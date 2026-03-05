हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran WarIdeas of Indiaटी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीEventsINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'सोनू के टीटू की स्वीटी' हो रही है दोबारा रिलीज, जानें कहां गायब हैं फिल्म की एक्ट्रेस इशिता राज?

'सोनू के टीटू की स्वीटी' हो रही है दोबारा रिलीज, जानें कहां गायब हैं फिल्म की एक्ट्रेस इशिता राज?

बॉलीवुड फिल्म ‘सोनू के टीटू की स्वीटी’ अब फिर से सिनेमाघरों में रिलीज़ होने जा रही है. दर्शक इसे देखने के लिए काफी एक्साइटेड हैं, वहीं आइए जानते हैं कि इसकी एक्ट्रेस इशिता राज आजकल क्या कर रही हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 05 Mar 2026 01:32 PM (IST)
Preferred Sources

लव रंजन की फिल्म सोनू के टीटू की स्वीटी बॉलीवुड की पॉपुलर रोमांटिक कॉमेडी फिल्मों में से एक है. साल 2018 में आई इस फिल्म में कार्तिक आर्यन, सनी सिंह, नुसरत भरूचा और इशिता राज मुख्य भूमिका में थे. इस फिल्म को दर्शकों ने खूब पसंद किया और अब इसके मेकर्स इसे 6 मार्च को फिर से सिनेमाघरों में रिलीज कर रहे हैं, जिससे दर्शक काफी एक्साइटेड नजर आ रहे हैं. ऐसे में आइए जानते हैं कि फिल्म में पीहू का रोल निभाने वाली एक्ट्रेस इशिता राज अब क्या कर रही हैं.

इशिता राज का फिल्मी करियर
इशिता राज ने साल 2011 में आई फिल्म प्यार का पंचनामा से अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की थी. इसमें एक्ट्रेस ने चारू की भूमिका निभाई थी. इसके बाद उन्होंने 'मेरठिया गैंगस्टर्स', 'प्यार का पंचनामा 2' और 'सोनू के टीटू की स्वीटी 'में अभिनय किया है. इसके अलावा इशिता राज ने 'जय मम्मी दी', 'प्रस्थानम' और 'याराम' जैसी फिल्मों में भी काम किया है. बता दें, बॉलीवुड में आने से पहले, उन्होंने कई एड्स और मॉडलिंग में भी काम किया है.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Ishita Raj💫 (@iamishitaraj)

बता दें, इशिता राज शर्मा की सबसे हालिया फिल्म 2026 में रिलीज हुई 'ह्यूमन कोकीन'है, जिसमें उन्होंने लीजा की मुख्य भूमिका निभाई है. इसके अलावा, वो 2024 की फिल्म 'वाइल्ड वाइल्ड पंजाब'में भी मीरा के रूप में नजर आई थीं. वहीं एक्ट्रेस सोशल मीडिया पर भी काफी एक्टिव रहती हैं. 

फिल्म री-रिलीज को लेकर क्या बोलीं इशिता राज? 
एक्ट्रेस इन दिनों फिल्म सोनू के टीटू की स्वीटी को लेकर चर्चा में हैं. हाल ही में एक्ट्रेस ने फिल्म के दोबारा रिलीज होने पर बात की. एक बयान में इशिता ने इस फिल्म को अपना टर्निंग प्वाइंट बताया. उन्होंने कहा, 'जब मुझे खबर मिली कि सोनू के टीटू की स्वीटी सिनेमाघरों में फिर से रिलीज हो रही है, तो मेरी पहला रिएक्शन था, 'हे भगवान, पीहू फिर से दोस्ती के और भी किस्से तोड़ने के लिए वापस आ रही है.' मैं सचमुच बहुत खुश थी. मेरे लिए यह फिल्म एक टर्निंग पॉइंट थी और हमेशा मेरे दिल के बेहद करीब रहेगी, खासकर इसलिए क्योंकि दर्शक आज भी इसके डायलॉग दोहराते हैं.'

और पढ़ें
Published at : 05 Mar 2026 01:32 PM (IST)
Tags :
Sonu Ke Titu Ki Sweety Ishita Raj
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बॉलीवुड
'सोनू के टीटू की स्वीटी' हो रही है दोबारा रिलीज, जानें कहां गायब हैं फिल्म की एक्ट्रेस इशिता राज?
'सोनू के टीटू की स्वीटी' हो रही है दोबारा रिलीज, जानें कहां गायब हैं फिल्म की एक्ट्रेस इशिता राज?
बॉलीवुड
'कोई राष्ट्रीयता नहीं, सिर्फ इंसानियत’, यूएस-ईरान जंग के बीच मदद को आगे आए सोनू सूद, दुबई में फंसे लोगों को दे रहे फ्री स्टे
'कोई राष्ट्रीयता नहीं, सिर्फ इंसानियत’, यूएस-ईरान जंग के बीच मदद को आगे आए सोनू सूद, दुबई में फंसे लोगों को दे रहे फ्री स्टे
बॉलीवुड
बेटी संग दुबई में फंसीं एक्ट्रेस लारा दत्ता, हुईं इमोशनल, बोलीं- धमाकों की आवाज सुनी
बेटी संग दुबई में फंसीं एक्ट्रेस लारा दत्ता, हुईं इमोशनल, बोलीं- धमाकों की आवाज सुनी
बॉलीवुड
'सुसाइड की कोशिश की', यूट्यूबर अनुराग डोभाल ने शेयर किया लास्ट व्लॉग, बोले- इंटरकास्ट मैरिज की वजह से पेरेंट्स टॉर्चर कर रहे
'सुसाइड की कोशिश की', यूट्यूबर अनुराग डोभाल ने शेयर किया लास्ट व्लॉग, बोले- इंटरकास्ट मैरिज की वजह से पेरेंट्स टॉर्चर कर रहे
Advertisement

वीडियोज

Vasudha: 😧Hanumant का License जब्त गाड़ी और नौकरी दोनों गए हाथ से, अब क्या करेगी Vasudha?
Israel Iran War: खामेनेई की मौत से जल उठा Pakistan ! | Khamenei | Trump । Iraq Protest | Breaking
Israel Iran War: Beirut में हिज्बुल्लाह के ठिकानों पर इजरायली सेना का बड़ा हमला| Netanyahu | Trump
Israel Iran War: Khamenei को इजरायली फोर्स IDF ने बताया आतंकी | Netanyahu | Trump
Israel Iran War: B2 बॉम्बर की एंट्री..तबाह हो जाएगा ईरान! | Khamenei | Trump | Netanyahu | Breaking
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
Doomsday Missile Test: जंग के बीच अमेरिका ने टेस्ट की भयंकर तबाही वाली डूम्सडे मिसाइल, हिरोशिमा परमाणु बम से 20 गुना ज्यादा घातक
जंग के बीच अमेरिका ने टेस्ट की भयंकर तबाही वाली डूम्सडे मिसाइल, हिरोशिमा परमाणु बम से 20 गुना ज्यादा घातक
बिहार
बिहार में सियासी बदलाव पर केसी त्यागी का बड़ा बयान, 'नीतीश युग का अंत...'
बिहार में सियासी बदलाव पर केसी त्यागी का बड़ा बयान, 'नीतीश युग का अंत...'
इंडिया
'अमेरिका भारत के पोर्ट्स से ईरान पर दाग रहा मिसाइलें...?', दावे पर विदेश मंत्रालय ने बता दिया क्या है सच
'अमेरिका भारत के पोर्ट्स से ईरान पर दाग रहा मिसाइलें...?', दावे पर विदेश मंत्रालय ने बता दिया सच
स्पोर्ट्स
भव्य अंदाज में सेलीब्रेट हुई अर्जुन तेंदुलकर की मेहंदी सेरेमनी, जानिए मेहमानों से लेकर मेन्यू तक सारी जानकारी
भव्य अंदाज में सेलीब्रेट हुई अर्जुन तेंदुलकर की मेहंदी सेरेमनी, जानिए मेहमानों से लेकर मेन्यू तक सारी जानकारी
बॉलीवुड
'अनुपमा' का साया है प्रार्थना की बच्ची के लिए खतरा, नातिन को दादी से दूर कर देगी वसुंधरा
'अनुपमा' का साया है प्रार्थना की बच्ची के लिए खतरा, नातिन को दादी से दूर कर देगी वसुंधरा
जनरल नॉलेज
किस गल्फ कंट्री में सबसे सस्ता मिलता है पेट्रोल, किस नंबर पर कौन-सा देश?
किस गल्फ कंट्री में सबसे सस्ता मिलता है पेट्रोल, किस नंबर पर कौन-सा देश?
ट्रेंडिंग
जमीन से 3 हजार फीट ऊपर टकराए 2 पैराग्लाइडर, वीडियो देख डर के मारे थाम लेंगे दिल
जमीन से 3 हजार फीट ऊपर टकराए 2 पैराग्लाइडर, वीडियो देख डर के मारे थाम लेंगे दिल
नौकरी
BSNL Recruitment 2026: बीएसएनएल में 120 सीनियर एग्जीक्यूटिव ट्रेनी पदों पर भर्ती, इस डेट से पहले करें आवेदन
बीएसएनएल में 120 सीनियर एग्जीक्यूटिव ट्रेनी पदों पर भर्ती, इस डेट से पहले करें आवेदन
ENT LIVE
Accused Review: Konkona Sensharma, Pratibha Rannta की एक्टिंग भी नहीं बचा पाई Weak Storytelling
Accused Review: Konkona Sensharma, Pratibha Rannta की एक्टिंग भी नहीं बचा पाई Weak Storytelling
ENT LIVE
The Kerala Story: Propaganda या social issues पर बनी film?
The Kerala Story: Propaganda या social issues पर बनी film?
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
ENT LIVE
‘Yadav Ji Ki Love Story’ controversy : Supreme Court ने की Petition खारिज
‘Yadav Ji Ki Love Story’ controversy : Supreme Court ने की Petition खारिज
Embed widget