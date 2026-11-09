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कृति सेनन ने रूमर्ड बॉयफ्रेंड कबीर बहिया संग मनाई दिवाली, लिखा- फेवरेट लोगों के साथ वक्त
कृति सेनन ने दिवाली सेलिब्रेशन की कई तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की है. फोटोज में वो फैमिली और फ्रेंड्स संग दिवाली सेलिब्रेट करती दिखीं.
एक्ट्रेस कृति सेनन की दिवाली सेलिब्रेशन की फोटोज सोशल मीडिया पर वायरल हैं. कृति ने रूमर्ड बॉयफ्रेंड कबीर बहिया संग दिवाली सेलिब्रेट की. उन्होंने कबीर संग पोज भी दिए.
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Published at : 09 Nov 2026 05:40 PM (IST)
Tags :Kriti Sanon
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