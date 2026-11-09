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दिवाली पर बेगम वाले अंदाज में दिखीं करीना कपूर, कफ्तान-पगड़ी के साथ पहनी सैफ की शादी वाली कलगी
बॉलीवुड की ग्लैमरस एक्ट्रेस करीना कपूर सोशल मीडिया पर अपने दिवाली लुक को लेकर चर्चा में हैं. फेस्टिवल के मौके पर एक्ट्रेस ने कफ्तान-पगड़ी में बेगम वाला लुक अपनाया.
दिवाली के मौके पर करीना कपूर अपने खास अंदाज से हर किसी का ध्यान खींचती नजर आईं. इस बार एक्ट्रेस ने लहंगे और साड़ी से हटकर कफ्तान-पगड़ी में बेगम वाला लुक अपनाया, जिसकी सबसे खास बात सैफ अली खान की शादी वाली कलगी रही.
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Published at : 09 Nov 2026 02:46 PM (IST)
Tags :KAREENA KAPOOR
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