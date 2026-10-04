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57 की उम्र में भी इतने फिट कैसे रहते हैं अजय देवगन? जानें क्या है उनकी फिटनेस का राज
'दृश्यम 3' एक्टर अजय देवगन 57 की उम्र में भी अपनी फिटनेस से सभी को हैरान कर देते हैं. इस उम्र में भी वो काफी फिट नजर आते हैं. आइए जानते हैं उनकी फिटनेस का राज क्या है.
अजय देवगन इन दिनों अपनी फिल्म 'दृश्यम 3' को लेकर चर्चा में हैं. फिल्म सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है, जिसमें वो एक बार फिर विजय सलगांवकर के किरदार में नजर आ रहे हैं. 57 साल की उम्र में भी अजय काफी फिट और एनर्जेटिक नजर आते हैं. ऐसे में आइए जानते हैं अजय देवगन की फिटनेस का राज क्या है.
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Published at : 04 Oct 2026 08:25 PM (IST)
Tags :Ajay Devgn
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