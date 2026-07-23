जना नायकन रिव्यू: तमिलनाडु के मुख्यमंत्री थलपति विजय और भारत की डेमोक्रेसी को सेलिब्रेट करती फिल्म

हीरोगिरी क्या होती है, अगर आपको देखना है तो इस फिल्म को देख डालिए. फिल्म का नाम है Jan Neta, तमिल में यह फिल्म Jana nayagan नाम से रिलीज हुई है. इसे Thalapathy Vijay की आखिरी फिल्म बताया जा रहा है और उनके फैंस के लिए यह किसी बड़े तोहफे से कम नहीं है. साउथ की फिल्मों में जो हीरोगिरी दिखाई जाती है, उसका कमाल का वर्जन आपको यहां देखने को मिलता है. फिल्म में Vijay को बार-बार "थलपति" कहकर बुलाया जाता है और उनका वही अंदाज देखने को मिलता है जिसके लिए वह जाने जाते हैं. ये फिल्म पहले रिलीज होने वाली थी, लेकिन सेंसर की वजह से अटक गई. अब जब यह रिलीज हुई है, तब Vijay तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बन चुके हैं और फिल्म में भी उनका इंट्रोडक्शन कुछ इसी तरह किया गया है, फिल्म की सबसे बड़ी और लगभग इकलौती खासियत Thalapathy Vijay ही हैं.

कैसी है फिल्म

कहानी Thalapathy Vetri Kondan नाम के एक शख्स की है, जो जेल में बंद होता है. जेल में उसकी दोस्ती एक पुलिस अधिकारी से होती है. एक हादसे में उस पुलिस अधिकारी की मौत हो जाती है, जिसके बाद थलपति उसकी बेटी की परवरिश की जिम्मेदारी उठाते हैं. वह बच्ची उनकी जिंदगी का सबसे अहम हिस्सा बन जाती है.

इसी दौरान देश के कुछ दुश्मन भारत के खिलाफ एक बड़ी साजिश रचने की कोशिश कर रहे हैं. अब थलपति उन्हें कैसे रोकते हैं, उनकी बेटी का इस पूरे मामले से क्या लेना देना है, थलपति जेल में क्यों थे और उनकी बैक स्टोरी क्या है, यह जानने के लिए आपको थिएटर जाना होगा. ये तेलुगु फिल्म Bhagavanth Kesari से प्रेरित है, लेकिन इसके बावजूद Vijay अपने स्टारडम, स्टाइल और हीरोगिरी के दम पर फिल्म में ऐसा एलिमेंट ले आते हैं कि आप पूरी फिल्म एंजॉय करते हैं. ये पूरी तरह से एक मास मसाला एंटरटेनर है, जिसे खास तौर पर Thalapathy Vijay के फैंस कई बार थिएटर में जाकर देख सकते हैं.

फिल्म करीब तीन घंटे लंबी है और इसकी लंबाई कुछ जगह खलती है, लेकिन जैसे ही Vijay स्क्रीन पर आते हैं, आप बाकी सब कुछ भूल जाते हैं. फिल्म के एक्शन सीक्वेंस शानदार हैं और रॉ अंदाज में फिल्माए गए हैं. विजय और बॉबी देओल के बीच के सीन फिल्म की सबसे बड़ी हाइलाइट्स में से एक हैं. पुलिस की वर्दी में विजय का लुक भी काफी अच्छा लगता है.

फिल्म भारत की डेमोक्रेसी को बड़े अच्छे तरीके से सेलिब्रेट करती है. भारत-पाकिस्तान का एंगल जरूर है, लेकिन पूरी फिल्म उसी पर आधारित नहीं है. बैकग्राउंड म्यूजिक दमदार है, गाने अच्छे हैं और विजय का डांस हमेशा की तरह देखने लायक हैं. अगर आप उनके फैन हैं तो फिल्म में कई ऐसे पल आएंगे जहां आप सीटी और तालियां बजाने पर मजबूर हो जाएंगे.

एक्टिंग

विजय ने कमाल का काम किया है. स्क्रीन पर उन्हें देखकर बिल्कुल नहीं लगता कि उनकी उम्र 52 साल है. खासकर जब वह अपने यंग अवतार में नजर आते हैं, तब वह काफी फ्रेश और एनर्जेटिक दिखाई देते हैं. उनका स्टाइल, स्वैग, एक्शन और स्क्रीन प्रेजेंस पूरी फिल्म को एक अलग स्तर पर ले जाती है.

फिल्म की कहानी भले ही बहुत साधारण हो, लेकिन विजय अपनी एक्टिंग और स्टार पावर से इसे ऊपर उठा देते हैं. यही एक सुपरस्टार की सबसे बड़ी पहचान होती है. Bobby Deol ने भी शानदार काम किया है. उनके किरदार को सिर्फ एक विलेन बनाकर नहीं छोड़ा गया, बल्कि उसकी बैकस्टोरी भी दिखाई गई है. किरदार को अच्छी तरह जस्टिफाई किया गया है और Bobby Deol ने अपने अभिनय से उसमें जान डाल दी है. Pooja Hegde छोटे रोल में हैं, लेकिन प्रभाव छोड़ती हैं. Mamitha Baiju विजी के किरदार में शानदार लगी हैं और उनके अभिनय में भी मासूमियत और भावनात्मक गहराई नजर आती है. Prakash Raj हमेशा की तरह अच्छे लगे हैं, हालांकि उनके किरदार को थोड़ा और स्पेस दिया जा सकता था. Priyamani छोटे लेकिन प्रभावी रोल में हैं और Nassar भी अपनी मौजूदगी दर्ज कराते हैं.

राइटिंग और डायरेक्शन

फिल्म की कहानी Anil Ravipudi ने लिखी है और निर्देशन H. Vinoth ने किया है. स्क्रीनप्ले भी H. Vinoth ने ही लिखा है. सबसे बड़ी बात यह है कि H. Vinoth ने Thalapathy Vijay को जिस तरह से पेश किया है, उसके लिए उनकी तारीफ की जानी चाहिए. फैंस अपनी आखिरी फिल्म में Vijay को जिस अवतार में देखना चाहते थे, निर्देशक ने उन्हें बिल्कुल उसी अंदाज में पेश किया है. कहानी भले ही बहुत नई न लगे, लेकिन प्रस्तुति और स्टार ट्रीटमेंट इसे मनोरंजक बना देते हैं.

अगर आप Thalapathy Vijay के फैन हैं, तो यह फिल्म हर हाल में थिएटर में देखिए

रेटिंग - 3 स्टार्स