सलमान खान से लेकर ऋचा चड्ढा तक, स्टूडेंट प्रोटेस्ट के सपोर्ट में उतरे ये सेलेब्स, जानिए किसने क्या कहा
दिल्ली के जंतर-मंतर पर जारी स्टूडेंट प्रोटेस्ट को अब बॉलीवुड का भी समर्थन मिल रहा है. सलमान खान से लेकर ऋचा चड्ढा, राजकुमार राव और कई सितारों ने इस मुद्दे पर खुलकर अपनी राय रखी है.
दिल्ली के जंतर-मंतर पर नीट पेपर लीक मामले और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर CJP का विरोध प्रदर्शन जारी है. 20 जुलाई को हुए 'संसद चलो' मार्च के दौरान पुलिस कार्रवाई के बाद इस आंदोलन ने नया मोड़ ले लिया है. स्टूडेंट्स के इस प्रोटेस्ट को बॉलीवुड के तमाम सेलेब्स से सपोर्ट मिल रहा है. सलमान खान से लेकर ऋचा चड्ढा, राजकुमार राव और कई अन्य सेलेब्स ने इस मुद्दे पर अपनी राय रखी है. चलिए जानते हैं किसने क्या कहा.
सलमान खान बोले- मैं छात्रों के इस कदम की दिल से सराहना करता हूं
सलमान खान ने हाल ही में स्टूडेंट प्रोटेस्ट को सपोर्ट करते हुए अपनी एक बचपन की फोटो शेयर की, जिसमें वो स्कूल की यूनिफॉर्म पहने नजर आ रहे हैं. उन्होंने न सिर्फ छात्रों के साथ हुई हिंसा की कड़ी निंदा की, बल्कि उनके विरोध प्रदर्शन को सही करार दिया. उन्होंने उम्मीद जताई है कि सरकार जल्द ही उनका साथ देगी और शिक्षा व्यवस्था में बेहतरी होगी. साथ ही एक्टर ने कहा कि ये सिर्फ छात्रों और शिक्षा का मुद्दा है इसे राजनीतिक रंग देने की कोशिश नहीं करना चाहिए.
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युवाओं की आवाज सुननी होगी- राजकुमार राव
राजकुमार राव ने इंस्टाग्राम पर एक लंबा इमोशनल नोट शेयर करते हुए कहा कि जब युवा खुद को अनसुना महसूस करते हैं, तो ये समाज के लिए एक संकेत है कि उनकी बात सुनी जानी चाहिए. उन्होंने कहा कि हर आवाज को सम्मान और निष्पक्षता के साथ सुनना जरूरी है और किसी भी तरह की हिंसा सिर्फ हालात को और बिगाड़ती है. छात्रों को अपनी बात शांतिपूर्ण और जिम्मेदारी के साथ रखनी चाहिए, जबकि अधिकारियों को भी संवेदनशीलता और खुले मन से उनकी बात सुननी चाहिए.
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हुमा कुरेशी पहुंचीं जंतर-मंतर
ऋचा चड्ढा ने सीजेपी प्रोटेस्ट को सपोर्ट किया है. उन्होंने लिखा, 'ये आंदोलन अब उन लोगों से भी बड़ा हो चुका है, जिन्होंने इसकी शुरुआत की थी. अब सिर्फ कॉकरोच ही नहीं, हाथी, शेर, घोड़ा, गिलहरी, तितली और चिड़िया भी साथ आ गए हैं.'
The protest is now bigger than those who started it… 🤌🏽— RichaChadha (@RichaChadha) July 22, 2026
Cockroach hi kya, haathi, sher, ghoda, gilehari, titli, chidiya sab aa gaye ❤️
वहीं, एक्ट्रेस हुमा कुरेशी भी 23 जुलाई को अपने भाई साकिब सलीम के साथ जंतर-मंतर पहुंचीं, जहां उन्होंने स्टूडेंट प्रोटेस्ट को सपोर्ट किया. उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.
Bollywood actor Huma Qureshi shows up at Jantar Mantar in solidarity with the peaceful protesters.— Cockroach is Back (@Cockroachisback) July 23, 2026
This is a people’s movement, and we must all unite to fight for justice and accountability. pic.twitter.com/xl2am7CFLX
'मुझे फिर से 'देशद्रोही' कहा जाएगा...'
पंजाबी एक्टर और सिंगर दिलजीत दोसांझ ने भी CJP प्रोटेस्ट और छात्र आंदोलन का सपोर्ट किया. उन्होंने अपने इंस्टाग्राम स्टोरीज सेक्शन पर एक नोट शेयर किया, जिसमें उन्होंने अधिकारियों से छात्रों की मांग सुनने की अपील की. साथ ही, उन्होंने किसानों के विरोध प्रदर्शन का समर्थन करने के कारण खुद झेले गुए विरोध के बारे में भी खुलकर बात की. दिलजीत ने बताया कि उन्हें पहले भी देशविरोधी कहा जा चुका है और अपनी बात रखने की वजह से उन्हें कानूनी परेशानियों का सामना भी करना पड़ा था.
सोनाक्षी सिन्हा और प्रीति जिंटा ने क्या कहा?
सोनाक्षी सिन्हा ने हाल ही में अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर सीजेपी प्रोटेस्ट को समर्थन देते हुए 'संसद चलो' प्रदर्शन की कुछ तस्वीरें शेयर की थीं. उन्होंने कैप्शन में लिखा था, '20 जुलाई... बहुत लोगों की हड्डियां टूटी और एक पूरे देश का दिल टूटा. याद रखना.' एक्ट्रेस प्रीति जिंटा ने सोनम वांगचुक के समर्थन में पोस्ट किया. उन्होंने कहा कि एजुकेशन सिस्टम को अपग्रेड करने की इस लड़ाई में वो पूरी तरह से सोनम और स्टूडेंट्स के साथ हैं. इसी के साथ प्रीति ने सोनम वांगचुक से रिक्वेस्ट की कि वो अनशन खत्म कर दें.
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जंतर-मंतर पहुंचीं शबाना आजमी
बॉलीवुड की दिग्गज एक्ट्रेस शबाना आजमी ने 20 जुलाई को जंतर-मंतर पर CJP की ओर से निकाले गए विरोध मार्च में हिस्सा लिया.
Shabana Azmi felt quite unwell at Jantar Mantar today due to the heat and suffocation.— Amit Kumar Sindhi (@AMIT_GUJJU) July 20, 2026
She reportedly experienced dizziness and loose motions as well. I don't know what she might have eaten or drunk at Jantar Mantar.
Hopefully, she recovers soon,both physically and mentally. pic.twitter.com/5vTLD04thS
उन्होंने अनशन पर बैठे 'कॉकरोच जनता पार्टी' के फाउंडर अभिजीत दिपके से मुलाकात की और प्रभावित छात्रों के लिए जवाबदेही और न्याय की मांग कर रहे प्रदर्शनकारियों से बातचीत भी की. हालांकि, प्रोटेस्ट के दौरान शबाना की अचानक तबीयत बिगड़ गई.
इमरान खान ने स्टूडेंट प्रोटेस्ट को किया सपोर्ट
आमिर खान के भांजे और अभिनेता इमरान खान भी स्टूडेंट प्रोटेस्ट में शामिल हुए. वो मुंबई के शिवाजी पार्क में छात्रों के साथ मार्च करते नजर आए. इस दौरान का उनका वीडियो भी सोशल मीडिया पर सामने आया है.
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इसके अलावा, एक्ट्रेस आयशा खान भी मुंबई में नीट पेपर लीक मामले को लेकर CJP प्रोटेस्ट का समर्थन कर रही थीं. इस दौरान मुबई पुलिस ने उन्हें हिरासत में लिया था और बाद में छोड़ दिया था.
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