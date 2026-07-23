INDIA AT 2047राशिफलफोटो गैलरीमौसमEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलहेल्थCardiac Arrest Survival Case: 40 घंटे तक बंद रही दिल की धड़कन, फिर भी जिंदा बचा इंसान? मेडिकल साइंस भी हैरान

Cardiac Arrest Survival Case: 40 घंटे तक बंद रही दिल की धड़कन, फिर भी जिंदा बचा इंसान? मेडिकल साइंस भी हैरान

Sudden Cardiac Arrest Case: चालीस साल का एक व्यक्ति सीने में जकड़न और सांस लेने में परेशानी की शिकायत लेकर झेजियांग यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ मेडिसिन के सेकेंड अफिलिएटेड अस्पताल पहुंचा.

Written By : सोनम |  Edited By: Sonam |  Updated at : 23 Jul 2026 10:57 AM (IST)
Preferred Sources

How A Man Survived 40 Hours Without Heartbeat: सोचिए, आपका दिल धड़कना बंद कर दे. कुछ सेकंड या मिनट के लिए नहीं, बल्कि 40 घंटे से भी ज्यादा समय तक. न अपनी कोई धड़कन, न शरीर की सामान्य हलचल, सिर्फ मशीनों के सहारे जिंदगी टिकी हो और डॉक्टर हर पल कोशिश कर रहे हों कि किसी तरह आपको वापस लाया जा सके.  पूर्वी चीन में एक व्यक्ति के साथ कुछ ऐसा ही हुआ, जिसने हर उम्मीद के खिलाफ फिर से जिंदगी की राह पकड़ ली. 

क्या है मामला?

यह मामला तब सामने आया जब करीब चालीस साल का एक व्यक्ति सीने में जकड़न और सांस लेने में परेशानी की शिकायत लेकर झेजियांग यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ मेडिसिन के सेकेंड अफिलिएटेड अस्पताल पहुंचा. शुरुआत में यह सामान्य समस्या लग रही थी, लेकिन अचानक उसकी हालत बिगड़ गई. दिल और सांस दोनों ने एक साथ काम करना बंद कर दिया.  शरीर की वह लय, जो इंसान को जिंदा रखती है, एकदम थम गई. 

झटकों का भी नहीं हुआ असर

डॉक्टरों ने तुरंत उसे बचाने की कोशिश शुरू की.  दिल को फिर से चालू करने के लिए कई बार झटके दिए गए, लेकिन कोई असर नहीं हुआ. आमतौर पर जिन तरीकों से दिल दोबारा धड़कने लगता है, वे इस बार पूरी तरह नाकाम रहे.  ऐसा लग रहा था जैसे शरीर ने जवाब दे दिया हो.

लेकिन डॉक्टरों ने हार नहीं मानी. उन्होंने उसे एक ऐसी मशीन से जोड़ दिया, जो दिल और लंग्स का काम संभाल सकती है. इस व्यवस्था के जरिए शरीर से खून बाहर निकालकर उसमें से गंदी हवा हटाई जाती है, उसमें ऑक्सीजन मिलाई जाती है और फिर उसे वापस शरीर में भेजा जाता है. इसके साथ ही एक और उपकरण लगाया गया, जो दिल पर दबाव कम करने और खून के प्रवाह को बनाए रखने में मदद करता है.

इसे भी पढ़ें-Explained: मुंबई में तरबूज तो झारखंड में गोलगप्पे खाने से मौत! किन खानों से होती फूड पॉइजनिंग, आखिर खाएं क्या?

दो दिन तक मशीन के भरोसे

करीब दो दिनों तक वह व्यक्ति पूरी तरह इन मशीनों के भरोसे रहा. उसके शरीर में अपनी कोई धड़कन नहीं थी, सिर्फ मशीनों के सहारे ही जीवन के संकेत बने हुए थे. हर पल डॉक्टरों के लिए चुनौती भरा था, क्योंकि इतनी लंबी अवधि तक दिल का बंद रहना आम तौर पर वापसी की उम्मीद को लगभग खत्म कर देता है. फिर एक ऐसा पल आया जिसने सबको हैरान कर दिया.  40 घंटे से ज्यादा समय बीतने के बाद उसके दिल ने दोबारा काम करना शुरू कर दिया. धीरे-धीरे धड़कन सामान्य होने लगी और शरीर ने प्रतिक्रिया देना शुरू कर दिया. यह किसी चमत्कार से कम नहीं था.

तीन हफ्ते बाद अस्पताल से बाहर निकला

करीब तीन हफ्तों के इलाज के बाद वह व्यक्ति अपने पैरों पर चलकर अस्पताल से बाहर निकल गया. जांच में पता चला कि उसे दिल की मांसपेशियों में गंभीर सूजन की समस्या थी, जो बहुत तेजी से दिल को प्रभावित कर सकती है. सही समय पर इलाज, आधुनिक तकनीक और डॉक्टरों की लगातार कोशिशों ने उसे नई जिंदगी दे दी. यह घटना इस बात की याद दिलाती है कि मेडिकल साइंस और इंसानी जिद मिलकर असंभव को भी संभव बना सकते हैं. कभी-कभी उम्मीद वहीं से लौटती है, जहां सब कुछ खत्म होता हुआ नजर आता है.

इसे भी पढ़ें-Heart Fights Cancer: दिल धड़क रहा है यानी कैंसर से लड़ रहा है, नई स्टडी से जागी उम्मीद

Disclaimer: यह जानकारी रिसर्च स्टडीज और विशेषज्ञों की राय पर आधारित है. इसे मेडिकल सलाह का विकल्प न मानें. किसी भी नई गतिविधि या व्यायाम को अपनाने से पहले अपने डॉक्टर या संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें.

Check out below Health Tools-
Calculate Your Body Mass Index ( BMI )

Calculate The Age Through Age Calculator

About the author सोनम

जर्नलिज्म की दुनिया में करीब 15 साल बिता चुकीं सोनम की अपनी अलग पहचान है. वह खुद ट्रैवल की शौकीन हैं और यही वजह है कि अपने पाठकों को नई-नई जगहों से रूबरू कराने का माद्दा रखती हैं. लाइफस्टाइल और हेल्थ जैसी बीट्स में उन्होंने अपनी लेखनी से न केवल रीडर्स का ध्यान खींचा है, बल्कि अपनी विश्वसनीय जगह भी कायम की है. उनकी लेखन शैली में गहराई, संवेदनशीलता और प्रामाणिकता का अनूठा कॉम्बिनेशन नजर आता है, जिससे रीडर्स को नई-नई जानकारी मिलती हैं. 

लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में ग्रैजुएशन रहने वाली सोनम ने अपने पत्रकारिता के सफर की शुरुआत भी नवाबों के इसी शहर से की. अमर उजाला में उन्होंने बतौर इंटर्न अपना करियर शुरू किया. इसके बाद दैनिक जागरण के आईनेक्स्ट में भी उन्होंने काफी वक्त तक काम किया. फिलहाल, वह एबीपी लाइव वेबसाइट में लाइफस्टाइल डेस्क पर बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं.

ट्रैवल उनका इंटरेस्ट  एरिया है, जिसके चलते वह न केवल लोकप्रिय टूरिस्ट प्लेसेज के अनछुए पहलुओं से रीडर्स को रूबरू कराती हैं, बल्कि ऑफबीट डेस्टिनेशन्स के बारे में भी जानकारी देती हैं. हेल्थ बीट पर उनके लेख वैज्ञानिक तथ्यों और सामान्य पाठकों की समझ के बीच बैलेंस बनाते हैं. सोशल मीडिया पर भी सोनम काफी एक्टिव रहती हैं और अपने आर्टिकल और ट्रैवल एक्सपीरियंस शेयर करती रहती हैं.
Read More
Published at : 23 Jul 2026 10:57 AM (IST)
Tags :
Cardiac Arrest Rare Medical Case Cardiac Arrest Survival Case
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

हेल्थ
Cardiac Arrest Survival Case: 40 घंटे तक बंद रही दिल की धड़कन, फिर भी जिंदा बचा इंसान? मेडिकल साइंस भी हैरान
40 घंटे तक बंद रही दिल की धड़कन, फिर भी जिंदा बचा इंसान? मेडिकल साइंस भी हैरान
हेल्थ
अपने दिमाग का कितना इस्तेमाल करते हैं हम लोग? हकीकत जान लेंगे तो आएगी शर्म
अपने दिमाग का कितना इस्तेमाल करते हैं हम लोग? हकीकत जान लेंगे तो आएगी शर्म
हेल्थ
कैसे होते हैं जुड़वां बच्चे, मां के शरीर में क्या करती है कोशिकाएं? जानिए इसके पीछे का साइंस
कैसे होते हैं जुड़वां बच्चे, मां के शरीर में क्या करती है कोशिकाएं? जानिए इसके पीछे का साइंस
हेल्थ
Healthcare Workers Report : हर 10 में 4 हेल्थकेयर वर्कर्स पर बढ़ती हिंसा बनी वैश्विक संकट, WHO ने दी चेतावनी
हर 10 में 4 हेल्थकेयर वर्कर्स पर बढ़ती हिंसा बनी वैश्विक संकट, WHO ने दी चेतावनी
Advertisement

वीडियोज

अगस्त से महंगी होंगी Maruti Suzuki की Cars! क्यों बढ़ रही हैं बार-बार कीमतें? #maruti
अगस्त से महंगी होंगी Maruti Suzuki की Cars! क्यों बढ़ रही हैं बार-बार कीमतें? #maruti #autolive
Chugalkhor Aunty: चुगलखोर आंटी के साथ देखिए चुगलियों का पिटारा
Bollywood News: शाहरुख खान की 'किंग' की रिलीज अफवाहों पर विराम, 24 दिसंबर 2026 को होगा बड़ा धमाका (22-07-2026)
E20 ethanol: अब ATM से निकलेगा इथेनॉल! |ABPLIVE
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'पेपर लीक के दोषियों को सजा दिलाने के लिए बनेंगे फास्ट ट्रैक कोर्ट', PM मोदी के ऐलान पर आया CJP का पहला रिएक्शन 
'पेपर लीक के दोषियों को सजा के लिए बनेंगे फास्ट ट्रैक कोर्ट', PM मोदी के ऐलान पर CJP का रिएक्शन 
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'वो तो कहो गांधी आश्रम का मजबूत कुर्ता था...', अखिलेश यादव ने लगाया पुलिस पर कपड़े फाड़ने की कोशिश का आरोप
'वो तो कहो गांधी आश्रम का मजबूत कुर्ता था...', अखिलेश यादव ने लगाया पुलिस पर कपड़े फाड़ने की कोशिश का आरोप
इंडिया
CJP Protest: 'मां को नहीं पता मैं घायल हूं', लाठीचार्ज के बाद जख्म लेकर फिर जंतर-मंतर पहुंचे प्रदर्शनकारी क्या बोले?
CJP Protest: 'मां को नहीं पता मैं घायल हूं', लाठीचार्ज के बाद जख्म लेकर फिर जंतर-मंतर पहुंचे प्रदर्शनकारी क्या बोले?
बॉलीवुड
The Odyssey BO Day 6: 'द ओडिसी' ने 6ठे दिन भी काटा बवाल, भारत में बनने वाली है साल की सबसे बड़ी हॉलीवुड फिल्म, जानें- 6 दिनों का कलेक्शन
'द ओडिसी' ने 6ठे दिन भी काटा बवाल, भारत में बनने वाली है साल की सबसे बड़ी हॉलीवुड फिल्म
क्रिकेट
IND vs ZIM: मयंक यादव , अशोक यादव या यश ठाकुर … किस पर है टीम इंडिया के अगले तेज गेंदबाज बनने की जिम्मेदारी?
IND vs ZIM: मयंक यादव , अशोक यादव या यश ठाकुर … किस पर है टीम इंडिया के अगले तेज गेंदबाज बनने की जिम्मेदारी?
इंडिया
Explained: PM मोदी के आश्वासन से नहीं मानेंगे 'कॉकरोच'! क्यों सिर्फ फास्ट ट्रैक कोर्ट नहीं रोक पाएगी CJP आंदोलन?
PM मोदी के आश्वासन से नहीं मानेंगे 'कॉकरोच'! क्यों सिर्फ फास्ट ट्रैक कोर्ट से नहीं थमेगा आंदोलन
बिहार
पटना प्रोटेस्ट पर पुलिस का बड़ा एक्शन, 500 अज्ञात पर FIR; हिरासत में 40 प्रदर्शनकारी
पटना प्रोटेस्ट पर पुलिस का बड़ा एक्शन, 500 अज्ञात पर FIR; हिरासत में 40 प्रदर्शनकारी
एग्रीकल्चर
बालकनी में उगाएं बैंगन, कम जगह और कम खर्च में तैयार होगी अपनी सब्जी
बालकनी में उगाएं बैंगन, कम जगह और कम खर्च में तैयार होगी अपनी सब्जी
ABP NEWS
Jantar Mantar Protest: प्रियंका से बस में अंदर आने की अपील करता रहा पुलिसवाला लेकिन वो लटकी रहीं
Jantar Mantar Protest: प्रियंका से बस में अंदर आने की अपील करता रहा पुलिसवाला लेकिन वो लटकी रहीं
ABP NEWS
Jantar Mantar Protest Update: संसद भवन के पास कई सड़कों पर लगाए गए बैरिकेड्स
Jantar Mantar Protest Update: संसद भवन के पास कई सड़कों पर लगाए गए बैरिकेड्स
ABP NEWS
Viral Video: तेजस्वी यादव ने ऐसे मनाया पत्नी राजश्री का जन्मदिन
Viral Video: तेजस्वी यादव ने ऐसे मनाया पत्नी राजश्री का जन्मदिन
ABP NEWS
Viral Video: कुछ सेकेंड पहले यहां पर Mall था...
Viral Video: कुछ सेकेंड पहले यहां पर Mall था...
ABP NEWS
CJP Protest: प्रियंका गांधी के कपड़े पकड़कर बस के अंदर धक्का मार रहा पुलिस वाला?
CJP Protest: प्रियंका गांधी के कपड़े पकड़कर बस के अंदर धक्का मार रहा पुलिस वाला?
Embed widget