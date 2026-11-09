दिवाली पर बेगम वाले अंदाज में दिखीं करीना कपूर, कफ्तान-पगड़ी के साथ पहनी सैफ की शादी वाली कलगी

करीना के इस लुक को और भी शाही बना रही थी मैचिंग बेज रंग की पगड़ी, जिस पर चमचमाती कलगी लगी हुई थी. 'डाइट सब्या' के मुताबिक, इस कलगी का खास महत्व है. इसे सैफ अली खान ने अपनी शादी के दिन पहना था.