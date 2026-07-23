INDIA AT 2047राशिफलफोटो गैलरीमौसमEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनटेलीविजनTV Serial Spoilers: अनुपमा की मेहनत पर फिरा पानी, वसुधा के सामने खुलेगा चंद्रिका की जिंदगी का सबसे बड़ा राज

TV Serial Spoilers: अनुपमा की मेहनत पर फिरा पानी, वसुधा के सामने खुलेगा चंद्रिका की जिंदगी का सबसे बड़ा राज

TV Serial Spoilers: टीवी शोज में आने वाले एपिसोड्स में कई बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे. कहीं रिश्तों में नया मोड़ आएगा तो कहीं जबरदस्त ट्विस्ट देखने को मिलेगा. जानिए 5 सीरियल्स के लेटेस्ट स्पॉइलर्स.

Written By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क |  Edited By: Diksha Sharma |  Updated at : 23 Jul 2026 11:27 AM (IST)
Preferred Sources

टीवी शोज में हर दिन कुछ नया देखने को मिल रहा है. आने वाले एपिसोड्स में कई सीरियल्स की कहानी दिलचस्प मोड़ लेने वाली है. कहीं रिश्तों में बदलाव आएगा तो कहीं नए ट्विस्ट देखने को मिलेंगे. आइए जानते हैं 5 बड़े टीवी शोज के लेटेस्ट स्पॉइलर्स.

'अनुपमा'
रुपाली गांगुली के पॉपुलर शो 'अनुपमा' के अपकमिंग एपिसोड में बड़ा ट्विस्ट देखने को मिलेगा. कुकिंग कॉम्पिटिशन के दौरान कलाई में चोट लगने के बावजूद अनुपमा एक हाथ से टास्क पूरा करेगी, लेकिन सिर्फ दो अंकों के अंतर से प्रेम और उसकी टीम से हार जाएगी. हार के बाद अनुपमा भावुक हो जाएगी, जबकि प्रेम जीत का जश्न मनाएगा. वहीं, दिग्विजय उसे आराम करने की सलाह देगा, लेकिन अनुपमा हार मानने से इनकार कर देगी. 

'तुम से तुम तक'
टीवी शो 'तुम से तुम तक' के अपकमिंग एपिसोड में हाई-वोल्टेज ड्रामा देखने को मिलेगा. मीरा की साजिश के बाद यशवर्धन पर छेड़छाड़ का आरोप लग जाएगा, जिससे पूरे परिवार में हड़कंप मच जाएगा और मामला मीडिया तक पहुंच जाएगा. इसी बीच मीरा अचानक गायब हो जाएगी, जिससे सभी का शक और बढ़ जाएगा. वहीं, बड़ा ट्विस्ट तब आएगा जब यशवर्धन अनु के सामने मीरा की साजिश और उससे जुड़ा एक बड़ा राज खोल देगा. 

'वसुधा'
जी टीवी के लोकप्रिय शो 'वसुधा' के अपकमिंग एपिसोड में बड़ा ट्विस्ट देखने को मिलेगा. वसुधा घबराई हुई मंदिर पहुंचेगी, जहां गुरुजी उसे चंद्रिका के अतीत का ऐसा राज बताएंगे, जिसने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी. गुरुजी का कहना होगा कि यही सच आगे चलकर वसुधा की सबसे बड़ी ताकत बनेगा. दूसरी ओर, अपराधबोध में डूबी चंद्रिका खुद को सजा देती नजर आएगी. सच जानने के बाद वसुधा पूरी तरह टूट जाएगी और चंद्रिका को खुद को नुकसान पहुंचाने से रोकने के लिए उसकी ओर दौड़ पड़ेगी. 

'क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2'
स्मृ‍ति ईरानी के शो 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2' के अपकमिंग एपिसोड में विरानी मेंशन में जबरदस्त ड्रामा देखने को मिलेगा. कार्तिक और वृंदा के बीच बढ़ती दूरियां पूरे परिवार के सामने नया बवाल खड़ा करेगी. वहीं, मुन्नी को मिताली की चालाकी का पता चल जाएगा, जिसके बाद दोनों के बीच तीखी बहस होगी. दूसरी ओर, तुलसी समायरा को बड़ा चैलेंज देंगी ताकि उसका असली चेहरा सबके सामने आ सके. वहीं, गौतम और करण की तकरार भी बढ़ती जाएगी, जिससे विरानी परिवार में तनाव और गहरा हो जाएगा.

ये भी पढ़ें:-Dhamaal 4 Box Office Day 13: 'धमाल 4' की कमाई में दूसरे बुधवार आई मंदी, लेकिन 2 करोड़ और कमाते ही बना देगी ये रिकॉर्ड

'गंगा माई की बेटियां' 
जी टीवी के शो 'गंगा माई की बेटियां' के अपकमिंग एपिसोड में जबरदस्त ड्रामा देखने को मिलेगा.  भवानी, स्नेहा को खुली चुनौती देगी, जिसके बाद दोनों के बीच तीखी बहस छिड़ जाएगी. वहीं, स्नेहा का आमना-सामना दुर्गावती की मां से होगा, जिससे कहानी में नया मोड़ आएगा. दूसरी ओर, मां को पुलिस के हवाले करने के बाद सिद्धू मुश्किल दौर से गुजरता नजर आएगा. बदलते हालात के बीच स्नेहा और सिद्धू के रिश्ते की भी अग्निपरीक्षा होगी, जबकि गंगा माई की बेटियां अन्याय के खिलाफ मजबूती से डटी रहेंगी. 

ये भी पढ़ें:-Wednesday Box Office Collection: बुधवार को भी बॉक्स ऑफिस पर हावी रही 'द ओडिसी', 'धमाल 4' भी थकने को नहीं तैयार, जानें- कलेक्शन

और पढ़ें
Published at : 23 Jul 2026 11:27 AM (IST)
Tags :
Anupamaa Vasudha
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

टेलीविजन
TV Serial Spoilers: अनुपमा की मेहनत पर फिरा पानी, वसुधा के सामने खुलेगा चंद्रिका की जिंदगी का सबसे बड़ा राज
अनुपमा की मेहनत पर फिरा पानी, वसुधा के सामने खुलेगा चंद्रिका की जिंदगी का सबसे बड़ा राज
टेलीविजन
प्रेग्नेंट करिश्मा तन्ना को नीता अंबानी से मिला स्पेशल गिफ्ट, केसर आम के साथ भेजा प्यारा नोट, देखें तस्वीरें
प्रेग्नेंट करिश्मा तन्ना को नीता अंबानी ने भेजे जामनगर के केसर आम, साथ में लिखा खास नोट, देखें तस्वीरें
टेलीविजन
Sairaab: 'सैराब' को मिल गया नया ईशान? आशय मिश्रा कर सकते हैं रोहित चंदेल को रिप्लेस
'सैराब' को मिल गया नया ईशान? आशय मिश्रा कर सकते हैं रोहित चंदेल को रिप्लेस
टेलीविजन
हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुईं दीपिका कक्कड़ की मां, पेट में हुआ था इंफेक्शन, शोएब इब्राहिम ने बताया कैसी है तबियत
हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुईं दीपिका कक्कड़ की मां, पेट में हुआ था इंफेक्शन, शोएब इब्राहिम ने बताया कैसी है तबियत
Advertisement

वीडियोज

अगस्त से महंगी होंगी Maruti Suzuki की Cars! क्यों बढ़ रही हैं बार-बार कीमतें? #maruti
अगस्त से महंगी होंगी Maruti Suzuki की Cars! क्यों बढ़ रही हैं बार-बार कीमतें? #maruti #autolive
Chugalkhor Aunty: चुगलखोर आंटी के साथ देखिए चुगलियों का पिटारा
Bollywood News: शाहरुख खान की 'किंग' की रिलीज अफवाहों पर विराम, 24 दिसंबर 2026 को होगा बड़ा धमाका (22-07-2026)
E20 ethanol: अब ATM से निकलेगा इथेनॉल! |ABPLIVE
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
पीएम मोदी के NEET लीक पर फास्ट ट्रैक कोर्ट के ऐलान पर कांग्रेस की पहली प्रतिक्रया, जयराम रमेश बोले- 'दबाव का असर...'
पीएम मोदी के NEET लीक पर फास्ट ट्रैक कोर्ट के ऐलान पर कांग्रेस की पहली प्रतिक्रया, जयराम रमेश बोले- 'दबाव का असर...'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'वो तो कहो गांधी आश्रम का मजबूत कुर्ता था...', अखिलेश यादव ने लगाया पुलिस पर कपड़े फाड़ने की कोशिश का आरोप
'वो तो कहो गांधी आश्रम का मजबूत कुर्ता था...', अखिलेश यादव ने लगाया पुलिस पर कपड़े फाड़ने की कोशिश का आरोप
इंडिया
Explained: PM मोदी के आश्वासन से नहीं मानेंगे 'कॉकरोच'! क्यों सिर्फ फास्ट ट्रैक कोर्ट नहीं रोक पाएगी CJP आंदोलन?
PM मोदी के आश्वासन से नहीं मानेंगे 'कॉकरोच'! क्यों सिर्फ फास्ट ट्रैक कोर्ट से नहीं थमेगा आंदोलन
बॉलीवुड
The Odyssey BO Day 6: 'द ओडिसी' ने 6ठे दिन भी काटा बवाल, भारत में बनने वाली है साल की सबसे बड़ी हॉलीवुड फिल्म, जानें- 6 दिनों का कलेक्शन
'द ओडिसी' ने 6ठे दिन भी काटा बवाल, भारत में बनने वाली है साल की सबसे बड़ी हॉलीवुड फिल्म
क्रिकेट
IND vs ZIM: मयंक यादव , अशोक यादव या यश ठाकुर … किस पर है टीम इंडिया के अगले तेज गेंदबाज बनने की जिम्मेदारी?
IND vs ZIM: मयंक यादव , अशोक यादव या यश ठाकुर … किस पर है टीम इंडिया के अगले तेज गेंदबाज बनने की जिम्मेदारी?
इंडिया
NEET पेपर लीक के दोषियों को होगी जल्द सजा, पीएम मोदी ने किया फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने का ऐलान, बोले- 'युवाओं का भविष्य हमारी...'
NEET पेपर लीक के दोषियों को होगी जल्द सजा, पीएम मोदी ने किया फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने का ऐलान, बोले- 'युवाओं का भविष्य हमारी...'
बिहार
पटना प्रोटेस्ट पर पुलिस का बड़ा एक्शन, 500 अज्ञात पर FIR; हिरासत में 40 प्रदर्शनकारी
पटना प्रोटेस्ट पर पुलिस का बड़ा एक्शन, 500 अज्ञात पर FIR; हिरासत में 40 प्रदर्शनकारी
एग्रीकल्चर
बालकनी में उगाएं बैंगन, कम जगह और कम खर्च में तैयार होगी अपनी सब्जी
बालकनी में उगाएं बैंगन, कम जगह और कम खर्च में तैयार होगी अपनी सब्जी
ABP NEWS
Jantar Mantar Protest: प्रियंका से बस में अंदर आने की अपील करता रहा पुलिसवाला लेकिन वो लटकी रहीं
Jantar Mantar Protest: प्रियंका से बस में अंदर आने की अपील करता रहा पुलिसवाला लेकिन वो लटकी रहीं
ABP NEWS
Jantar Mantar Protest Update: संसद भवन के पास कई सड़कों पर लगाए गए बैरिकेड्स
Jantar Mantar Protest Update: संसद भवन के पास कई सड़कों पर लगाए गए बैरिकेड्स
ABP NEWS
Viral Video: तेजस्वी यादव ने ऐसे मनाया पत्नी राजश्री का जन्मदिन
Viral Video: तेजस्वी यादव ने ऐसे मनाया पत्नी राजश्री का जन्मदिन
ABP NEWS
Viral Video: कुछ सेकेंड पहले यहां पर Mall था...
Viral Video: कुछ सेकेंड पहले यहां पर Mall था...
ABP NEWS
CJP Protest: प्रियंका गांधी के कपड़े पकड़कर बस के अंदर धक्का मार रहा पुलिस वाला?
CJP Protest: प्रियंका गांधी के कपड़े पकड़कर बस के अंदर धक्का मार रहा पुलिस वाला?
Embed widget