INDIA AT 2047राशिफलफोटो गैलरीमौसमEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडसलमान खान से लेकर ऋचा चड्ढा तक, स्टूडेंट प्रोटेस्ट के सपोर्ट में उतरे ये सेलेब्स, जानिए किसने क्या कहा

सलमान खान से लेकर ऋचा चड्ढा तक, स्टूडेंट प्रोटेस्ट के सपोर्ट में उतरे ये सेलेब्स, जानिए किसने क्या कहा

दिल्ली के जंतर-मंतर पर जारी स्टूडेंट प्रोटेस्ट को अब बॉलीवुड का भी समर्थन मिल रहा है. सलमान खान से लेकर ऋचा चड्ढा, राजकुमार राव और कई सितारों ने इस मुद्दे पर खुलकर अपनी राय रखी है.

Written By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क |  Edited By: Diksha Sharma |  Updated at : 23 Jul 2026 11:26 AM (IST)
Preferred Sources

दिल्ली के जंतर-मंतर पर नीट पेपर लीक मामले और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर CJP का विरोध प्रदर्शन जारी है. 20 जुलाई को हुए 'संसद चलो' मार्च के दौरान पुलिस कार्रवाई के बाद इस आंदोलन ने नया मोड़ ले लिया है. स्टूडेंट्स के इस प्रोटेस्ट को बॉलीवुड के तमाम सेलेब्स से सपोर्ट मिल रहा है. सलमान खान से लेकर ऋचा चड्ढा, राजकुमार राव और कई अन्य सेलेब्स ने इस मुद्दे पर अपनी राय रखी है. चलिए जानते हैं किसने क्या कहा. 

सलमान खान बोले- मैं छात्रों के इस कदम की दिल से सराहना करता हूं
सलमान खान ने हाल ही में स्टूडेंट प्रोटेस्ट को सपोर्ट करते हुए अपनी एक बचपन की फोटो शेयर की, जिसमें वो स्कूल की यूनिफॉर्म पहने नजर आ रहे हैं. उन्होंने न सिर्फ छात्रों के साथ हुई हिंसा की कड़ी निंदा की, बल्कि उनके विरोध प्रदर्शन को सही करार दिया. उन्होंने उम्मीद जताई है कि सरकार जल्द ही उनका साथ देगी और शिक्षा व्यवस्था में बेहतरी होगी. साथ ही एक्टर ने कहा कि ये सिर्फ छात्रों और शिक्षा का मुद्दा है इसे राजनीतिक रंग देने की कोशिश नहीं करना चाहिए. 

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Salman Khan (@beingsalmankhan)

युवाओं की आवाज सुननी होगी- राजकुमार राव
राजकुमार राव ने इंस्टाग्राम पर एक लंबा इमोशनल नोट शेयर करते हुए कहा कि जब युवा खुद को अनसुना महसूस करते हैं, तो ये समाज के लिए एक संकेत है कि उनकी बात सुनी जानी चाहिए. उन्होंने कहा कि हर आवाज को सम्मान और निष्पक्षता के साथ सुनना जरूरी है और किसी भी तरह की हिंसा सिर्फ हालात को और बिगाड़ती है. छात्रों को अपनी बात शांतिपूर्ण और जिम्मेदारी के साथ रखनी चाहिए, जबकि अधिकारियों को भी संवेदनशीलता और खुले मन से उनकी बात सुननी चाहिए.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by RajKummar Rao (@rajkummar_rao)

हुमा कुरेशी पहुंचीं जंतर-मंतर
ऋचा चड्ढा ने सीजेपी प्रोटेस्ट को सपोर्ट किया है. उन्होंने लिखा, 'ये आंदोलन अब उन लोगों से भी बड़ा हो चुका है, जिन्होंने इसकी शुरुआत की थी. अब सिर्फ कॉकरोच ही नहीं, हाथी, शेर, घोड़ा, गिलहरी, तितली और चिड़िया भी साथ आ गए हैं.'

वहीं, एक्ट्रेस हुमा कुरेशी भी 23 जुलाई को अपने भाई साकिब सलीम के साथ जंतर-मंतर पहुंचीं, जहां उन्होंने स्टूडेंट प्रोटेस्ट को सपोर्ट किया. उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

'मुझे फिर से 'देशद्रोही' कहा जाएगा...'
पंजाबी एक्टर और सिंगर दिलजीत दोसांझ ने भी CJP प्रोटेस्ट और छात्र आंदोलन का सपोर्ट किया. उन्होंने अपने इंस्टाग्राम स्टोरीज सेक्शन पर एक नोट शेयर किया, जिसमें उन्होंने अधिकारियों से छात्रों की मांग सुनने की अपील की. साथ ही, उन्होंने किसानों के विरोध प्रदर्शन का समर्थन करने के कारण खुद झेले गुए विरोध के बारे में भी खुलकर बात की. दिलजीत ने बताया कि उन्हें पहले भी देशविरोधी कहा जा चुका है और अपनी बात रखने की वजह से उन्हें कानूनी परेशानियों का सामना भी करना पड़ा था. 

सलमान खान से लेकर ऋचा चड्ढा तक, स्टूडेंट प्रोटेस्ट के सपोर्ट में उतरे ये सेलेब्स, जानिए किसने क्या कहा

सोनाक्षी सिन्हा और प्रीति जिंटा ने क्या कहा?
सोनाक्षी सिन्हा ने हाल ही में अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर सीजेपी प्रोटेस्ट को समर्थन देते हुए 'संसद चलो' प्रदर्शन की कुछ तस्वीरें शेयर की थीं. उन्होंने कैप्शन में लिखा था, '20 जुलाई... बहुत लोगों की हड्डियां टूटी और एक पूरे देश का दिल टूटा. याद रखना.' एक्ट्रेस प्रीति जिंटा ने सोनम वांगचुक के समर्थन में पोस्ट किया. उन्होंने कहा कि एजुकेशन सिस्टम को अपग्रेड करने की इस लड़ाई में वो पूरी तरह से सोनम और स्टूडेंट्स के साथ हैं. इसी के साथ प्रीति ने सोनम वांगचुक से रिक्वेस्ट की कि वो अनशन खत्म कर दें.

ये भी पढ़ेंः सलमान खान के लिए घंटों इंतजार करती थीं काजल अग्रवाल? एक्ट्रेस बोलीं—'बॉलीवुड को साउथ से सीखनी चाहिए पंक्चुएलिटी'

 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Sonakshi Sinha (@aslisona)

जंतर-मंतर पहुंचीं शबाना आजमी
बॉलीवुड की दिग्गज एक्ट्रेस शबाना आजमी ने 20 जुलाई को जंतर-मंतर पर CJP की ओर से निकाले गए विरोध मार्च में हिस्सा लिया.

उन्होंने अनशन पर बैठे 'कॉकरोच जनता पार्टी' के फाउंडर अभिजीत दिपके से मुलाकात की और प्रभावित छात्रों के लिए जवाबदेही और न्याय की मांग कर रहे प्रदर्शनकारियों से बातचीत भी की. हालांकि, प्रोटेस्ट के दौरान शबाना की अचानक तबीयत बिगड़ गई.

इमरान खान ने स्टूडेंट प्रोटेस्ट को किया सपोर्ट
आमिर खान के भांजे और अभिनेता इमरान खान भी स्टूडेंट प्रोटेस्ट में शामिल हुए. वो मुंबई के शिवाजी पार्क में छात्रों के साथ मार्च करते नजर आए. इस दौरान का उनका वीडियो भी सोशल मीडिया पर सामने आया है.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ Navjot Singh (@visualsofsingh)

इसके अलावा, एक्ट्रेस आयशा खान भी मुंबई में नीट पेपर लीक मामले को लेकर CJP प्रोटेस्ट का समर्थन कर रही थीं. इस दौरान मुबई पुलिस ने उन्हें हिरासत में लिया था और बाद में छोड़ दिया था. 

ये भी पढ़ें: 'युवाओं की आवाज सुननी होगी...', CJP प्रोटेस्ट के सपोर्ट में उतरे राजकुमार राव, लिखा इमोशनल नोट

और पढ़ें
Published at : 23 Jul 2026 11:26 AM (IST)
Tags :
Huma Qureshi SALMAN KHAN
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बॉलीवुड
सलमान खान से लेकर ऋचा चड्ढा तक, स्टूडेंट प्रोटेस्ट के सपोर्ट में उतरे ये सेलेब्स, जानिए किसने क्या कहा
सलमान खान से लेकर ऋचा चड्ढा तक, स्टूडेंट प्रोटेस्ट के सपोर्ट में उतरे ये सेलेब्स, जानिए किसने क्या कहा
बॉलीवुड
'हर तूफान एक सबक है...', क्या 4 महीने बाद आई बादशाह-ईशा रिखी के रिश्ते में दरार? एक्ट्रेस के वीडियो ने मचाई हलचल
क्या 4 महीने बाद आई बादशाह-ईशा रिखी के रिश्ते में दरार? एक्ट्रेस के वीडियो ने मचाई हलचल
बॉलीवुड
Jana Nayagan X Review: ‘जना नायकन’ के दीवाने हुए लोग, विजय की एंट्री सीन पर बजी सीटियां, लोग बोले-'मास कमर्शियल एंटरटेनर फिल्म'
‘जन नायकन’ एक्स रिव्यू: विजय की एंट्री सीन पर बजी सीटियां, लोग बोले-'मास कमर्शियल एंटरटेनर फिल्म'
बॉलीवुड
The Odyssey BO Day 6: 'द ओडिसी' ने 6ठे दिन भी काटा बवाल, भारत में बनने वाली है साल की सबसे बड़ी हॉलीवुड फिल्म, जानें- 6 दिनों का कलेक्शन
'द ओडिसी' ने 6ठे दिन भी काटा बवाल, भारत में बनने वाली है साल की सबसे बड़ी हॉलीवुड फिल्म
Advertisement

वीडियोज

अगस्त से महंगी होंगी Maruti Suzuki की Cars! क्यों बढ़ रही हैं बार-बार कीमतें? #maruti
अगस्त से महंगी होंगी Maruti Suzuki की Cars! क्यों बढ़ रही हैं बार-बार कीमतें? #maruti #autolive
Chugalkhor Aunty: चुगलखोर आंटी के साथ देखिए चुगलियों का पिटारा
Bollywood News: शाहरुख खान की 'किंग' की रिलीज अफवाहों पर विराम, 24 दिसंबर 2026 को होगा बड़ा धमाका (22-07-2026)
E20 ethanol: अब ATM से निकलेगा इथेनॉल! |ABPLIVE
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
पीएम मोदी के NEET लीक पर फास्ट ट्रैक कोर्ट के ऐलान पर कांग्रेस की पहली प्रतिक्रया, जयराम रमेश बोले- 'दबाव का असर...'
पीएम मोदी के NEET लीक पर फास्ट ट्रैक कोर्ट के ऐलान पर कांग्रेस की पहली प्रतिक्रया, जयराम रमेश बोले- 'दबाव का असर...'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'वो तो कहो गांधी आश्रम का मजबूत कुर्ता था...', अखिलेश यादव ने लगाया पुलिस पर कपड़े फाड़ने की कोशिश का आरोप
'वो तो कहो गांधी आश्रम का मजबूत कुर्ता था...', अखिलेश यादव ने लगाया पुलिस पर कपड़े फाड़ने की कोशिश का आरोप
इंडिया
Explained: PM मोदी के आश्वासन से नहीं मानेंगे 'कॉकरोच'! क्यों सिर्फ फास्ट ट्रैक कोर्ट नहीं रोक पाएगी CJP आंदोलन?
PM मोदी के आश्वासन से नहीं मानेंगे 'कॉकरोच'! क्यों सिर्फ फास्ट ट्रैक कोर्ट से नहीं थमेगा आंदोलन
बॉलीवुड
The Odyssey BO Day 6: 'द ओडिसी' ने 6ठे दिन भी काटा बवाल, भारत में बनने वाली है साल की सबसे बड़ी हॉलीवुड फिल्म, जानें- 6 दिनों का कलेक्शन
'द ओडिसी' ने 6ठे दिन भी काटा बवाल, भारत में बनने वाली है साल की सबसे बड़ी हॉलीवुड फिल्म
क्रिकेट
IND vs ZIM: मयंक यादव , अशोक यादव या यश ठाकुर … किस पर है टीम इंडिया के अगले तेज गेंदबाज बनने की जिम्मेदारी?
IND vs ZIM: मयंक यादव , अशोक यादव या यश ठाकुर … किस पर है टीम इंडिया के अगले तेज गेंदबाज बनने की जिम्मेदारी?
इंडिया
NEET पेपर लीक के दोषियों को होगी जल्द सजा, पीएम मोदी ने किया फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने का ऐलान, बोले- 'युवाओं का भविष्य हमारी...'
NEET पेपर लीक के दोषियों को होगी जल्द सजा, पीएम मोदी ने किया फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने का ऐलान, बोले- 'युवाओं का भविष्य हमारी...'
बिहार
पटना प्रोटेस्ट पर पुलिस का बड़ा एक्शन, 500 अज्ञात पर FIR; हिरासत में 40 प्रदर्शनकारी
पटना प्रोटेस्ट पर पुलिस का बड़ा एक्शन, 500 अज्ञात पर FIR; हिरासत में 40 प्रदर्शनकारी
एग्रीकल्चर
बालकनी में उगाएं बैंगन, कम जगह और कम खर्च में तैयार होगी अपनी सब्जी
बालकनी में उगाएं बैंगन, कम जगह और कम खर्च में तैयार होगी अपनी सब्जी
ABP NEWS
Jantar Mantar Protest: प्रियंका से बस में अंदर आने की अपील करता रहा पुलिसवाला लेकिन वो लटकी रहीं
Jantar Mantar Protest: प्रियंका से बस में अंदर आने की अपील करता रहा पुलिसवाला लेकिन वो लटकी रहीं
ABP NEWS
Jantar Mantar Protest Update: संसद भवन के पास कई सड़कों पर लगाए गए बैरिकेड्स
Jantar Mantar Protest Update: संसद भवन के पास कई सड़कों पर लगाए गए बैरिकेड्स
ABP NEWS
Viral Video: तेजस्वी यादव ने ऐसे मनाया पत्नी राजश्री का जन्मदिन
Viral Video: तेजस्वी यादव ने ऐसे मनाया पत्नी राजश्री का जन्मदिन
ABP NEWS
Viral Video: कुछ सेकेंड पहले यहां पर Mall था...
Viral Video: कुछ सेकेंड पहले यहां पर Mall था...
ABP NEWS
CJP Protest: प्रियंका गांधी के कपड़े पकड़कर बस के अंदर धक्का मार रहा पुलिस वाला?
CJP Protest: प्रियंका गांधी के कपड़े पकड़कर बस के अंदर धक्का मार रहा पुलिस वाला?
Embed widget