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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडआलिया भट्ट के जन्मदिन पर मां सोनी राजदान ने किया इमोशनल पोस्ट, लिखा- 'तुम प्यार से भरी हुई हो'

आलिया भट्ट के जन्मदिन पर मां सोनी राजदान ने किया इमोशनल पोस्ट, लिखा- 'तुम प्यार से भरी हुई हो'

Alia Bhatt Birthday: बॉलीवुड एक्ट्रेस आलिया भट्ट आज 33 साल की हो चुकी हैं. इसी मौके पर उनकी मां सोनी राजदान ने इंस्टाग्राम पर कई तस्वीरों को शेयर कर आलिया पर प्यार लुटाया है और उनकी तारीफ की है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 15 Mar 2026 07:57 PM (IST)
Alia Bhatt Birthday: बॉलीवुड एक्ट्रेस आलिया भट्ट आज 33 साल की हो चुकी हैं. इसी मौके पर उनकी मां सोनी राजदान ने इंस्टाग्राम पर कई तस्वीरों को शेयर कर आलिया पर प्यार लुटाया है और उनकी तारीफ की है.

बॉलीवुड एक्ट्रेस आलिया भट्ट आज अपना 33वां जन्मदिन मना रही हैं. इस खास मौके पर उनके फैंस और करीबी लोग उन्हें ढेर सारी शुभकामनाएं दे रहे हैं. वहीं उनकी मां सोनी राजदान ने भी बेटी के लिए एक भावुक पोस्ट शेयर किया है. सोनी ने इंस्टाग्राम पर आलिया की कुछ खूबसूरत तस्वीरें पोस्ट की और एक लंबा मैसेज लिखकर प्यार लुटाया.

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सोनी राजदान ने इंस्टाग्राम पर आलिया भट्ट की कुछ प्यारी तस्वीरें शेयर करते हुए लिखा कि 'हमारी बहुत ही खास बेटी को जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं. हमारी प्यारी बच्ची, हमारी पूरी दुनिया. तुम सबसे दयालु और प्यार से भरी हुई हो और हमेशा से ऐसी ही रही हो.
सोनी राजदान ने इंस्टाग्राम पर आलिया भट्ट की कुछ प्यारी तस्वीरें शेयर करते हुए लिखा कि 'हमारी बहुत ही खास बेटी को जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं. हमारी प्यारी बच्ची, हमारी पूरी दुनिया. तुम सबसे दयालु और प्यार से भरी हुई हो और हमेशा से ऐसी ही रही हो.
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सोनी ने आलिया की अच्छाई के बारे में कहा कि कहते हैं कि जिंदगी में इंसान वही पाता है जो वह दूसरों को देता है. कामना है कि तुम्हें भी वही सारी अच्छाइयां और उससे भी कहीं ज्यादा खुशियां वापस मिलें.'
सोनी ने आलिया की अच्छाई के बारे में कहा कि कहते हैं कि जिंदगी में इंसान वही पाता है जो वह दूसरों को देता है. कामना है कि तुम्हें भी वही सारी अच्छाइयां और उससे भी कहीं ज्यादा खुशियां वापस मिलें.'
Published at : 15 Mar 2026 07:57 PM (IST)
Tags :
Soni Razdan Alia Bhatt

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