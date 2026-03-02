एक्सप्लोरर
करोड़ों की मालकिन श्रद्धा कपूर, जानें कहां-कहां से एक्ट्रेस करती हैं तगड़ी कमाई
Shraddha Kapoor Net Worth: एक्ट्रेस श्रद्धा कपूर काफी लग्जरी लाइफ जीती हैं. कल 3 मार्च को एक्ट्रेस अपना बर्थडे सेलिब्रेट करने वाली हैं. ऐसे में आइए जानते हैं उनकी नेटवर्थ.
एक्ट्रेस श्रद्धा कपूर कल, 3 मार्च को अपना 39वां बर्थडे सेलिब्रेट करने वाली है. इस खास मौके पर हम आपको उनकी नेटवर्थ के बारे में बता रहे हैं. फिल्मों और ब्रांड एंडोर्समेंट के जरिए श्रद्धा कपूर ने करोड़ों की संपत्ति बनाई है. आइए जानते हैं उनकी नेटवर्थ कितनी है.
1/7
2/7
Published at : 02 Mar 2026 10:46 PM (IST)
Tags :Shraddha Kapoor
बॉलीवुड
7 Photos
दुबई में आलीशान घरों के मालिक हैं बॉलीवुड के कई स्टार्स, लिस्ट में शाहरुख से सलमान तक हैं शामिल
बॉलीवुड
7 Photos
बर्थडे स्पेशल: कितने करोड़ के मालिक हैं टाइगर श्रॉफ ? जानें एक्टर कहां से करते हैं मोटी कमाई
बॉलीवुड
7 Photos
रश्मिका- विजय से नुपुर- स्टोबिन तक, शादी के बाद पहली बार साथ होली मनाएंगे ये न्यूलीवेड कपल्स
बॉलीवुड
7 Photos
स्टाइलिश लुक में एयरपोर्ट पर स्पॉट हुईं मृणाल ठाकुर, पैप्स को दिए फोटो, देखें तस्वीरें
बॉलीवुड
6 Photos
दीपिका पादुकोण से ऐश्वर्या राय तक, इन बॉलीवुड एक्टर्स ने क्यों ठुकराए हॉलीवुड के ऑफर्स
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
मनोरंजन
'30 साल से ज्यादा मुझे छत दी है', अपने घर 'जलसा' को लेकर भावुक हुए अमिताभ बच्चन
मनोरंजन
फ्लॉप डेब्यू के कारण झेला था रिजेक्शन, इस रोमांटिक फिल्म ने बदल दी श्रद्धा कपूर की किस्मत
मनोरंजन
फिल्मों में नहीं चला तनिषा मुखर्जी का जादू, आज करोड़ों की मालकिन हैं काजोल की बहन, जानें नेटवर्थ
मनोरंजन
'पैनिक वाली खबरें न फैलाए', दुबई में रह रहे विवेक ओबेरॉय, UAE के लोगों से की ये अपील
Advertisement
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
Opinion