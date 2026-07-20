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शबाना आजमी से लेकर प्रकाश राज तक, जंतर-मंतर पर CJP के प्रदर्शन के समर्थन में उतरे ये सितारे
दिल्ली के जंतर-मंतर पर CJP का प्रदर्शन लगातार चर्चा में बना हुआ है. प्रदर्शन में अब कई फिल्मी सितारों का भी समर्थन मिल रहा है. शबाना आजमी से प्रकाश राज तक कई सेलेब्स प्रदर्शनकारियों के साथ खड़े दिखे.
दिल्ली के जंतर-मंतर पर CJP (कॉकरोच जनता पार्टी) का प्रदर्शन पिछले कई दिनों से जारी है. संगठन की मांग है कि नीट-यूजी परीक्षा में कथित गड़बड़ियों और पेपर लीक के मामले में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें. इसी मांग को लेकर शिक्षा सुधारक सोनम वांगचुक भी आंदोलन में शामिल हुए और उन्होंने भूख हड़ताल शुरू की. इस मामले में शबाना आजमी, प्रकाश राज, सोनाक्षी सिन्हा, दीया मिर्जा, जीनत अमान जैसे कई सेलेब्स खुलकर प्रदर्शनकारियों के समर्थन में सामने आए हैं.
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Published at : 20 Jul 2026 05:00 PM (IST)
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