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भारत-इंग्लैंड टेस्ट मैच में जाह्नवी कपूर व्हाइट शर्ट के साथ ब्लेजर पहन दिखाया जलवा, तस्वीरों के दीवाने हो जाएंगे
Janhvi Kapoor Look: हाल ही में लंदन में इंडिया-इंग्लैंड के बीच टेस्ट मैच हुआ, जिसमें जाह्नवी कपूर ने अपनी प्रेजेंस और फैशन स्टेटमेंट से सभी को दिवाना बना दिया हैं. अब उनकी तस्वीरें वायरल हो रही हैं.
एक्ट्रेस जाह्नवी कपूर उन स्टार्स में से एक हैं, जिन्होंने अपनी सुन्दरता और अभिनय से बॉलीवुड और साउथ दोनों में शानदार पॉपुलैरिटी हासिल की हैं. वहीं उनके फैशन सेंस और आउटफिट्स भी फैंस के बीच सुर्खियों में रहते हैं. इसी बीच लंदन के लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में इंडिया-इंग्लैंड के बीच टेस्ट मैच हुआ और जाह्नवी भी इंडिया को चीयर करने पहुंचीं. जहां सभी की नजरें मैच पर थी, वहीं जाह्नवी ने भी अपने स्टाइल से सभी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया.
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Published at : 20 Jul 2026 02:47 PM (IST)
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