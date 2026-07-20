शबाना आजमी से लेकर प्रकाश राज तक, जंतर-मंतर पर CJP के प्रदर्शन के समर्थन में उतरे ये सितारे

बॉलीवुड एक्ट्रेस शबाना आजमी जंतर-मंतर पहुंचीं और प्रदर्शनकारियों से मिलकर अपना समर्थन जताया. उन्होंने भूख हड़ताल पर बैठे प्रदर्शनकारियों से मुलाकात की और एकजुटता दिखाई. एक्ट्रेस ने प्रधानमंत्री को पत्र भी लिखा. शबाना आजमी आज CJP (कॉकरोच जनता पार्टी) के प्रदर्शन में शामिल हुईं.