हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडकिराए के घर से लाखों कमाते हैं ये सेलेब्स, लिस्ट में अमिताभ बच्चन-सलमान खान का नाम भी शामिल

किराए के घर से लाखों कमाते हैं ये सेलेब्स, लिस्ट में अमिताभ बच्चन-सलमान खान का नाम भी शामिल

आज हम आपको उन सेलेब्स के नाम बताने जा रहे हैं, जो अपने घर को किराए पर देकर लाखों रुपये कमाते हैं. इस लिस्ट में कई बड़े एक्टर्स के नाम शामिल हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 04 Mar 2026 09:45 PM (IST)
आज हम आपको उन सेलेब्स के नाम बताने जा रहे हैं, जो अपने घर को किराए पर देकर लाखों रुपये कमाते हैं. इस लिस्ट में कई बड़े एक्टर्स के नाम शामिल हैं.

बॉलीवुड के कई सितारे ऐसे हैं जिनके पास एक से ज़्यादा घर हैं. इनमें से कुछ सितारे अपनी प्रॉपर्टी को किराए पर देकर मोटी कमाई करते हैं. आइए जानते हैं इस लिस्ट में कौन कौन से सितारों के नाम शामिल हैं.

अमिताभ बच्चन ने अपने दो बंगले अम्मू और वत्स के ग्राउंड फ्लोर को किराये पर दिया है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इससे उन्हें 18.9 लाख रुपये की कमाई होती है.
अमिताभ बच्चन ने अपने दो बंगले अम्मू और वत्स के ग्राउंड फ्लोर को किराये पर दिया है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इससे उन्हें 18.9 लाख रुपये की कमाई होती है.
टाइम्स नाऊ की खबर के मुताबिक, सलमान खान ने अपने एक अपार्टमेंट को किराये पर दिया है. ये अपार्टमेंट बांद्रा वेस्ट में शिव अस्थान हाइट्स में मौजूद हैं. ये प्रॉपर्टी 95,000 रुपये प्रति महीने रेंट पर है.
टाइम्स नाऊ की खबर के मुताबिक, सलमान खान ने अपने एक अपार्टमेंट को किराये पर दिया है. ये अपार्टमेंट बांद्रा वेस्ट में शिव अस्थान हाइट्स में मौजूद हैं. ये प्रॉपर्टी 95,000 रुपये प्रति महीने रेंट पर है.
