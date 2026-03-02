हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Ideas of Indiaटी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडब्लैक सूट-बूट में अक्षय ने लूटी महफिल, कृति सेनन ने ग्लैमरस अंदाज से गिराई बिजलियां, देखें अवॉर्ड सेरेमनी से सेलेब्स की तस्वीरें

ब्लैक सूट-बूट में अक्षय ने लूटी महफिल, कृति सेनन ने ग्लैमरस अंदाज से गिराई बिजलियां, देखें अवॉर्ड सेरेमनी से सेलेब्स की तस्वीरें

Zee Cine Awards 2026: इस बार जी सिने अवॉर्ड में बॉलीवुड सितारों का जलवा देखने को मिला. कृति -सोनम से अक्षय कुमार तक कई सेलेब्स स्टाइलिश अंदाज में नजर आए. आइए देखते है फोटोज.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 02 Mar 2026 01:21 PM (IST)
Zee Cine Awards 2026: इस बार जी सिने अवॉर्ड में बॉलीवुड सितारों का जलवा देखने को मिला. कृति -सोनम से अक्षय कुमार तक कई सेलेब्स स्टाइलिश अंदाज में नजर आए. आइए देखते है फोटोज.

Zee Cine Awards 2026 का इवेंट इस बार काफी शानदार रहा. इस इवेंट में बॉलीवुड के कई बड़े सितारे नजर आए. रेड कार्पेट पर सोनम बाजवा, कृति सेनन, जैकलीन फर्नांडीस और अक्षय कुमार समेत कई सेलेब्स ने एंट्री ली. सभी अपने-अपने स्टाइलिश और ग्लैमरस लुक में दिखे और कैमरों के सामने जमकर पोज दिए.

1/10
जी सिने अवॉर्ड में कृति सेनन का बेहद ही ग्लैमरस अंदाज देखने को मिला. ब्राउन कलर की स्टाइलिश ड्रेस में एक्ट्रेस ने जमकर पोज दिए.
जी सिने अवॉर्ड में कृति सेनन का बेहद ही ग्लैमरस अंदाज देखने को मिला. ब्राउन कलर की स्टाइलिश ड्रेस में एक्ट्रेस ने जमकर पोज दिए.
2/10
इवेंट में एक्ट्रेस राकुल प्रीत सिंह भी अपने पति जैकी भगनानी के साथ नजर आई. कपल ने जमकर पोज दिए.
इवेंट में एक्ट्रेस राकुल प्रीत सिंह भी अपने पति जैकी भगनानी के साथ नजर आई. कपल ने जमकर पोज दिए.
Published at : 02 Mar 2026 01:21 PM (IST)
Tags :
Akshay Kumar Kriti Sanon Zee Cine Awards 2026

बॉलीवुड फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

मनोरंजन
ओटीटी पर रिलीज होते ही छाई ये फिल्म, दिमाग को सुन्न कर देगा क्लाइमेक्स, नहीं देखी तो फौरन करें वॉच लिस्ट में शामिल
ओटीटी पर रिलीज होते ही छाई ये फिल्म, दिमाग को सुन्न कर देगा क्लाइमेक्स, फौरन देख डालें
मनोरंजन
Actor Awards 2026 Winners: बेस्ट एक्टर बने जेसी बकले-माइकल बी जॉर्डन, सिनर्स को मिला बेस्ट कास्ट का अवॉर्ड, जानें- विनर्स की कंप्लीट लिस्ट
बेस्ट एक्टर बने जेसी बकले-माइकल बी जॉर्डन, सिनर्स को मिला बेस्ट कास्ट का अवॉर्ड
मनोरंजन
Sunday Box Office: संडे को 'द केरल स्टोरी 2' ने पलटी बाजी, 'ओ रोमियो'-'बॉर्डर 2' के तेवर हुए ढीले, जानें- बाकी फिल्मों का कलेक्शन
संडे को द केरल स्टोरी 2 ने मारी बाजी, जानें- 'ओ रोमियो'-'बॉर्डर 2' सहित बाकी फिल्मों का हाल
मनोरंजन
Border 2 BO Day 38: छठे संडे फिर सनी देओल की 'बॉर्डर 2' ने काटा गदर, नई रिलीज फिल्मों के आगे कर डाली धांसू कमाई
छठे संडे फिर सनी देओल की 'बॉर्डर 2' ने काटा गदर, नई रिलीज फिल्मों के आगे भी कर डाली इतनी कमाई
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

Israel Iran War: खामेनेई की मौत से जल उठा Pakistan ! | Khamenei | Trump । Iraq Protest | Breaking
Israel Iran War: Beirut में हिज्बुल्लाह के ठिकानों पर इजरायली सेना का बड़ा हमला| Netanyahu | Trump
Israel Iran War: Khamenei को इजरायली फोर्स IDF ने बताया आतंकी | Netanyahu | Trump
Israel Iran War: B2 बॉम्बर की एंट्री..तबाह हो जाएगा ईरान! | Khamenei | Trump | Netanyahu | Breaking
Khamnei Death: Trump को खुली धमकी..खामेनेई की मौत से गुस्से में ईरान | Iran Israel War | Khamenei

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

राजशेखर त्रिपाठी
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
यूजीसी रेग्युलेशन 2026- मोदी का मंडल और मंदिर दोनों वोट बैंक खतरे में!
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
Iron Beam: न रॉकेट, न ड्रोन... सिर्फ एक लेजर से दुश्मन खत्म! कैसा है इजरायल का आयरन बीम वाला हथियार, पहली बार हुआ इस्तेमाल
न रॉकेट, न ड्रोन... सिर्फ एक लेजर से दुश्मन खत्म! कैसा है इजरायल का आयरन बीम वाला हथियार, पहली बार हुआ इस्तेमाल
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Israel Iran War: ईरान, इराक से यूपी लौटे लोगों को अपने बारे में देनी होगी ये जानकारियां, जारी किए गए 2 फोन नंबर
ईरान, इराक से यूपी लौटे लोगों को अपने बारे में देनी होगी ये जानकारियां, जारी किए गए 2 फोन नंबर
विश्व
Israel Attack On Iran: अमेरिका संग जंग में कौन सी मिसाइलें दाग रहा ईरान, कहां तक पहुंच, ये रही पूरी लिस्ट
अमेरिका संग जंग में कौन सी मिसाइलें दाग रहा ईरान, कहां तक पहुंच, ये रही पूरी लिस्ट
क्रिकेट
वेस्टइंडीज के खिलाफ मैच जीतने के बाद संजू सैमसन ने किसे लगाया पहला वीडियो कॉल, अब सबको पता चल गया
वेस्टइंडीज के खिलाफ मैच जीतने के बाद संजू सैमसन ने किसे लगाया पहला वीडियो कॉल, अब सबको पता चल गया
बॉलीवुड
‘मैं सेफ हूं’, US-ईरान टेंशन के बीच दुबई में फंसी सोनल चौहान ने दिया अपडेट, बोलीं- ‘पैनिक न फैलाएं’
‘मैं सेफ हूं’, यूएस-ईरान टेंशन के बीच दुबई में फंसी सोनल चौहान ने दिया अपडेट
विश्व
UAE से लेकर इजरायल तक..., ईरानी मिसाइलों और ड्रोन ने इन 9 देशों में मचाई तबाही, देखें पूरी लिस्ट
UAE से लेकर इजरायल तक..., ईरानी मिसाइलों और ड्रोन ने इन 9 देशों में मचाई तबाही, देखें पूरी लिस्ट
यूटिलिटी
होली पर दिल्ली सरकार दे रही फ्री सिलेंडर, जानें कौन उठा सकता है लाभ?
होली पर दिल्ली सरकार दे रही फ्री सिलेंडर, जानें कौन उठा सकता है लाभ?
शिक्षा
यहां है UPSC एग्जाम की तैयारी का स्मार्ट तरीका, जानें कैसे बना सकते हैं बेहतर स्ट्रेटजी
यहां है UPSC एग्जाम की तैयारी का स्मार्ट तरीका, जानें कैसे बना सकते हैं बेहतर स्ट्रेटजी
ENT LIVE
Accused Review: Konkona Sensharma, Pratibha Rannta की एक्टिंग भी नहीं बचा पाई Weak Storytelling
Accused Review: Konkona Sensharma, Pratibha Rannta की एक्टिंग भी नहीं बचा पाई Weak Storytelling
ENT LIVE
The Kerala Story: Propaganda या social issues पर बनी film?
The Kerala Story: Propaganda या social issues पर बनी film?
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
ENT LIVE
‘Yadav Ji Ki Love Story’ controversy : Supreme Court ने की Petition खारिज
‘Yadav Ji Ki Love Story’ controversy : Supreme Court ने की Petition खारिज
Embed widget