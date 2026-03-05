एक्सप्लोरर
एक्टिंग से दूर रहकर भी करोड़ों कमाती है अनिल कपूर की छोटी बेटी, जानें कहां से कमाई करती हैं रिया कपूर
Rhea Kapoor Birthday: एक्टर अनिल कपूर बेटी रिया कपूर ने एक्टिंग छोड़ अलग राह चुनी. आइए जानते हैं वो क्या करती हैं और कहां से उनकी कमाई होती है.
दिग्गज एक्टर अनिल कपूर बड़ी बेटी सोनम कपूर ने अपने पिता के नक्शे कदमों पर चलकर इंडस्ट्री में कदम रखा और अपनी अलग पहचान बनाई. वहीं उनकी छोटी बेटी रिया कपूर ने एक्टिंग करियर से दूरी बनाई. हालांकि आज वो करोड़ों की कमाई करती हैं. 5 मार्च को रिया अपना बर्थडे सेलिब्रेट करने वाली हैं. ऐसे में आइए जानते है उनकी नेटवर्थ.
05 Mar 2026
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
