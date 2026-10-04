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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुड57 की उम्र में भी इतने फिट कैसे रहते हैं अजय देवगन? जानें क्या है उनकी फिटनेस का राज

57 की उम्र में भी इतने फिट कैसे रहते हैं अजय देवगन? जानें क्या है उनकी फिटनेस का राज

'दृश्यम 3' एक्टर अजय देवगन 57 की उम्र में भी अपनी फिटनेस से सभी को हैरान कर देते हैं. इस उम्र में भी वो काफी फिट नजर आते हैं. आइए जानते हैं उनकी फिटनेस का राज क्या है.

Written By : मयूरी सिंह  | Updated at : 04 Oct 2026 08:25 PM (IST)
'दृश्यम 3' एक्टर अजय देवगन 57 की उम्र में भी अपनी फिटनेस से सभी को हैरान कर देते हैं. इस उम्र में भी वो काफी फिट नजर आते हैं. आइए जानते हैं उनकी फिटनेस का राज क्या है.

अजय देवगन इन दिनों अपनी फिल्म 'दृश्यम 3' को लेकर चर्चा में हैं. फिल्म सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है, जिसमें वो एक बार फिर विजय सलगांवकर के किरदार में नजर आ रहे हैं. 57 साल की उम्र में भी अजय काफी फिट और एनर्जेटिक नजर आते हैं. ऐसे में आइए जानते हैं अजय देवगन की फिटनेस का राज क्या है.

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अजय देवगन अपने आप को फिट रखने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत या कोई मुश्किल रूटीन नहीं अपनाते हैं.
अजय देवगन अपने आप को फिट रखने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत या कोई मुश्किल रूटीन नहीं अपनाते हैं.
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वो अनुशासन के साथ एक्सरसाइज करते हैं और खुद को एक्टिव रखने पर ज्यादा फोकस करते हैं.
वो अनुशासन के साथ एक्सरसाइज करते हैं और खुद को एक्टिव रखने पर ज्यादा फोकस करते हैं.
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'दृश्यम 3' एक्टर अपने वर्कआउट में वेट ट्रेनिंग को शामिल करते हैं. इससे मसल्स मजबूत रखने के साथ शरीर की ताकत और हड्डियों को भी मजबूत बनाए रखने में मदद मिलती है.
'दृश्यम 3' एक्टर अपने वर्कआउट में वेट ट्रेनिंग को शामिल करते हैं. इससे मसल्स मजबूत रखने के साथ शरीर की ताकत और हड्डियों को भी मजबूत बनाए रखने में मदद मिलती है.
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वो ऐसी एक्सरसाइज करना पसंद करते हैं, जो शरीर की ताकत और रोजमर्रा की एक्टिविटी के लिए फायदेमंद हों.
वो ऐसी एक्सरसाइज करना पसंद करते हैं, जो शरीर की ताकत और रोजमर्रा की एक्टिविटी के लिए फायदेमंद हों.
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फिट और एक्टिव रहने के लिए एक्टर वॉकिंग, रनिंग और कुछ कार्डियो एक्सरसाइज करते हैं. इससे स्टैमिना बढ़ाने में मदद मिलती है.
फिट और एक्टिव रहने के लिए एक्टर वॉकिंग, रनिंग और कुछ कार्डियो एक्सरसाइज करते हैं. इससे स्टैमिना बढ़ाने में मदद मिलती है.
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अजय योग और स्ट्रेचिंग को भी अपनी फिटनेस रूटीन का हिस्सा मानते हैं. इससे शरीर में लचीलापन बना रहता है और वर्कआउट के बाद रिकवरी में भी मदद मिलती है.
अजय योग और स्ट्रेचिंग को भी अपनी फिटनेस रूटीन का हिस्सा मानते हैं. इससे शरीर में लचीलापन बना रहता है और वर्कआउट के बाद रिकवरी में भी मदद मिलती है.
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अजय की डाइट भी उनकी फिटनेस का अहम हिस्सा है. वो प्रोटीन से भरपूर खाना पसंद करते हैं और ज्यादातर घर का बना खाना खाते हैं. वो जंक फूड से दूरी बनाए रखने की कोशिश करते हैं.
अजय की डाइट भी उनकी फिटनेस का अहम हिस्सा है. वो प्रोटीन से भरपूर खाना पसंद करते हैं और ज्यादातर घर का बना खाना खाते हैं. वो जंक फूड से दूरी बनाए रखने की कोशिश करते हैं.
Published at : 04 Oct 2026 08:25 PM (IST)
Tags :
Ajay Devgn

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