कभी ग्लैमरस तो कभी कूल-कैजुअल, पश्मीना रोशन के इन लुक्स से नहीं हटेंगी नजरें

हर कोई आराम और फैशन का बेहतरीन मेल नहीं बिठा पाता, लेकिन पश्मीना इस मामले में माहिर नजर आती हैं. उन्होंने ब्रालेट टॉप के साथ बेज जॉगर्स और भूरे रंग का आरामदायक स्वेटर पहना है. खुले घुंघराले बालों और नेचुरल मेकअप के साथ उनका यह कैजुअल लुक बेहद स्टाइलिश लग रहा है. उनका अंदाज दिखाता है कि आरामदायक कपड़ों में भी फैशनेबल दिखा जा सकता है.