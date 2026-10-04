57 की उम्र में भी इतने फिट कैसे रहते हैं अजय देवगन? जानें क्या है उनकी फिटनेस का राज

अजय की डाइट भी उनकी फिटनेस का अहम हिस्सा है. वो प्रोटीन से भरपूर खाना पसंद करते हैं और ज्यादातर घर का बना खाना खाते हैं. वो जंक फूड से दूरी बनाए रखने की कोशिश करते हैं.