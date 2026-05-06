एक्सप्लोरर
अब ऐसी दिखती हैं अश्विनी भावे, जानें- आजकल कहां हैं अक्षय कुमार की हीरोइन
Where Is Ashvini Bhave: अश्विनी भावे बॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्री रह चुकी हैं. उन्होंने अपने समय में अक्षय कुमार और सलमान खान जैसे बड़े सितारों के साथ काम किया था. आइए जानें आजकल अश्विनी भावे कहां हैं.
80 और 90 के दशक की खूबसूरत एक्ट्रेस अश्विनी भावे आज किसी पहचान की मोहताज नहीं हैं. उन्होंने अपनी बेहतरीन अदाकारी के दम पर इंडस्ट्री में अलग जगह बनाई है. उन्होंने अपने समय में अक्षय कुमार और सलमान खान जैसे बड़े सितारों के साथ काम किया था. हालांकि, बाद में एक्ट्रेस ने खुद को शादी के बाद फिल्मों से दूर कर लिया. अश्विनी भावे 7 मई को अपना 54वां बर्थडे सेलिब्रेट करने वाली हैं. आइए जानते हैं कि आखिर अश्विनी भावे अब कहां हैं और क्या कर रही हैं.
1/7
2/7
Published at : 06 May 2026 03:22 PM (IST)
बॉलीवुड
7 Photos
'दादी की शादी' की स्क्रीनिंग में रणबीर-आलिया ने लूटी महफिल, नीतू कपूर और रिद्धिमा का भी दिखा खास बॉन्ड
बॉलीवुड
10 Photos
बॉलीवुड सितारों से सजी फिल्म 'दादी की शादी' की स्क्रीनिंग, रेखा और कपूर खानदान समेत कई सेलेब्स ने बढ़ाई रौनक
बॉलीवुड
7 Photos
इस बॉलीवुड हीरोइन ने थलापति विजय की फिल्म से किया था डेब्यू, आज है ग्लोबल आइकन, करोड़ों की हैं मालकिन
बॉलीवुड
11 Photos
'खलनायक रिटर्न्स' से 'क्वीन 2' तक, इन 10 बड़ी फिल्मों के सीक्वल से गूंजेगा बॉक्स ऑफिस, देखें पूरी लिस्ट
बॉलीवुड
7 Photos
बेटे के जन्म के बाद पहली बार पति विक्की संग स्पॉट हुईं कैटरीना कैफ, ऑल ब्लैक लुक में लगे स्टनिंग
बॉलीवुड
7 Photos
तारा सुतारिया ही नहीं, अनन्या पांडे समेत इन एक्ट्रेसेस संग भी रही आदित्य रॉय कपूर की डेटिंग की चर्चा
बॉलीवुड
7 Photos
समंदर किनारे पति संग रोमांटिक हुईं बिपाशा बसु, बेटी संग बिताए खास पल, देखें तस्वीरें
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
मनोरंजन
अल्लू अर्जुन की 'राका' का क्या है ब्लॉकबस्टर 'पुष्पा' से कनेक्शन? जानकर हैरान रह जाएंगे
मनोरंजन
थलपति विजय की शुरुआत में खूब फिल्में हुई थीं फ्लॉप, फिर इस शख्स की वजह से बने 'मास सुपरस्टार'
मनोरंजन
दो बार किया कंसीव लेकिन हुआ मिसकैरेज, 21 सालों से सूनी पड़ी है इस एक्ट्रेस की गोद
मनोरंजन
मलयालम एक्टर संतोष के. नायर को याद कर इमोशनल हुए मोहनलाल, ममूटी ने भी जताया दुख
Advertisement
बॉलीवुड
7 Photos
'दादी की शादी' की स्क्रीनिंग में रणबीर-आलिया ने लूटी महफिल, नीतू कपूर और रिद्धिमा का भी दिखा खास बॉन्ड
आचार्य पवन त्रिपाठीकोषाध्यक्ष , श्री सिद्धिविनायक मंदिर , मुंबई
Opinion