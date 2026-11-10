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कभी ग्लैमरस तो कभी कूल-कैजुअल, पश्मीना रोशन के इन लुक्स से नहीं हटेंगी नजरें
ब्लू सीक्विन ड्रेस से लेकर रेड कॉर्सेट, कैजुअल डेनिम और टेनिसकोर लुक तक, पश्मीना रोशन हर अंदाज में छाई हुई हैं. अपने ग्लैमरस और स्टाइलिश लुक्स से वो फैशन की दुनिया में अलग पहचान बना रही हैं.
पश्मीना रोशन के फैशन में ग्लैमर, स्टाइल और कूलनेस का शानदार मेल देखने को मिलता है. कभी ग्लैमरस तो कभी कैजुअल, उनका हर लुक अलग अंदाज पेश करता है और फैंस का ध्यान खींच लेता है.
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Published at : 10 Nov 2026 02:52 PM (IST)
Tags :Pashmina Roshan
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