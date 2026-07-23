छात्रों के प्रोटेस्ट पर शाहरुख सहित बॉलीवुड के दिग्गज चुप क्यों? सलमान खान ने किया सपोर्ट

दिल्ली के जंतर मंतर पर नीट-यूजी पेपर लीक मामले को लेकर हो रहे स्टूडेंट्स के प्रोटेस्ट को अब देशभर से समर्थन मिल रहा है. खासकर तब जब 'चलो संसद' मार्च के दौरान दिल्ली पुलिस के छात्रों पर लाठीचार्ज और आंसू गैस के इस्तेमाल के वीडियो वायरल हुए तब से हर कोई इस मुद्दे की ही बात कर रहा है.

पिछले देशव्यापी आंदोलनों से हटकर, इस बार कई बॉलीवुड सेलेब्स ने भी आगे आकर प्रदर्शनकारी छात्रों का समर्थन किया है. यहां तक कि बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान ने भी स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट को आखिरकार अपना सपोर्ट दिया लेकिन सवाल उठता है कि शाहरुख खान, दीपिका पादुकोण, आलिया भट्ट, रणवीर सिंह से लेकर अमिताभ बच्चन और आमिर खान तक बॉलीवुड के दिग्गज सेलेब्स इस मुद्दे पर चुप क्यों हैं?

इन सेलेब्स ने किया स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट को सपोर्ट

देशे के मुद्दों पर चुप रहने के लिए बॉलीवुड की अक्सर आलोचना होती रही है. हालांकि, इस बार छात्रों का खुलकर समर्थन करने वाले सेलेब्रिटीज की संख्या ज्यादा रही है.

इनमें शबाना आजमी और प्रकाश राज तो दिल्ली के जंतर-मंतर पर प्रदर्शनकारी छात्रों का सपोर्ट करते हुए भी नजर आए थे. वहीं हुमा कुरैशी भी अपने भाई के साथ आंदोलन को सपोर्ट करने के लिए पहुंची थीं.

इनके अलावा नसीरुद्दीन शाह, अनुराग कश्यप, दिलजीत दोसांझ, इमरान खान, सोनू सूद, वीर दास, दीया मिर्जा, सोहा अली खान, अदिति राव हैदरी, रोहित सराफ, आयुष शर्मा, रितेश और जेनेलिया देशमुख, भूमि पेडनेकर सहित कई सितारों ने सोशल मीडिया पर स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट का खुलकर अपना समर्थन दिया है.

बॉलीवुड सेलेब्स जिन्होंने साधी चुप्पी

हाल ही में कैटरीना कैफ की चुप्पी से निराश उनके कुछ फैन्स ने तो 70,000 से ज्यादा फॉलोअर्स वाले उनके एक 'इंस्टाग्राम' फैन पेज को बंद करने का भी ऐलान कर दिया था.

ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या ये सेलेब्स पॉलिटिकल मामलों से बचना चाहते हैं? राजनीतिक मामलों पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं? आखिर इन्हें किस बात का डर है जिसके कारण ये स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट पर चुप्पी साधे बैठे हैं? वहीं इन सितारों के फैंस इस बात से नाराज भी है.

आपको बता दें कि इससे पहले दीपिका पादुकोण 2020 में जेएनयू में हिंसा के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे छात्रों का समर्थन करने पहुंचीं थीं. उस समय दीपिका की फिल्म छपाक रिलीज होने वाली थी. हालांकि इस बार स्टूडेंट प्रोटेस्ट पर ना ही उनका कोई स्टेटमेंट आया है और ना ही उन्होंने सोशल मीडिाय के जरिए अपने समर्थन की बात कही है.

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सलमान खान ने स्टूडेंट प्रोटेस्ट को किया सपोर्ट

इन सबके बीच सलमान खान ही अकेले सुपरस्टार हैं जो स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट के सपोर्ट में आगे आए हैं. एक्टर ने बुधवार को इंस्टाग्राम पर एक लंबी चौड़ी पोस्ट कर छात्रों के आंदोलन को अपना समर्थन दिया. एक्टर ने कथित पेपर लीक को "बहुत सीरियस इश्यू" बताया और कहा कि उनका "दिल उन स्टूडेंट्स और उनके परिवारों के साथ है" जो इससे प्रभावित हुए हैं. सलमान ने यह भी अपील की कि इस आदोंलन को राजनीति का रंग ना दिया जाए.

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साउथ फिल्मों के बड़े सितारे भी हैं चुप

जहां बॉलीवुड के बड़े नाम जैसे खान, बच्चन और कपूर परिवार छात्रों के विरोध प्रदर्शन पर चुप हैं तो वहीं दक्षिण भारतीय सिनेमा के बड़े सितारे जैसे रजनीकांत, कमल हासन, सूर्या, अजित कुमार, धनुष, अल्लू अर्जुन, जूनियर एनटीआर, राम चरण और मोहनलाल ने भी इस पर पब्लिकली कोई बात नहीं रखी है. साउथ से प्रकाश राज ने सबसे मुखर आवाज उठाई है और वे नई दिल्ली के जंतर-मंतर भी गए थे. निर्देशक पा. रंजीत ने भी छात्रों का समर्थन किया. हालांकि, मोहनलाल की बेटी विस्मया मोहनलाल को छात्रों का समर्थन करने के बाद ऑनलाइन ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा, जबकि मलयालम अभिनेता टोविनो थॉमस ने शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों के साथ एकजुटता दिखाई और उनके खिलाफ बल प्रयोग की आलोचना भी की थी.

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