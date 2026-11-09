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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडदिवाली पर बेगम वाले अंदाज में दिखीं करीना कपूर, कफ्तान-पगड़ी के साथ पहनी सैफ की शादी वाली कलगी

दिवाली पर बेगम वाले अंदाज में दिखीं करीना कपूर, कफ्तान-पगड़ी के साथ पहनी सैफ की शादी वाली कलगी

बॉलीवुड की ग्लैमरस एक्ट्रेस करीना कपूर सोशल मीडिया पर अपने दिवाली लुक को लेकर चर्चा में हैं. फेस्टिवल के मौके पर एक्ट्रेस ने कफ्तान-पगड़ी में बेगम वाला लुक अपनाया.

Written By : मयूरी सिंह  | Updated at : 09 Nov 2026 02:46 PM (IST)
बॉलीवुड की ग्लैमरस एक्ट्रेस करीना कपूर सोशल मीडिया पर अपने दिवाली लुक को लेकर चर्चा में हैं. फेस्टिवल के मौके पर एक्ट्रेस ने कफ्तान-पगड़ी में बेगम वाला लुक अपनाया.

दिवाली के मौके पर करीना कपूर अपने खास अंदाज से हर किसी का ध्यान खींचती नजर आईं. इस बार एक्ट्रेस ने लहंगे और साड़ी से हटकर कफ्तान-पगड़ी में बेगम वाला लुक अपनाया, जिसकी सबसे खास बात सैफ अली खान की शादी वाली कलगी रही.

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सेलिब्रिटी स्टाइलिस्ट रिया कपूर ने हाल ही में इंस्टाग्राम पर कई सितारों के दिवाली लुक शेयर किए. इनमें करीना कपूर का एक वीडियो भी शामिल था, जिसमें उनका खास फेस्टिव लुक देखने को मिला. रिया ने करीना को स्टाइल किया था.
सेलिब्रिटी स्टाइलिस्ट रिया कपूर ने हाल ही में इंस्टाग्राम पर कई सितारों के दिवाली लुक शेयर किए. इनमें करीना कपूर का एक वीडियो भी शामिल था, जिसमें उनका खास फेस्टिव लुक देखने को मिला. रिया ने करीना को स्टाइल किया था.
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करीना कपूर ने इस बार दिवाली पर ट्रैडिशनल फेस्टिव आउटफिट से हटकर कुछ अलग चुना. उन्होंने डिजाइनर पुनीत बलाना का बेज कलर का कफ्तान पहना था.
करीना कपूर ने इस बार दिवाली पर ट्रैडिशनल फेस्टिव आउटफिट से हटकर कुछ अलग चुना. उन्होंने डिजाइनर पुनीत बलाना का बेज कलर का कफ्तान पहना था.
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इस फ्लोई कफ्तान पर चांदी के धागों से बेहद खूबसूरत कढ़ाई की गई थी, जो उनके लुक को शाही और एलिगेंट बना रही थी.
इस फ्लोई कफ्तान पर चांदी के धागों से बेहद खूबसूरत कढ़ाई की गई थी, जो उनके लुक को शाही और एलिगेंट बना रही थी.
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करीना के इस लुक को और भी शाही बना रही थी मैचिंग बेज रंग की पगड़ी, जिस पर चमचमाती कलगी लगी हुई थी. 'डाइट सब्या' के मुताबिक, इस कलगी का खास महत्व है. इसे सैफ अली खान ने अपनी शादी के दिन पहना था.
करीना के इस लुक को और भी शाही बना रही थी मैचिंग बेज रंग की पगड़ी, जिस पर चमचमाती कलगी लगी हुई थी. 'डाइट सब्या' के मुताबिक, इस कलगी का खास महत्व है. इसे सैफ अली खान ने अपनी शादी के दिन पहना था.
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करीना ने अपने लुक को एंटीक गोल्ड चोकर और पन्ने वाले पेंडेंट नेकलेस समेत स्टेटमेंट जूलरी के साथ पूरा किया.
करीना ने अपने लुक को एंटीक गोल्ड चोकर और पन्ने वाले पेंडेंट नेकलेस समेत स्टेटमेंट जूलरी के साथ पूरा किया.
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उनके मेकअप की बात करें तो उन्होंने सॉफ्ट स्मोकी आईज, काजल, ब्रॉन्ज्ड चीक्स और न्यूड ग्लॉसी लिप्स के साथ अपना लुक काफी सिंपल रखा. उन्होंने बालों को खुला छोड़ा था, जो पगड़ी के नीचे से झलक रहे थे.
उनके मेकअप की बात करें तो उन्होंने सॉफ्ट स्मोकी आईज, काजल, ब्रॉन्ज्ड चीक्स और न्यूड ग्लॉसी लिप्स के साथ अपना लुक काफी सिंपल रखा. उन्होंने बालों को खुला छोड़ा था, जो पगड़ी के नीचे से झलक रहे थे.
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एक्ट्रेस ने दिवाली की सजावट और रोशनी के बीच कई पोज दिए. उनका ये लुक सोशल मीडिया पर काफी सुर्खियों में हैं. फैंस भी एक्ट्रेस की जमकर तारीफ कर रहे हैं.
एक्ट्रेस ने दिवाली की सजावट और रोशनी के बीच कई पोज दिए. उनका ये लुक सोशल मीडिया पर काफी सुर्खियों में हैं. फैंस भी एक्ट्रेस की जमकर तारीफ कर रहे हैं.
Published at : 09 Nov 2026 02:46 PM (IST)
Tags :
KAREENA KAPOOR

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