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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडकभी ग्लैमरस तो कभी कूल-कैजुअल, पश्मीना रोशन के इन लुक्स से नहीं हटेंगी नजरें

कभी ग्लैमरस तो कभी कूल-कैजुअल, पश्मीना रोशन के इन लुक्स से नहीं हटेंगी नजरें

ब्लू सीक्विन ड्रेस से लेकर रेड कॉर्सेट, कैजुअल डेनिम और टेनिसकोर लुक तक, पश्मीना रोशन हर अंदाज में छाई हुई हैं. अपने ग्लैमरस और स्टाइलिश लुक्स से वो फैशन की दुनिया में अलग पहचान बना रही हैं.

Written By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 10 Nov 2026 02:52 PM (IST)
ब्लू सीक्विन ड्रेस से लेकर रेड कॉर्सेट, कैजुअल डेनिम और टेनिसकोर लुक तक, पश्मीना रोशन हर अंदाज में छाई हुई हैं. अपने ग्लैमरस और स्टाइलिश लुक्स से वो फैशन की दुनिया में अलग पहचान बना रही हैं.

पश्मीना रोशन के फैशन में ग्लैमर, स्टाइल और कूलनेस का शानदार मेल देखने को मिलता है. कभी ग्लैमरस तो कभी कैजुअल, उनका हर लुक अलग अंदाज पेश करता है और फैंस का ध्यान खींच लेता है.

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इन दिनों पश्मीना रोशन टाइगर श्रॉफ के साथ अपनी आने वाली फिल्म को लेकर चर्चा में हैं. इसके अलावा, वह अपनी शानदार पर्सनैलिटी और बेहतरीन फैशन सेंस से भी लोगों का ध्यान खींचती रहती हैं. पश्मीना का स्टाइल बेहद सहज, आकर्षक और ट्रेंडी है. साथ ही, उनके लुक्स में एलिगेंस और क्लास का भी खास मेल देखने को मिलता है.
इन दिनों पश्मीना रोशन टाइगर श्रॉफ के साथ अपनी आने वाली फिल्म को लेकर चर्चा में हैं. इसके अलावा, वह अपनी शानदार पर्सनैलिटी और बेहतरीन फैशन सेंस से भी लोगों का ध्यान खींचती रहती हैं. पश्मीना का स्टाइल बेहद सहज, आकर्षक और ट्रेंडी है. साथ ही, उनके लुक्स में एलिगेंस और क्लास का भी खास मेल देखने को मिलता है.
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नीले रंग की खूबसूरत ऑफ-शोल्डर सीक्विन ड्रेस में पश्मीना बेहद शानदार लग रही हैं. इस फिटेड ड्रेस के साथ उन्होंने ट्रांसपेरेंट हील्स और नाजुक सिल्वर ज्वेलरी कैरी की. वहीं, ड्यूई मेकअप और खुले बालों ने उनके लुक में चार चांद लगा दिए. उनका यह ग्लैमरस अंदाज देखते ही बनता है.
नीले रंग की खूबसूरत ऑफ-शोल्डर सीक्विन ड्रेस में पश्मीना बेहद शानदार लग रही हैं. इस फिटेड ड्रेस के साथ उन्होंने ट्रांसपेरेंट हील्स और नाजुक सिल्वर ज्वेलरी कैरी की. वहीं, ड्यूई मेकअप और खुले बालों ने उनके लुक में चार चांद लगा दिए. उनका यह ग्लैमरस अंदाज देखते ही बनता है.
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हर कोई आराम और फैशन का बेहतरीन मेल नहीं बिठा पाता, लेकिन पश्मीना इस मामले में माहिर नजर आती हैं. उन्होंने ब्रालेट टॉप के साथ बेज जॉगर्स और भूरे रंग का आरामदायक स्वेटर पहना है. खुले घुंघराले बालों और नेचुरल मेकअप के साथ उनका यह कैजुअल लुक बेहद स्टाइलिश लग रहा है. उनका अंदाज दिखाता है कि आरामदायक कपड़ों में भी फैशनेबल दिखा जा सकता है.
हर कोई आराम और फैशन का बेहतरीन मेल नहीं बिठा पाता, लेकिन पश्मीना इस मामले में माहिर नजर आती हैं. उन्होंने ब्रालेट टॉप के साथ बेज जॉगर्स और भूरे रंग का आरामदायक स्वेटर पहना है. खुले घुंघराले बालों और नेचुरल मेकअप के साथ उनका यह कैजुअल लुक बेहद स्टाइलिश लग रहा है. उनका अंदाज दिखाता है कि आरामदायक कपड़ों में भी फैशनेबल दिखा जा सकता है.
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पश्मीना लाल रंग की सिंपल लेकिन बेहद खूबसूरत कॉर्सेट ड्रेस में नजर आ रही हैं. ड्रेस के बोल्ड कलर और आकर्षक डिजाइन को उभारने के लिए उन्होंने स्ट्रेट हेयरस्टाइल चुना है. इसके साथ नाजुक क्रिस्टल स्टड्स, रिंग्स और स्टाइलिश लाल हील्स ने उनके लुक को और भी खास बना दिया है.
पश्मीना लाल रंग की सिंपल लेकिन बेहद खूबसूरत कॉर्सेट ड्रेस में नजर आ रही हैं. ड्रेस के बोल्ड कलर और आकर्षक डिजाइन को उभारने के लिए उन्होंने स्ट्रेट हेयरस्टाइल चुना है. इसके साथ नाजुक क्रिस्टल स्टड्स, रिंग्स और स्टाइलिश लाल हील्स ने उनके लुक को और भी खास बना दिया है.
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टेनिस कोर फैशन ट्रेंड को अपनाते हुए पश्मीना सफेद वेस्टकोट और प्लीटेड मिनी स्कर्ट में नजर आ रही हैं. उन्होंने अपने बालों में मैचिंग रंग का बो भी लगाया, जिसने उनके लुक में एक प्यारा और ट्रेंडी टच जोड़ दिया है. मिनिमल मेकअप और पर्ल ईयररिंग्स के साथ उनका यह अंदाज स्पोर्टी स्टाइल, ट्रेंड और एलिगेंस का खूबसूरत मेल है.
टेनिस कोर फैशन ट्रेंड को अपनाते हुए पश्मीना सफेद वेस्टकोट और प्लीटेड मिनी स्कर्ट में नजर आ रही हैं. उन्होंने अपने बालों में मैचिंग रंग का बो भी लगाया, जिसने उनके लुक में एक प्यारा और ट्रेंडी टच जोड़ दिया है. मिनिमल मेकअप और पर्ल ईयररिंग्स के साथ उनका यह अंदाज स्पोर्टी स्टाइल, ट्रेंड और एलिगेंस का खूबसूरत मेल है.
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पश्मीना अपने कैजुअल अंदाज से भी पश्मीना फैशन का पारा बढ़ाना बखूबी जानती हैं. ग्रे बॉडीसूट के साथ लो-वेस्ट डेनिम पैंट्स में उनका लुक बेहद स्टाइलिश नजर आ रहा है. इस आउटफिट के साथ पहने गए ग्लव्स ने उनके पूरे लुक को एक अलग और बोल्ड अंदाज दिया, जो खासतौर पर जेनरेशन Z के लिए फैशन इंस्पिरेशन बन सकता है.
पश्मीना अपने कैजुअल अंदाज से भी पश्मीना फैशन का पारा बढ़ाना बखूबी जानती हैं. ग्रे बॉडीसूट के साथ लो-वेस्ट डेनिम पैंट्स में उनका लुक बेहद स्टाइलिश नजर आ रहा है. इस आउटफिट के साथ पहने गए ग्लव्स ने उनके पूरे लुक को एक अलग और बोल्ड अंदाज दिया, जो खासतौर पर जेनरेशन Z के लिए फैशन इंस्पिरेशन बन सकता है.
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हाई-ग्लैम आउटफिट्स से लेकर रोजमर्रा के कैजुअल लुक्स तक, पश्मीना रोशन ने अपनी फैशन वर्सेटिलिटी को बखूबी साबित किया है. चाहे रेड कार्पेट पर अपने ग्लैमरस अंदाज से सबका ध्यान खींचना हो या फिर सिंपल और चिक लुक में नजर आना, उनका स्टाइल हमेशा ट्रेंड और एलिगेंस का शानदार संगम रहता है.
हाई-ग्लैम आउटफिट्स से लेकर रोजमर्रा के कैजुअल लुक्स तक, पश्मीना रोशन ने अपनी फैशन वर्सेटिलिटी को बखूबी साबित किया है. चाहे रेड कार्पेट पर अपने ग्लैमरस अंदाज से सबका ध्यान खींचना हो या फिर सिंपल और चिक लुक में नजर आना, उनका स्टाइल हमेशा ट्रेंड और एलिगेंस का शानदार संगम रहता है.
Published at : 10 Nov 2026 02:52 PM (IST)
Tags :
Pashmina Roshan

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