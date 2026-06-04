'मां बहन' के सेट से तृप्ति डिमरी ने शेयर की BTS फोटोज, माधुरी दीक्षित और टीम के लिए जताया प्यार

उन्होंने आगे लिखा, 'एक अभिनेता के तौर पर भी ये मेरे लिए एक शानदार अनुभव रहा. इसने मुझे नई चुनौतियां दीं और अपनी कला को अलग-अलग तरीकों से समझने और निखारने का मौका दिया. सुरेश त्रिवेणी सर के साथ काम करना मेरे लिए सौभाग्य की बात रही. वो एक बेहतरीन निर्देशक हैं, जो हर चीज को स्पष्ट सोच और शानदार विजन के साथ आगे बढ़ाते हैं.'