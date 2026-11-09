कृति सेनन ने रूमर्ड बॉयफ्रेंड कबीर बहिया संग मनाई दिवाली, लिखा- फेवरेट लोगों के साथ वक्त

कृति सेनन के वर्क फ्रंट की बात करें पिछली बार उन्हें फिल्म 'कॉकटेल 2' में देखा गया. इस फिल्म में वो अलिषा के रोल में नजर आईं. फिल्म को पसंद किया गया. फिल्म में रश्मिका मंदाना और शाहिद कपूर भी लीड रोल में थे.