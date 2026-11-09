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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडकृति सेनन ने रूमर्ड बॉयफ्रेंड कबीर बहिया संग मनाई दिवाली, लिखा- फेवरेट लोगों के साथ वक्त

कृति सेनन ने रूमर्ड बॉयफ्रेंड कबीर बहिया संग मनाई दिवाली, लिखा- फेवरेट लोगों के साथ वक्त

कृति सेनन ने दिवाली सेलिब्रेशन की कई तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की है. फोटोज में वो फैमिली और फ्रेंड्स संग दिवाली सेलिब्रेट करती दिखीं.

Written By : मोनिका गुप्ता  | Updated at : 09 Nov 2026 05:40 PM (IST)
कृति सेनन ने दिवाली सेलिब्रेशन की कई तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की है. फोटोज में वो फैमिली और फ्रेंड्स संग दिवाली सेलिब्रेट करती दिखीं.

एक्ट्रेस कृति सेनन की दिवाली सेलिब्रेशन की फोटोज सोशल मीडिया पर वायरल हैं. कृति ने रूमर्ड बॉयफ्रेंड कबीर बहिया संग दिवाली सेलिब्रेट की. उन्होंने कबीर संग पोज भी दिए.

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इस ऑरेंज कलर के आउटफिट में कृति सेनन बेहद गॉर्जियस लग रही हैं. उन्होंने पूरे लुक को लाइट मेकअप और मिडिल पार्टेड हेयर बन से कंप्लीट किया.
इस ऑरेंज कलर के आउटफिट में कृति सेनन बेहद गॉर्जियस लग रही हैं. उन्होंने पूरे लुक को लाइट मेकअप और मिडिल पार्टेड हेयर बन से कंप्लीट किया.
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इस फोटो में कृति अपने फ्रेंड्स संग पोज देती दिख रही हैं. कृति सभी के साथ बेहद खुश और एक्साइटेड दिख रही हैं. उन्होंने पोस्ट में लिखा- मेरे फेवरेट लोगों के साथ साल का फेवरेट टाइम. हैप्पी दिवाली सभी को.
इस फोटो में कृति अपने फ्रेंड्स संग पोज देती दिख रही हैं. कृति सभी के साथ बेहद खुश और एक्साइटेड दिख रही हैं. उन्होंने पोस्ट में लिखा- मेरे फेवरेट लोगों के साथ साल का फेवरेट टाइम. हैप्पी दिवाली सभी को.
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इस लुक में कृति सेनन क्रीम कलर के आउटफिट में नजर आ रही हैं. उन्होंने चोकर नेकलेस और ईयररिंग्स के साथ उन्होंने स्मोकी आईमेकअप लिया. साथ में उन्होंने बालों में गजरा भी लगाया.
इस लुक में कृति सेनन क्रीम कलर के आउटफिट में नजर आ रही हैं. उन्होंने चोकर नेकलेस और ईयररिंग्स के साथ उन्होंने स्मोकी आईमेकअप लिया. साथ में उन्होंने बालों में गजरा भी लगाया.
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कृति ने बहन नुपूर और जीजू ने स्टेबिन बेन के साथ भी पोज दिए.
कृति ने बहन नुपूर और जीजू ने स्टेबिन बेन के साथ भी पोज दिए.
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कबीर और कृति की बात करें तो दोनों के लंबे समय से एक-दूसरे को डेट करने की खबरें हैं. दोनों को अक्सर साथ में स्पॉट किया जाता है. हालांकि, दोनों ने अपने रिलेशनशिप को ऑफिशियली कंफर्म नहीं किया है.
कबीर और कृति की बात करें तो दोनों के लंबे समय से एक-दूसरे को डेट करने की खबरें हैं. दोनों को अक्सर साथ में स्पॉट किया जाता है. हालांकि, दोनों ने अपने रिलेशनशिप को ऑफिशियली कंफर्म नहीं किया है.
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कृति सेनन के वर्क फ्रंट की बात करें पिछली बार उन्हें फिल्म 'कॉकटेल 2' में देखा गया. इस फिल्म में वो अलिषा के रोल में नजर आईं. फिल्म को पसंद किया गया. फिल्म में रश्मिका मंदाना और शाहिद कपूर भी लीड रोल में थे.
कृति सेनन के वर्क फ्रंट की बात करें पिछली बार उन्हें फिल्म 'कॉकटेल 2' में देखा गया. इस फिल्म में वो अलिषा के रोल में नजर आईं. फिल्म को पसंद किया गया. फिल्म में रश्मिका मंदाना और शाहिद कपूर भी लीड रोल में थे.
Published at : 09 Nov 2026 05:40 PM (IST)
Tags :
Kriti Sanon

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