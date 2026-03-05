हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran WarIdeas of Indiaटी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीEventsINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडएक्टिंग से दूर रहकर भी करोड़ों कमाती है अनिल कपूर की छोटी बेटी, जानें कहां से कमाई करती हैं रिया कपूर

एक्टिंग से दूर रहकर भी करोड़ों कमाती है अनिल कपूर की छोटी बेटी, जानें कहां से कमाई करती हैं रिया कपूर

Rhea Kapoor Birthday: एक्टर अनिल कपूर बेटी रिया कपूर ने एक्टिंग छोड़ अलग राह चुनी. आइए जानते हैं वो क्या करती हैं और कहां से उनकी कमाई होती है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 05 Mar 2026 09:28 AM (IST)
Rhea Kapoor Birthday: एक्टर अनिल कपूर बेटी रिया कपूर ने एक्टिंग छोड़ अलग राह चुनी. आइए जानते हैं वो क्या करती हैं और कहां से उनकी कमाई होती है.

दिग्गज एक्टर अनिल कपूर बड़ी बेटी सोनम कपूर ने अपने पिता के नक्शे कदमों पर चलकर इंडस्ट्री में कदम रखा और अपनी अलग पहचान बनाई. वहीं उनकी छोटी बेटी रिया कपूर ने एक्टिंग करियर से दूरी बनाई. हालांकि आज वो करोड़ों की कमाई करती हैं. 5 मार्च को रिया अपना बर्थडे सेलिब्रेट करने वाली हैं. ऐसे में आइए जानते है उनकी नेटवर्थ.

1/7
रिया कपूर बॉलीवुड के एक्टर अनिल कपूर की छोटी बेटी और सोनम कपूर की बहन हैं. रिया अपना 39वां बर्थडे सेलिब्रेट करने वाली हैं. उनका जन्म पांच मार्च 1987 में मुंबई में हुआ था. रिया लाइमलाइट से काफी दूर रहती हैं.
रिया कपूर बॉलीवुड के एक्टर अनिल कपूर की छोटी बेटी और सोनम कपूर की बहन हैं. रिया अपना 39वां बर्थडे सेलिब्रेट करने वाली हैं. उनका जन्म पांच मार्च 1987 में मुंबई में हुआ था. रिया लाइमलाइट से काफी दूर रहती हैं.
2/7
रिया कपूर ने मुंबई के धीरुभाई अंबानी स्कूल से अपनी पढ़ाई की है. इसके बाद उन्होंने न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी से ड्रामेटिक लिटरेचर में ग्रैजुएशन की डिग्री ली.
रिया कपूर ने मुंबई के धीरुभाई अंबानी स्कूल से अपनी पढ़ाई की है. इसके बाद उन्होंने न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी से ड्रामेटिक लिटरेचर में ग्रैजुएशन की डिग्री ली.
Published at : 05 Mar 2026 09:19 AM (IST)
Tags :
Anil Kapoor Rheak Kapoor

बॉलीवुड फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

मनोरंजन
बेटी के जन्म से पहले प्रियंका ने प्रेग्नेंसी में देखा मुश्किल समय, बोलीं- जब मालती हुई तो सब रुक गया
बेटी के जन्म से पहले प्रियंका ने प्रेग्नेंसी में देखा मुश्किल समय, बोलीं- जब मालती हुई तो सब रुक गया
मनोरंजन
100 करोड़ ओपनिंग के असली किंग हैं प्रभास, ये 6 फिल्में हैं सबूत, स्पिरिट बॉक्स ऑफिस पर क्या करेगी धमाल?
100 करोड़ ओपनिंग के असली किंग हैं प्रभास, ये 6 फिल्में हैं सबूत, स्पिरिट बॉक्स ऑफिस पर क्या करेगी धमाल?
मनोरंजन
The Kerala Story 2 Day 6 BO: छठे दिन 'द केरला स्टोरी 2' ने किया इतना कलेक्शन, बॉक्स ऑफिस पर ऐसा रहा हाल
छठे दिन 'द केरला स्टोरी 2' ने किया इतना कलेक्शन, बॉक्स ऑफिस पर ऐसा रहा हाल
मनोरंजन
शादीशुदा होने के बाद भी राज कपूर का 7 साल तक चला था नरगिस संग अफेयर, बेइंतहा मोहब्बत के बाद भी शादी से किया इंकार
शादीशुदा होने के बाद भी राज कपूर का 7 साल तक चला था नरगिस संग अफेयर, बेइंतहा मोहब्बत के बाद भी शादी से किया इंकार
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

Vasudha: 😧Hanumant का License जब्त गाड़ी और नौकरी दोनों गए हाथ से, अब क्या करेगी Vasudha?
Israel Iran War: खामेनेई की मौत से जल उठा Pakistan ! | Khamenei | Trump । Iraq Protest | Breaking
Israel Iran War: Beirut में हिज्बुल्लाह के ठिकानों पर इजरायली सेना का बड़ा हमला| Netanyahu | Trump
Israel Iran War: Khamenei को इजरायली फोर्स IDF ने बताया आतंकी | Netanyahu | Trump
Israel Iran War: B2 बॉम्बर की एंट्री..तबाह हो जाएगा ईरान! | Khamenei | Trump | Netanyahu | Breaking

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

राजशेखर त्रिपाठी
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
यूजीसी रेग्युलेशन 2026- मोदी का मंडल और मंदिर दोनों वोट बैंक खतरे में!
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'अब होर्मुज को लेकर धमकी नहीं दे पाएगा ईरान', ऐसा क्या करने जा रहे ट्रंप जिससे खत्म होगी भारत की टेंशन?
'अब होर्मुज को लेकर धमकी नहीं दे पाएगा ईरान', ऐसा क्या करने जा रहे ट्रंप जिससे खत्म होगी भारत की टेंशन?
बिहार
JDU कार्यकर्ताओं का भारी हंगामा, CM नीतीश को दिल्ली भेजने के पीछे किसे बताया साजिशकर्ता?
JDU कार्यकर्ताओं का भारी हंगामा, CM नीतीश को दिल्ली भेजने के पीछे किसे बताया साजिशकर्ता?
हरियाणा
कांग्रेस ने हरियाणा से राज्यसभा उम्मीदवार का किया ऐलान, कर्मवीर सिंह बौद्ध को बनाया प्रत्याशी
कांग्रेस ने हरियाणा से राज्यसभा उम्मीदवार का किया ऐलान, कर्मवीर सिंह बौद्ध को बनाया प्रत्याशी
इंडिया
ईरान पर हमला करने की डोनाल्ड ट्रंप की पावर रोकने की कोशिश फेल, संसद में पास नहीं हो पाया प्रस्ताव, जानें क्या हुआ
ईरान पर हमला करने की ट्रंप की पावर रोकने की कोशिश फेल, संसद में पास नहीं हो पाया प्रस्ताव, जानें क्या हुआ
क्रिकेट
IND vs ENG Semifinal Live Streaming: तुरंत नोट कर लें समय, आज सेमीफाइनल में इंग्लैंड से भिड़ेगी टीम इंडिया, जानिए कब-कहां देखें लाइव
IND vs ENG Semifinal Live: आज सेमीफाइनल में इंग्लैंड से भिड़ेगी टीम इंडिया, कब-कहां देखें लाइव
बॉलीवुड
एक्टिंग से दूर रहकर भी करोड़ों कमाती है अनिल कपूर की छोटी बेटी, जानें कहां से कमाई करती हैं रिया कपूर
एक्टिंग से दूर रहकर भी करोड़ों कमाती है अनिल कपूर की छोटी बेटी, जानें कहां से कमाई करती हैं रिया कपूर
विश्व
Trump on Middle East War: जंग में ट्रंप ने खुद को दिए 10 में से 15 नंबर, ईरान में बेहिसाब तबाही मचाने पर खुश, बोले- 'हमारे हाथ में...'
जंग में ट्रंप ने खुद को दिए 10 में से 15 नंबर, ईरान में बेहिसाब तबाही मचाने पर खुश, बोले- 'हमारे हाथ में...'
शिक्षा
अब स्कूलों में कराई जाएगी जेईई-नीट की तैयारी, इस राज्य में बनेंगे मॉडल स्कूल
अब स्कूलों में कराई जाएगी जेईई-नीट की तैयारी, इस राज्य में बनेंगे मॉडल स्कूल
ENT LIVE
Accused Review: Konkona Sensharma, Pratibha Rannta की एक्टिंग भी नहीं बचा पाई Weak Storytelling
Accused Review: Konkona Sensharma, Pratibha Rannta की एक्टिंग भी नहीं बचा पाई Weak Storytelling
ENT LIVE
The Kerala Story: Propaganda या social issues पर बनी film?
The Kerala Story: Propaganda या social issues पर बनी film?
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
ENT LIVE
‘Yadav Ji Ki Love Story’ controversy : Supreme Court ने की Petition खारिज
‘Yadav Ji Ki Love Story’ controversy : Supreme Court ने की Petition खारिज
Embed widget