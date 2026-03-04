किराए के घर से लाखों कमाते हैं ये सेलेब्स, लिस्ट में अमिताभ बच्चन-सलमान खान का नाम भी शामिल

टाइम्स नाऊ की खबर के मुताबिक, सलमान खान ने अपने एक अपार्टमेंट को किराये पर दिया है. ये अपार्टमेंट बांद्रा वेस्ट में शिव अस्थान हाइट्स में मौजूद हैं. ये प्रॉपर्टी 95,000 रुपये प्रति महीने रेंट पर है.