (IST)
Shraddha Kapoor Net Worth: एक्ट्रेस श्रद्धा कपूर काफी लग्जरी लाइफ जीती हैं. कल 3 मार्च को एक्ट्रेस अपना बर्थडे सेलिब्रेट करने वाली हैं. ऐसे में आइए जानते हैं उनकी नेटवर्थ.

एक्ट्रेस श्रद्धा कपूर कल, 3 मार्च को अपना 39वां बर्थडे सेलिब्रेट करने वाली है. इस खास मौके पर हम आपको उनकी नेटवर्थ के बारे में बता रहे हैं. फिल्मों और ब्रांड एंडोर्समेंट के जरिए श्रद्धा कपूर ने करोड़ों की संपत्ति बनाई है. आइए जानते हैं उनकी नेटवर्थ कितनी है.

श्रद्धा कपूर बॉलीवुड की टॉप एक्ट्रेसेस में से एक मानी जाती है. एक्ट्रेस ने अपने करियर में कई शानदार फिल्में की हैं. एक्ट्रेस एक्टिंग के अलावा एड्स, ब्रांड प्रमोशन से तगड़ी कमाई करती है.
जीक्यू की रिपोर्ट के मुताबिक, एक्ट्रेस की नेट वर्थ 130 करोड़ रुपये है. वो एक फिल्म के लिए करीब 5 करोड़ रुपये की फीस लेती है.
Published at : 02 Mar 2026 10:46 PM (IST)
Shraddha Kapoor

बॉलीवुड फोटो गैलरी

