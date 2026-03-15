आलिया भट्ट के जन्मदिन पर मां सोनी राजदान ने किया इमोशनल पोस्ट, लिखा- 'तुम प्यार से भरी हुई हो'

सोनी राजदान ने इंस्टाग्राम पर आलिया भट्ट की कुछ प्यारी तस्वीरें शेयर करते हुए लिखा कि 'हमारी बहुत ही खास बेटी को जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं. हमारी प्यारी बच्ची, हमारी पूरी दुनिया. तुम सबसे दयालु और प्यार से भरी हुई हो और हमेशा से ऐसी ही रही हो.