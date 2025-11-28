हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडशादी के बंधन में बंधे अजय देवगन के ऑन स्क्रीन बेटे भाविन भानुशाली, दुल्हन संग शेयर की खूबसूरत तस्वीरें

शादी के बंधन में बंधे अजय देवगन के ऑन स्क्रीन बेटे भाविन भानुशाली, दुल्हन संग शेयर की खूबसूरत तस्वीरें

Bhavin Bhanushali Disha Chandreja Marriage: एक्टर भाविन भानुशाली ने अपनी मंगेतक दिशा चंद्रेजा से शादी रचा ली है. कपल की वेडिंग फोटोज अब सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही हैं.

By : सखी चौधरी  | Updated at : 28 Nov 2025 04:44 PM (IST)
Bhavin Bhanushali Disha Chandreja Marriage: एक्टर भाविन भानुशाली ने अपनी मंगेतक दिशा चंद्रेजा से शादी रचा ली है. कपल की वेडिंग फोटोज अब सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही हैं.

भाविन भानुशाली ने अपनी वेडिंग फोटोज इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर की हैं. इन तस्वीरों में एक्टर अपनी दुल्हन संग कोजी होते हुए नजर आए.
भाविन भानुशाली ने अपनी नई दुल्हन दिशा चंद्रेजा संग ये फोटोज शेयर करते हुए लिखा, 'तू मारी ने हूं तारो थाई गयो- 27.11.25..'
शादी की इन शानदार तस्वीरों में भाविन व्हाइट कलर की स्टाइलिश शेरवानी में हैंडसम दूल्हे बने नजर आए.
वहीं एक्टर की दुल्हन दिशा चंद्रेजा दिशा लाला लहंगे में बेहद खूबसूरत दिख रही हैं. दिशा ने अपना लुक हैवी ज्वेलरी, हाथों में मेहंदी और ग्लोसी मेकअप संग पूरा किया.
भाविन ने जो तस्वीरें शेयर की हैं. उसमें से कुछ में वो अपनी दुल्हन के साथ रोमांटिक होते हुए भी नजर आए. कपल की इस केमिस्ट्री पर फैंस भी दिल हार बैठे हैं.
भाविन भानुशाली और दिशा चंद्रेजा को अब फैंस के अलावा कई टीवी सेलेब्स भी शादी की बधाई देते हुए नजर आ रहे हैं.
रश्मि देसाई ने कमेंट करते हुए लिखा, 'बधाई हो तमने', अविका गौर ने लिखा, 'बधाई हो, नील नितिन मुकेश ने लिखा, 'आपको बधाई हो’, इनके अलावा हितेन तेजवानी ने लिखा, 'बधाई हो दोस्तों..'
Published at : 28 Nov 2025 04:44 PM (IST)
Ajay Devgn Bhavin Bhanushali Disha Chandreja

बॉलीवुड फोटो गैलरी

