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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडअब ऐसी दिखती हैं अश्विनी भावे, जानें- आजकल कहां हैं अक्षय कुमार की हीरोइन

अब ऐसी दिखती हैं अश्विनी भावे, जानें- आजकल कहां हैं अक्षय कुमार की हीरोइन

Where Is Ashvini Bhave: अश्विनी भावे बॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्री रह चुकी हैं. उन्होंने अपने समय में अक्षय कुमार और सलमान खान जैसे बड़े सितारों के साथ काम किया था. आइए जानें आजकल अश्विनी भावे कहां हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 06 May 2026 03:22 PM (IST)
Where Is Ashvini Bhave: अश्विनी भावे बॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्री रह चुकी हैं. उन्होंने अपने समय में अक्षय कुमार और सलमान खान जैसे बड़े सितारों के साथ काम किया था. आइए जानें आजकल अश्विनी भावे कहां हैं.

80 और 90 के दशक की खूबसूरत एक्ट्रेस अश्विनी भावे आज किसी पहचान की मोहताज नहीं हैं. उन्होंने अपनी बेहतरीन अदाकारी के दम पर इंडस्ट्री में अलग जगह बनाई है. उन्होंने अपने समय में अक्षय कुमार और सलमान खान जैसे बड़े सितारों के साथ काम किया था. हालांकि, बाद में एक्ट्रेस ने खुद को शादी के बाद फिल्मों से दूर कर लिया. अश्विनी भावे 7 मई को अपना 54वां बर्थडे सेलिब्रेट करने वाली हैं. आइए जानते हैं कि आखिर अश्विनी भावे अब कहां हैं और क्या कर रही हैं.

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अश्विनी भावे ने अपने लंबे करियर में 'हिना', 'बंधन', 'सैनिक', 'परंपरा', 'जज मुजरिम', 'युगपुरुष', 'अशांत' और 'इक्का राजा रानी' जैसी फिल्मों में काम किया और दर्शकों का दिल जीत लिया..
अश्विनी भावे ने अपने लंबे करियर में 'हिना', 'बंधन', 'सैनिक', 'परंपरा', 'जज मुजरिम', 'युगपुरुष', 'अशांत' और 'इक्का राजा रानी' जैसी फिल्मों में काम किया और दर्शकों का दिल जीत लिया..
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फिल्म 'हिना' में उनके 'चांदनी' को काफी पसंद किया गया था. इस फिल्म में उन्होंने ऋषि कपूर की मंगेतर का रोल प्ले किया था.
फिल्म 'हिना' में उनके 'चांदनी' को काफी पसंद किया गया था. इस फिल्म में उन्होंने ऋषि कपूर की मंगेतर का रोल प्ले किया था.
Published at : 06 May 2026 03:22 PM (IST)
Tags :
Ashwini Bhave Ashwini Bhave Birthday

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