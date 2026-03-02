एक्सप्लोरर
ब्लैक सूट-बूट में अक्षय ने लूटी महफिल, कृति सेनन ने ग्लैमरस अंदाज से गिराई बिजलियां, देखें अवॉर्ड सेरेमनी से सेलेब्स की तस्वीरें
Zee Cine Awards 2026: इस बार जी सिने अवॉर्ड में बॉलीवुड सितारों का जलवा देखने को मिला. कृति -सोनम से अक्षय कुमार तक कई सेलेब्स स्टाइलिश अंदाज में नजर आए. आइए देखते है फोटोज.
Zee Cine Awards 2026 का इवेंट इस बार काफी शानदार रहा. इस इवेंट में बॉलीवुड के कई बड़े सितारे नजर आए. रेड कार्पेट पर सोनम बाजवा, कृति सेनन, जैकलीन फर्नांडीस और अक्षय कुमार समेत कई सेलेब्स ने एंट्री ली. सभी अपने-अपने स्टाइलिश और ग्लैमरस लुक में दिखे और कैमरों के सामने जमकर पोज दिए.
Published at : 02 Mar 2026 01:21 PM (IST)
