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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुड'जीना यहां, मरना यहां...', करीना-करिश्मा की पैरेंट्स संग स्पेशल दिवाली, नाना रणधीर से लिपटे दिखे तैमूर

'जीना यहां, मरना यहां...', करीना-करिश्मा की पैरेंट्स संग स्पेशल दिवाली, नाना रणधीर से लिपटे दिखे तैमूर

Diwali Celebration 2026: दिवाली सेलिब्रेशन 2026 के मौके पर करिश्मा कपूर और करीना कपूर की फोटोज सामने आई है, जिसमें वो पैरेंट्स के साथ नजर आईं और तैमूर के ट्रांसफॉर्मेशन ने लोगों का ध्यान खींच लिया.

Written By : राहुल यादव  | Updated at : 08 Nov 2026 07:42 PM (IST)
Diwali Celebration 2026: दिवाली सेलिब्रेशन 2026 के मौके पर करिश्मा कपूर और करीना कपूर की फोटोज सामने आई है, जिसमें वो पैरेंट्स के साथ नजर आईं और तैमूर के ट्रांसफॉर्मेशन ने लोगों का ध्यान खींच लिया.

करिश्मा कपूर और करीना कपूर की इस बार 2026 की दिवाली बेहद ही खास रही. सोशल मीडिया पर उनकी तस्वीरें भी सामने आई है, जिसमें दोनों को पैरेंट्स के साथ दिवाली मनाते हुए देखा जा सकता है. वहीं. तैमूर नाना रणधीर कपूर से लिपटे नजर आए. इस दौरान करिश्मा करीना, पैरेंट्स के साथ एक ही फ्रेम में नजर आईं. देखिए फोटोज...

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करीना कपूर ने बहन करिश्मा और पापा रणधीर-मम्मी बबीता कपूर के साथ दिवाली सेलिब्रेशन की फोटोज को इंस्टाग्राम पर शेयर किया है. इसके साथ ही उन्होंने जो कैप्शन लिखा है उसने सभी का ध्यान खींच लिया.
करीना कपूर ने बहन करिश्मा और पापा रणधीर-मम्मी बबीता कपूर के साथ दिवाली सेलिब्रेशन की फोटोज को इंस्टाग्राम पर शेयर किया है. इसके साथ ही उन्होंने जो कैप्शन लिखा है उसने सभी का ध्यान खींच लिया.
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करीना ने पैरेंट्स के लिए स्पेशल पोस्ट लिखी, 'जीना यहां, मरना यहां, मां और पापा के सिवाय, जाना कहां. आप सभी को हैप्पी दिवाली. हमेशा अपने माता-पिता से प्यार करना ही सबसे जरूरी होता है.'
करीना ने पैरेंट्स के लिए स्पेशल पोस्ट लिखी, 'जीना यहां, मरना यहां, मां और पापा के सिवाय, जाना कहां. आप सभी को हैप्पी दिवाली. हमेशा अपने माता-पिता से प्यार करना ही सबसे जरूरी होता है.'
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फोटो में तैमूर अली खान को नानू रणधीर के गले से लिपटे हुए नजर आए. इस दौरान तैमूर का गजब का ट्रांसफॉर्मेशन देखने के लिए मिला. वो रेड कुर्ते में नजर आए.
फोटो में तैमूर अली खान को नानू रणधीर के गले से लिपटे हुए नजर आए. इस दौरान तैमूर का गजब का ट्रांसफॉर्मेशन देखने के लिए मिला. वो रेड कुर्ते में नजर आए.
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इसमें करीना कपूर और करिश्मा कपूर को रणधीर और बबीता के पैरों में बैठे हुए देखा जा सकता है. वो किसी बात पर हंसते और खिलखिलाते हुए नजर आए.
इसमें करीना कपूर और करिश्मा कपूर को रणधीर और बबीता के पैरों में बैठे हुए देखा जा सकता है. वो किसी बात पर हंसते और खिलखिलाते हुए नजर आए.
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इसके साथ ही करीना और करिश्मा को पिता रणधीर के साथ ऑफिस जाते हुए भी देखा गया था. कपूर फैमिली ने साथ में ऑफिस में पूजा की.
इसके साथ ही करीना और करिश्मा को पिता रणधीर के साथ ऑफिस जाते हुए भी देखा गया था. कपूर फैमिली ने साथ में ऑफिस में पूजा की.
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इस दौरान करीना और करिश्मा को ट्रेडिशनल लुक में सलवार सूट में देखा गया. दोनों के बीच कमाल की दिवाली ट्यूनिंग देखने के लिए मिली. उन्होंने ब्लैक चश्मे के साथ अपने लुक को कंप्लीट किया था.
इस दौरान करीना और करिश्मा को ट्रेडिशनल लुक में सलवार सूट में देखा गया. दोनों के बीच कमाल की दिवाली ट्यूनिंग देखने के लिए मिली. उन्होंने ब्लैक चश्मे के साथ अपने लुक को कंप्लीट किया था.
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करिश्मा और करीना के बीच कमाल का बॉन्ड दिवाली के मौके पर देखने के लिए मिला. ये दिवाली उनके लिए स्पेशल रही.
करिश्मा और करीना के बीच कमाल का बॉन्ड दिवाली के मौके पर देखने के लिए मिला. ये दिवाली उनके लिए स्पेशल रही.
Published at : 08 Nov 2026 07:42 PM (IST)
Tags :
Diwali 2026

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