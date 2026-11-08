'जीना यहां, मरना यहां...', करीना-करिश्मा की पैरेंट्स संग स्पेशल दिवाली, नाना रणधीर से लिपटे दिखे तैमूर

करीना कपूर ने बहन करिश्मा और पापा रणधीर-मम्मी बबीता कपूर के साथ दिवाली सेलिब्रेशन की फोटोज को इंस्टाग्राम पर शेयर किया है. इसके साथ ही उन्होंने जो कैप्शन लिखा है उसने सभी का ध्यान खींच लिया.