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आलिया भट्ट के जन्मदिन पर मां सोनी राजदान ने किया इमोशनल पोस्ट, लिखा- 'तुम प्यार से भरी हुई हो'
Alia Bhatt Birthday: बॉलीवुड एक्ट्रेस आलिया भट्ट आज 33 साल की हो चुकी हैं. इसी मौके पर उनकी मां सोनी राजदान ने इंस्टाग्राम पर कई तस्वीरों को शेयर कर आलिया पर प्यार लुटाया है और उनकी तारीफ की है.
बॉलीवुड एक्ट्रेस आलिया भट्ट आज अपना 33वां जन्मदिन मना रही हैं. इस खास मौके पर उनके फैंस और करीबी लोग उन्हें ढेर सारी शुभकामनाएं दे रहे हैं. वहीं उनकी मां सोनी राजदान ने भी बेटी के लिए एक भावुक पोस्ट शेयर किया है. सोनी ने इंस्टाग्राम पर आलिया की कुछ खूबसूरत तस्वीरें पोस्ट की और एक लंबा मैसेज लिखकर प्यार लुटाया.
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Published at : 15 Mar 2026 07:57 PM (IST)
Tags :Soni Razdan Alia Bhatt
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