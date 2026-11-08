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'जीना यहां, मरना यहां...', करीना-करिश्मा की पैरेंट्स संग स्पेशल दिवाली, नाना रणधीर से लिपटे दिखे तैमूर
Diwali Celebration 2026: दिवाली सेलिब्रेशन 2026 के मौके पर करिश्मा कपूर और करीना कपूर की फोटोज सामने आई है, जिसमें वो पैरेंट्स के साथ नजर आईं और तैमूर के ट्रांसफॉर्मेशन ने लोगों का ध्यान खींच लिया.
करिश्मा कपूर और करीना कपूर की इस बार 2026 की दिवाली बेहद ही खास रही. सोशल मीडिया पर उनकी तस्वीरें भी सामने आई है, जिसमें दोनों को पैरेंट्स के साथ दिवाली मनाते हुए देखा जा सकता है. वहीं. तैमूर नाना रणधीर कपूर से लिपटे नजर आए. इस दौरान करिश्मा करीना, पैरेंट्स के साथ एक ही फ्रेम में नजर आईं. देखिए फोटोज...
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Published at : 08 Nov 2026 07:42 PM (IST)
Tags :Diwali 2026
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