किस गल्फ कंट्री में सबसे सस्ता मिलता है पेट्रोल, किस नंबर पर कौन-सा देश?

हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजकिस गल्फ कंट्री में सबसे सस्ता मिलता है पेट्रोल, किस नंबर पर कौन-सा देश?

दुनिया में कई देश ऐसे हैं, जहां पर पानी से भी सस्ता पेट्रोल है, यानि वहां कीमतें इतनी कम हैं. भारी सब्सिडी और तेल भंडारों के कारण इन देशों में ईंधन की दरें न्यूनतम हैं. आइए उन देशों के नाम जानें.

05 Mar 2026 11:59 AM (IST)
क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि एक लीटर पेट्रोल की कीमत एक टॉफी या माचिस की डिब्बी के बराबर हो सकती है? दुनिया के कई देशों में आज भी ईंधन की कीमतें इतनी कम हैं कि सुनकर यकीन करना मुश्किल हो जाता है. खासतौर से खाड़ी और तेल समृद्ध देशों में सरकारें अपने नागरिकों को भारी सब्सिडी देती हैं. आइए जानते हैं कि दुनिया और गल्फ देशों में पेट्रोल की कीमतों का गणित क्या है.

दुनिया में सबसे सस्ता पेट्रोल

ईंधन की कीमतों का सीधा असर किसी भी देश की अर्थव्यवस्था और आम आदमी की जेब पर पड़ता है. जहां भारत जैसे देशों में पेट्रोल की कीमतें 100 रुपये या उसके आसपास बनी हुई हैं, वहीं दुनिया में कुछ ऐसे देश भी हैं जहां पेट्रोल की कीमत महज 2 से 3 रुपये प्रति लीटर या उससे भी कम है. 

ईरान में पेट्रोल की कीमत

दुनिया भर में सबसे सस्ता पेट्रोल देने के मामले में ईरान फिलहाल टॉप पर बना हुआ है. ईरान में पेट्रोल की कीमत लगभग 2.50 से 3 रुपये प्रति लीटर के बीच है. इतनी कम कीमत के पीछे ईरान सरकार की मजबूत सब्सिडी पॉलिसी है. हालांकि, ईरान के लिए यह वरदान के साथ-साथ एक समस्या भी बन गया हैय कम कीमतों के कारण पड़ोसी देशों में पेट्रोल की तस्करी बढ़ गई है. इसे रोकने के लिए सरकार ने अब 'कोटा सिस्टम' लागू किया है, जिसके तहत 160 लीटर प्रति माह से ज्यादा इस्तेमाल करने वालों को अधिक कीमत चुकानी पड़ती है.

लीबिया में तेल के दाम

दूसरे नंबर पर लीबिया का नाम आता है. उत्तरी अफ्रीका और अरब लीग का सदस्य होने के नाते लीबिया में औसतन 2.64 रुपये प्रति लीटर में पेट्रोल मिल रहा है. तेल भंडार से समृद्ध यह देश अपने नागरिकों को आर्थिक राहत देने के लिए वैश्विक स्तर पर सबसे सस्ती दरों पर ईंधन मुहैया कराता है.

टॉप से नीचे खिसका वेनेजुएला

एक समय था जब वेनेजुएला दुनिया में सबसे सस्ता पेट्रोल देने वाला निर्विवाद देश था, लेकिन अब यह तीसरे नंबर पर आ गया है. यहां कीमत लगभग 3 रुपये प्रति लीटर के बराबर है. वेनेजुएला में भी अब कोटा सिस्टम लागू है, जहां महीने के शुरुआती 120 लीटर पर ही सब्सिडी मिलती है. यदि कोई नागरिक इससे ज्यादा पेट्रोल लेता है, तो उसे 40 रुपये प्रति लीटर (0.50 डॉलर) तक की कीमत चुकानी पड़ सकती है. 

खाड़ी देशों में कौन सबसे आगे?

गल्फ सहयोग परिषद (GCC) देशों की बात करें, तो कुवैत इस क्षेत्र में सबसे सस्ता पेट्रोल देने वाला देश है. कुवैत में पेट्रोल की कीमत लगभग 29 से 30 रुपये प्रति लीटर है इसके बाद क्रम कुछ इस प्रकार है-

इराक- लगभग 29-30 रुपये प्रति लीटर

बहरीन- लगभग 31-32 रुपये प्रति लीटर

कतर- लगभग 48-49 रुपये प्रति लीटर

सऊदी अरब- लगभग 50-51 रुपये प्रति लीटर

ओमान- लगभग 53-54 रुपये प्रति लीटर.

सऊदी अरब और ओमान जैसे देशों ने हाल के वर्षों में अपनी अर्थव्यवस्था को विविधता देने के लिए सब्सिडी में थोड़ी कटौती की है, जिससे यहां कीमतें कुवैत के मुकाबले थोड़ी ज्यादा हैं.

भारत और पड़ोसी देशों  की स्थिति

ग्लोबल लिस्ट में भारत की स्थिति की बात करें तो भारत 73वें स्थान पर आता है. भारत के अलग-अलग राज्यों में पेट्रोल की कीमतें 94.77 से 105 रुपये प्रति लीटर के बीच बनी हुई हैं. इसकी तुलना में हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान में पेट्रोल काफी सस्ता है. वहां कीमतें लगभग 80 से 84 रुपये प्रति लीटर के बीच हैं और वह वैश्विक सूची में 36वें स्थान पर है. वहीं अफ्रीकी देश अंगोला में भी ईंधन काफी किफायती है, जहां कीमत करीब 27 रुपये प्रति लीटर है.

इतने बड़े अंतर का मुख्य कारण देशों की टैक्स संरचना और कच्चे तेल के उत्पादन की क्षमता है. जहां खाड़ी देश अपने कच्चे तेल का स्वयं उत्पादन करते हैं, वहीं भारत अपनी जरूरत का 80% से अधिक हिस्सा आयात करता है.

About the author निधि पाल

निधि पाल को पत्रकारिता में छह साल का तजुर्बा है. लखनऊ से जर्नलिज्म की पढ़ाई पूरी करने के बाद इन्होंने पत्रकारिता की शुरुआत भी नवाबों के शहर से की थी. लखनऊ में करीब एक साल तक लिखने की कला सीखने के बाद ये हैदराबाद के ईटीवी भारत संस्थान में पहुंचीं, जहां पर दो साल से ज्यादा वक्त तक काम करने के बाद नोएडा के अमर उजाला संस्थान में आ गईं. यहां पर मनोरंजन बीट पर खबरों की खिलाड़ी बनीं. खुद भी फिल्मों की शौकीन होने की वजह से ये अपने पाठकों को नई कहानियों से रूबरू कराती थीं.

अमर उजाला के साथ जुड़े होने के दौरान इनको एक्सचेंज फॉर मीडिया द्वारा 40 अंडर 40 अवॉर्ड भी मिल चुका है. अमर उजाला के बाद इन्होंने ज्वाइन किया न्यूज 24. न्यूज 24 में अपना दमखम दिखाने के बाद अब ये एबीपी न्यूज से जुड़ी हुई हैं. यहां पर वे जीके के सेक्शन में नित नई और हैरान करने वाली जानकारी देते हुए खबरें लिखती हैं. इनको न्यूज, मनोरंजन और जीके की खबरें लिखने का अनुभव है. न्यूज में डेली अपडेट रहने की वजह से ये जीके के लिए अगल एंगल्स की खोज करती हैं और अपने पाठकों को उससे रूबरू कराती हैं.

खबरों में रंग भरने के साथ-साथ निधि को किताबें पढ़ना, घूमना, पेंटिंग और अलग-अलग तरह का खाना बनाना बहुत पसंद है. जब ये कीबोर्ड पर उंगलियां नहीं चला रही होती हैं, तब ज्यादातर समय अपने शौक पूरे करने में ही बिताती हैं. निधि सोशल मीडिया पर भी अपडेट रहती हैं और हर दिन कुछ नया सीखने, जानने की कोशिश में लगी रहती हैं.
05 Mar 2026 11:59 AM (IST)
पर्सनल कार्नर

