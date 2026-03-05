हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
'कोई राष्ट्रीयता नहीं, सिर्फ इंसानियत', यूएस-ईरान जंग के बीच मदद को आगे आए सोनू सूद, दुबई में फंसे लोगों को दे रहे फ्री स्टे

'कोई राष्ट्रीयता नहीं, सिर्फ इंसानियत’, यूएस-ईरान जंग के बीच मदद को आगे आए सोनू सूद, दुबई में फंसे लोगों को दे रहे फ्री स्टे

इजराइल-ईरान जंग के बीच दुबई में फंसे लोगों की मदद के लिए सोनू सूद आगे आए हैं. उन्होंने दुबई में बिना किसी शर्त के लोगों के लिए स्टे ऑफर किया है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: मोनिका गुप्ता | Updated at : 05 Mar 2026 01:24 PM (IST)
यूएस-इजराइल-ईरान जंग की वजह से दुबई में भी तनाव का माहौल है. सारी फ्लाइट्स कैंसिल है और कई ट्रैवलर दुबई में फंसे हैं और घर वापस नहीं आ पा रहे हैं. अब एक्टर सोनू सूद ने दुबई में फंसे लोगों के लिए रहने के लिए घर की अनाउंसमेंट की है. उन्होंने कहा कि इस क्राइसिस में अगर किसी को रहने के लिए कोई जगह चाहिए तो कोई भी ट्रैवलर उनसे कनेक्ट कर सकता है.

मदद को आगे आए सोनू सूद
सोनू सूद ने कहा, 'अगर कोई भी दुबई में फंसा है इस क्राइसिस की वजह से तो हम बताना चाहते हैं कि हमारे पास रहने के लिए जगह है. हम ये सुनिश्चित करेंगे कि ये जगह फ्री होगी.'

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Sonu Sood (@sonu_sood)

सोनू ने आगे कहा, 'जो कोई भी हो चाहे वो इंडियन हो या किसी भी नागरिकता वाला हो, जो भी दुबई में फंसा है तो वो मुझे या फिर Dugasta Property को मैसेज कीजिए. हम ये सुनिश्चित करेंगे कि ये जगह आपके लिए बिल्कुल फ्री होंगे, जब तक आप अपने घर नहीं लौट जाते हैं. नो नेशनेलिटी, नो कंडीशन, सिर्फ इनसानियत. जय हिंद. भगवान आप सभी पर आशीर्वाद बनाए रखे.'

सोनू सूद के इस जेस्चर को फैंस काफी पसंद कर रहे हैं और उन्हें बॉलीवुड का रियल हीरो बोल रहे हैं. बता दें कि इस तनाव की वजह से एक्ट्रेस ईशा गुप्ता, सोनस चौहान भी दुबई में फंस गई थीं. अब वो सुरक्षित वापस आ गई हैं. 

वहीं एक्ट्रेस लारा दत्ता भी दुबई में हैं. वो अपनी बेटी के साथ वहां हैं. उनके पति दुबई में नहीं हैं. लारा ने एक वीडियो शेयर किया. इस वीडियो में वो बहुत इमोशनल नजर आईं. उन्होंने कहा कि वो नर्वस हैं. धमाकों की आवाजें सुनाई दे रही हैं. वहीं यूट्यबर अरमान मलिक की दूसरी पत्नी कृतिका मलिक भी दुबई में हैं. वो वहां काम की वजह से गई थीं.

Published at : 05 Mar 2026 01:24 PM (IST)
Sonu Sood US Iran Conflict
