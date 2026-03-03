हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Shradhha Kapoor Birthday: 39 की उम्र में 25 की लगती हैं श्रद्धा कपूर, जाने एक्ट्रेस का क्या है फिटनेस सीक्रेट

Shraddha Kapoor Fitness Secret: एक्ट्रेस श्रद्धा कपूर आज 3 मार्च को 39 साल को हो गई है. इस उम्र में भी वो बेहद फिट और खूबसूरत नजर आती है. आइए जानते है क्या है उनकी फिटनेस का राज.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 03 Mar 2026 12:54 PM (IST)
आज बॉलीवुड एक्ट्रेस श्रद्धा कपूर अपना 39वां बर्थडे सेलिब्रेट कर रही हैं. इस उम्र में भी उनकी फिटनेस और ग्लो ऐसा है कि वो कई यंग एक्ट्रेसेस को टक्कर देती नजर आती हैं. आखिर खुद को इतना फिट और एक्टिव रखने के लिए श्रद्धा क्या करती हैं, आइए जानते हैं.

1/7
एक्ट्रेस श्रद्धा कपूर एक्टिंग के साथ साथ अपनी फिटनेस और खूबसूरती को लेकर भी चर्चा में रहती है.
2/7
श्रद्धा फिट रहने के लिए कोई बहुत सख्त नियम नहीं मानतीं, बल्कि रोज थोड़ा-थोड़ा ध्यान रखकर और अच्छी आदतें अपनाकर खुद को मेंटेन करती हैं.
Published at : 03 Mar 2026 12:54 PM (IST)
Shraddha Kapoor

बॉलीवुड फोटो गैलरी

