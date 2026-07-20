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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडशबाना आजमी से लेकर प्रकाश राज तक, जंतर-मंतर पर CJP के प्रदर्शन के समर्थन में उतरे ये सितारे

शबाना आजमी से लेकर प्रकाश राज तक, जंतर-मंतर पर CJP के प्रदर्शन के समर्थन में उतरे ये सितारे

दिल्ली के जंतर-मंतर पर CJP का प्रदर्शन लगातार चर्चा में बना हुआ है. प्रदर्शन में अब कई फिल्मी सितारों का भी समर्थन मिल रहा है. शबाना आजमी से प्रकाश राज तक कई सेलेब्स प्रदर्शनकारियों के साथ खड़े दिखे.

Written By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 20 Jul 2026 05:00 PM (IST)
दिल्ली के जंतर-मंतर पर CJP का प्रदर्शन लगातार चर्चा में बना हुआ है. प्रदर्शन में अब कई फिल्मी सितारों का भी समर्थन मिल रहा है. शबाना आजमी से प्रकाश राज तक कई सेलेब्स प्रदर्शनकारियों के साथ खड़े दिखे.

दिल्ली के जंतर-मंतर पर CJP (कॉकरोच जनता पार्टी) का प्रदर्शन पिछले कई दिनों से जारी है. संगठन की मांग है कि नीट-यूजी परीक्षा में कथित गड़बड़ियों और पेपर लीक के मामले में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें. इसी मांग को लेकर शिक्षा सुधारक सोनम वांगचुक भी आंदोलन में शामिल हुए और उन्होंने भूख हड़ताल शुरू की. इस मामले में शबाना आजमी, प्रकाश राज, सोनाक्षी सिन्हा, दीया मिर्जा, जीनत अमान जैसे कई सेलेब्स खुलकर प्रदर्शनकारियों के समर्थन में सामने आए हैं.

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बॉलीवुड एक्ट्रेस शबाना आजमी जंतर-मंतर पहुंचीं और प्रदर्शनकारियों से मिलकर अपना समर्थन जताया. उन्होंने भूख हड़ताल पर बैठे प्रदर्शनकारियों से मुलाकात की और एकजुटता दिखाई. एक्ट्रेस ने प्रधानमंत्री को पत्र भी लिखा. शबाना आजमी आज CJP (कॉकरोच जनता पार्टी) के प्रदर्शन में शामिल हुईं.
बॉलीवुड एक्ट्रेस शबाना आजमी जंतर-मंतर पहुंचीं और प्रदर्शनकारियों से मिलकर अपना समर्थन जताया. उन्होंने भूख हड़ताल पर बैठे प्रदर्शनकारियों से मुलाकात की और एकजुटता दिखाई. एक्ट्रेस ने प्रधानमंत्री को पत्र भी लिखा. शबाना आजमी आज CJP (कॉकरोच जनता पार्टी) के प्रदर्शन में शामिल हुईं.
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प्रकाश राज भी जंतर-मंतर पर अनशन पर बैठे स्टूडेंट्स को सपोर्ट करने पहुंचे थे. उन्होंने इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर शेयर किया है.
प्रकाश राज भी जंतर-मंतर पर अनशन पर बैठे स्टूडेंट्स को सपोर्ट करने पहुंचे थे. उन्होंने इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर शेयर किया है.
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एक्ट्रेस और एक्टिविस्ट स्वरा भास्कर दिल्ली के जंतर-मंतर पर 'कॉकरोच जनता पार्टी' (CJP) के विरोध प्रदर्शन में शामिल हुई थीं. उन्होंने सोनम वांगचुक से मुलाकात भी की थी.
एक्ट्रेस और एक्टिविस्ट स्वरा भास्कर दिल्ली के जंतर-मंतर पर 'कॉकरोच जनता पार्टी' (CJP) के विरोध प्रदर्शन में शामिल हुई थीं. उन्होंने सोनम वांगचुक से मुलाकात भी की थी.
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सोनाक्षी सिन्हा ने भी सोशल मीडिया पर वीडियो संदेश शेयर कर सोनम वांगचुक का खुलकर समर्थन किया था. उन्होंने वीडियो में स्टूडेंट्स के फ्यूचर को लेकर भी बात की थी.
सोनाक्षी सिन्हा ने भी सोशल मीडिया पर वीडियो संदेश शेयर कर सोनम वांगचुक का खुलकर समर्थन किया था. उन्होंने वीडियो में स्टूडेंट्स के फ्यूचर को लेकर भी बात की थी.
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दिग्गज एक्ट्रेस जीनत अमान ने भी दिल्ली के जंतर-मंतर पर पर्यावरण और शिक्षा सुधारक सोनम वांगचुक के अनशन के समर्थन में अपनी आवाज उठाई थी.
दिग्गज एक्ट्रेस जीनत अमान ने भी दिल्ली के जंतर-मंतर पर पर्यावरण और शिक्षा सुधारक सोनम वांगचुक के अनशन के समर्थन में अपनी आवाज उठाई थी.
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एक्ट्रेस कविता कौशिक ने दिल्ली में हुए छात्रों के विरोध प्रदर्शन का समर्थन किया है. उन्होंने दिल्ली पुलिस से अपील की है कि प्रदर्शन कर रहे युवाओं पर हाथ न उठाएं.
एक्ट्रेस कविता कौशिक ने दिल्ली में हुए छात्रों के विरोध प्रदर्शन का समर्थन किया है. उन्होंने दिल्ली पुलिस से अपील की है कि प्रदर्शन कर रहे युवाओं पर हाथ न उठाएं.
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नसीरुद्दीन शाह और उनकी पत्नी रत्ना पाठक शाह ने दिल्ली के जंतर-मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) विरोध प्रदर्शन में शामिल प्रदर्शनकारियों से अपनी भूख हड़ताल समाप्त करने की अपील की है.
नसीरुद्दीन शाह और उनकी पत्नी रत्ना पाठक शाह ने दिल्ली के जंतर-मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) विरोध प्रदर्शन में शामिल प्रदर्शनकारियों से अपनी भूख हड़ताल समाप्त करने की अपील की है.
Published at : 20 Jul 2026 05:00 PM (IST)
Tags :
Shabana Azmi Sonakshi Sinha Prakash Raj

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