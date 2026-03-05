एक्टिंग से दूर रहकर भी करोड़ों कमाती है अनिल कपूर की छोटी बेटी, जानें कहां से कमाई करती हैं रिया कपूर

रिया कपूर बॉलीवुड के एक्टर अनिल कपूर की छोटी बेटी और सोनम कपूर की बहन हैं. रिया अपना 39वां बर्थडे सेलिब्रेट करने वाली हैं. उनका जन्म पांच मार्च 1987 में मुंबई में हुआ था. रिया लाइमलाइट से काफी दूर रहती हैं.