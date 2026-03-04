एक्सप्लोरर
किराए के घर से लाखों कमाते हैं ये सेलेब्स, लिस्ट में अमिताभ बच्चन-सलमान खान का नाम भी शामिल
आज हम आपको उन सेलेब्स के नाम बताने जा रहे हैं, जो अपने घर को किराए पर देकर लाखों रुपये कमाते हैं. इस लिस्ट में कई बड़े एक्टर्स के नाम शामिल हैं.
बॉलीवुड के कई सितारे ऐसे हैं जिनके पास एक से ज़्यादा घर हैं. इनमें से कुछ सितारे अपनी प्रॉपर्टी को किराए पर देकर मोटी कमाई करते हैं. आइए जानते हैं इस लिस्ट में कौन कौन से सितारों के नाम शामिल हैं.
1/7
2/7
Published at : 04 Mar 2026 09:45 PM (IST)
Tags :Amitabh Bachchan SALMAN KHAN
बॉलीवुड
7 Photos
किराए के घर से लाखों कमाते हैं ये सेलेब्स, लिस्ट में अमिताभ बच्चन-सलमान खान का नाम भी शामिल
बॉलीवुड
7 Photos
नुपूर सेनन ने स्टेबिन बेन संग शादी के बाद सेलिब्रेट की पहली होली, बहन कृति ने शेयर की झलक
बॉलीवुड
7 Photos
फेसबुक फोटो देखकर इस बच्ची को मिला था फिल्म का ऑफर, आज बॉलीवुड के बड़े स्टार्स में होती है गिनती
बॉलीवुड
7 Photos
39 की उम्र में 25 की लगती हैं श्रद्धा कपूर, जाने एक्ट्रेस का क्या है फिटनेस सीक्रेट
बॉलीवुड
7 Photos
दुबई में आलीशान घरों के मालिक हैं बॉलीवुड के कई स्टार्स, लिस्ट में शाहरुख से सलमान तक हैं शामिल
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
मनोरंजन
प्रोड्यूसर बनी मिर्जापुर की 'डिंपी' उर्फ हर्षिता गौर, होली पर रिलीज हुई पहली शॉर्ट फिल्म
मनोरंजन
हैदराबाद रिसेप्शन से विजय- रश्मिका का फर्स्ट लुक आया सामने, टिपिकल साउथ इंडियन लुक में खूबसूरत लगे दोनों
मनोरंजन
'जना नायगन' की रिलीज टाले जाने पर विजय ने कसा तंज बोले- 'आप मुझे चुप करा सकते हैं लेकिन…'
मनोरंजन
प्रियदर्शन के 'कम पढ़ाई' वाले बयान पर राजपाल यादव का छलका दर्द, कहा- 'टैलेंट मायने रखता है'
Advertisement
बॉलीवुड
7 Photos
किराए के घर से लाखों कमाते हैं ये सेलेब्स, लिस्ट में अमिताभ बच्चन-सलमान खान का नाम भी शामिल
बॉलीवुड
7 Photos
नुपूर सेनन ने स्टेबिन बेन संग शादी के बाद सेलिब्रेट की पहली होली, बहन कृति ने शेयर की झलक
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
Opinion