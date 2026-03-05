लैविश लाइफ जीती हैं जाह्नवी कपूर, 29 की उम्र में हैं करोड़ों की मालकिन, जानें नेटवर्थ

एक्ट्रेस जाह्नवी कपूर आज बॉलीवुड की पॉपुलर स्टार बन चुकी हैं. जाह्नवी ने साल 2018 में फिल्म 'धड़क' से डेब्यू किया था. उनकी ये फिल्म ज्यादा कुछ कमाल नहीं कर पाई थी. इसके बाद एक्ट्रेस 'गुंजन सक्सेना: द कारगिल गर्ल' में नजर आई थीं, फिल्म में उनके काम को खूब सराहा गया. वहीं इसके बाद जाह्नवी कपूर ने 'रूही', 'गुड लक जैरी', 'मिली', 'बवाल',और 'परम सुंदरी' जैसी फिल्मों से अपनी पहचान मजबूत की. आज वो नई पीढ़ी की टॉप एक्ट्रेसेस में शुमार हैं. 6 मार्च को एक्ट्रेस अपना 29वां बर्थडे सेलिब्रेट करने वाली हैं और इस उम्र में उन्होंने करोड़ों की नेटवर्थ बना ली है.

कितनी है जाह्नवी कपूर की नेटवर्थ?

लाइफस्टाइल एशिया के मुताबिक, जाह्नवी कपूर की नेटवर्थ 82 करोड़ रुपये है. वो एक फिल्म के लिए 5 से 10 करोड़ रुपये चार्ज करती हैं. इसके अलावा वो ब्रांड एंडोर्समेंट से भी कमाई करती हैं. वो एक ब्रांड एंडोर्स करने का 2.5 से 3 करोड़ रुपये लेती हैं. इसके अलावा वो सोशल मीडिया पर एक पोस्ट का 70 से 80 रुपये चार्ज करती है.

View this post on Instagram A post shared by Janhvi Kapoor (@janhvikapoor)

जाह्नवी कपूर की लैविश लाइफ

जाह्नवी कपूर काफी लैविश लाइफ जीती हैं. मुंबई में उनका 65 करोड़ का डुप्लेक्स घर है, जहां वो अपने पापा बोनी कपूर और बहन खुशी के साथ रहती हैं. चेन्नई में भी उनका बड़ा फैमिली घर है. इसके अलावा जाह्नवी के पास कई लग्जरी कारें जैसे BMWX5, मर्सिडीज GLE 250d, मर्सिडीज मेबैक S560 और मर्सिडीज बेंज एस क्लास हैं.

जाह्नवी कपूर की अपकमिंग फिल्में

वर्कफ्रंट की बात करें तो जाह्नवी मच अवेटेड फिल्म पेड्डी में नजर आने वाली हैं. इस फिल्म में उनके साथ राम चरण लीड रोल में नजर आएंगे. रिपोर्ट्स के मुताबिक उनकी ये फिल्म 30 अप्रैल को सिनेमाघरों में रिलीज होगी. इसके अलावा एक्ट्रेस फिल्म लग जा गले में भी नजर आएंगी.