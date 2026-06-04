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'मां बहन' के सेट से तृप्ति डिमरी ने शेयर की BTS फोटोज, माधुरी दीक्षित और टीम के लिए जताया प्यार
Tripti Dimri Post: तृप्ति डिमरी की नई फिल्म 'मां बहन' इन दिनों खूब चर्चा में हैं. इसी बीच उन्होंने फिल्म के रिलीज होते ही बीटीएस तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की है, जो तेजी से वायरल हो रही हैं.
बॉलीवुड एक्ट्रेस तृप्ति डिमरी की फिल्म 'मां बहन' आज ही ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई हैं. फिल्म में उनके साथ धक-धक गर्ल माधुरी दीक्षित और धरना दुर्गा जैसी कलाकार नजर आ रही है, जिसे लेकर दर्शक बहुत एक्साइटेड हैं. इसी बीच तृप्ति ने अपने इंस्टाग्राम पर कई बीटीएस तस्वीरें शेयर की है, जिसके कैप्शन में उन्होंने अपने को-स्टार्स पर प्यार लुटाया है और इस फिल्म को खास बताया हैं.
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Published at : 04 Jun 2026 10:59 PM (IST)
Tags :Madhuri Dixit TRIPTI DIMRI Maa Behen
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