ABP Superfastदिवाली 2026ExplainerDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडRamayana Box Office Day 8 Live Updates: 'रामायण' 8वें दिन भी बनी तूफान, सुबह 11 बजे तक 515 करोड़ के हुई पार

Ramayana Box Office Day 8 Live Updates: 'रामायण' 8वें दिन भी बनी तूफान, सुबह 11 बजे तक 515 करोड़ के हुई पार

Ramayana Box Office Day 8 Live Updates:रणबीर कपूर की 'रामायण' सिनेमाघरों में धूम मचा रही है. रिलीज के 8वें दिन के कलेक्शन के लाइव आंकड़े यहां जान सकते हैं.

Written By : निशा शर्मा |  Updated at : 12 Nov 2026 11:31 AM (IST)
Preferred Sources

रणबीर कपूर, यश और साई पल्लवी स्टारर 'रामायण' भारतीय बॉक्स ऑफिस पर ऐतिहासिक परफॉर्म कर रही है. दिवाली से पहले रिलीज हुई इस फिल्म की शुरुआत उम्मीद के मुताबिक नहीं हुई थी लेकिन सोमवार से बुधवार के बीच इसने जबरदस्त रफ्तार पकड़ ली और महज 7 दिनों में 500 करोड़ से ज्यादा कमाई कर डाली. अब गुरुवार को भी यह फिल्म अच्छी कमाई करने के लिए तैयार है, हां, कमाई में काफी गिरावट जरूर आएगी, जो कि दिवाली का त्योहार खत्म होने के लिहाज से नॉर्मल बात है. फिर भी इससे अच्छी कलेक्शन की उम्मीद की जा रही है. चलिए यहां जान लेते हैं कि 'रामायण' रिलीज के 8वें दिन यानी दूसरे गुरुवार को कितनी कमाई कर रही है और इसकी ऑक्यूपेंसी भी जानेंगे. 

'रामायण' ने 7 दिनों में कितना किया कलेक्शन? 
'रामायण' की रिलीज के 7 दिनों की कमाई काफी शानदार है. ये धुरंधर 2 के बाद साल की दूसरे सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म भी बन गई है. इसी के साथ इसके कलेक्शन की बात करें तो

रिलेटेड स्टोरी >>

बॉलीवुड
दुनियाभर में छाई 'रामायण', 7वें दिन 900 करोड़ के हुई पार, तोड़े 'एनिमल' से 'बजरंगी भाईजान' के रिकॉर्ड, अब खतरे में 'पठान'
दुनियाभर में छाई 'रामायण', 7वें दिन 900 करोड़ के हुई पार, बना डाला ये रिकॉर्ड
बॉलीवुड
'टॉक्सिक' में कियारा के इंटीमेट सीन्स पर क्या था पति सिद्धार्थ मल्होत्रा का रिएक्शन? 'कॉफी विद करण' में खुला राज
कियारा के इंटीमेट सीन्स पर क्या था पति सिद्धार्थ मल्होत्रा का रिएक्शन? 'कॉफी विद करण' में खुला राज
बॉलीवुड
'दुनिया में हमसे ज्यादा खुशनसीब कोई नहीं...', पिता सलीम और मां सलमा की तस्वीर शेयर कर इमोशनल हुए सोहेल खान
'हमसे ज्यादा खुशनसीब कोई नहीं...', पिता सलीम और मां सलमा की तस्वीर शेयर कर भावुक हुए सोहेल खान
बॉलीवुड
अजमेर दरगाह पहुंचीं ईशा कोप्पिकर, परिवार के साथ चढ़ाई चादर, मांगी सलामती की दुआ
अजमेर दरगाह पहुंचीं ईशा कोप्पिकर, परिवार के साथ चढ़ाई चादर, मांगी सलामती की दुआ
  • 'रामायण' ने 64.85 करोड़ से खाता खोला था. फिर दूसरे दिन इसने 48.05 करोड़ की कमाई की.
  • इसके बाद रिलीज के तीसरे दिन इस फिल्म का कलेक्शन 69.80 करोड़ रुपये रहा.
  • वहीं चौथे दिन 'रामायण' ने 56.15 करोड़ की कमाई की. जबकि इसके 5वें दिन का कलेक्शन 107.50 करोड़ रुपये रहा और 6ठे दिन इसने 94.10 करोड़ कमाए.
  • इसके बाद सैकनिल्क के मुताबिक रिलीज के 7वें दिन यानी बुधवार को 'रामायण' ने 70.65 करोड़ का कारोबार किया.
  • इसी के साथ 'रामायण'  की भारत में 7 दिनों की नेट कमाई 511.10 करोड़ रुपये हुई है. 

'रामायण' का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 8 (Ramayana Box Office Collection Day 8 Live Updates)

  • सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक 'रामायण' ने रिलीज के 8वें दिन सुबह 11 बजे तक 4.70 करोड़ की कमाई की है.
  • फिलहाल इसके 6 हजार 611 शोज चल रहे हैं.
  • वहीं इसकी भारत में 8 दिनों की कुल कमाई अब  515.80 करोड़ रुपये हुई है. 
'रामायण' बॉक्स ऑफिस कलेक्शन  ऑक्यूपेंसी
डे-8 4.70 करोड़ (सुबह 11 बजे तक का कलेक्शन) -
कुल कलेक्शन  515.80 करोड़  

नोट: बता दें कि फिल्म की 8वें दिन की कमाई के फाइनल आंकड़े रात 10.30 बजे के बाद ही पता चल पाएंगे. 

'रामायण' ने वर्ल्डवाइड कितना कर डाला कलेक्शन
'रामायण' ने वर्लडवाइड भी रिलीज के 7 दिनों में इतिहास रच दिया है. बता दें कि ये फिल्म ग्लोबली 900 करोड़ का आंकड़ा पार कर गई है. दरअसल विदेशों में, फिल्म ने सातवें दिन 25.00 करोड़ की कमाई की, जिससे वहां का कुल ग्रॉस कलेक्शन 323.50 करोड़ तक पहुंच गया है. जबकि दुनिया भर में इसका कुल ग्रॉस कलेक्शन 934.55 करोड़ हो गया है.

About the author निशा शर्मा

निशा शर्मा ABP Live में सीनियर फ्रीलांस पत्रकार हैं और एंटरटेनमेंट बीट संभालती हैं. उन्हें मीडिया इंडस्ट्री में 8 साल से ज्यादा का अनुभव है और बॉक्स ऑफिस की खबरों पर उनकी बेहतरीन पकड़ है. निशा मुख्य रूप से फिल्मों के बजट, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, कमाई और नफे-नुकसान से जुड़े सटीक आंकड़ों और विश्लेषण पर लिखती हैं. उन्होंने अपने करियर की शुरुआत 'आजतक' से की थी. इसके बाद वे 'फोकस टीवी' और 'साधना न्यूज' में बतौर प्रोड्यूसर काम किया. नेशनल और स्पेशल स्टोरीज की जिम्मेदारी संभाल चुकी हैं. निशा ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन और वाईडब्ल्यूसीए (YWCA), नई दिल्ली से मास कम्युनिकेशन में पीजी किया है.
Read More
Published at : 12 Nov 2026 11:31 AM (IST)
Tags :
Ramayana
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बॉलीवुड
दुनियाभर में छाई 'रामायण', 7वें दिन 900 करोड़ के हुई पार, तोड़े 'एनिमल' से 'बजरंगी भाईजान' के रिकॉर्ड, अब खतरे में 'पठान'
दुनियाभर में छाई 'रामायण', 7वें दिन 900 करोड़ के हुई पार, बना डाला ये रिकॉर्ड
बॉलीवुड
'टॉक्सिक' में कियारा के इंटीमेट सीन्स पर क्या था पति सिद्धार्थ मल्होत्रा का रिएक्शन? 'कॉफी विद करण' में खुला राज
कियारा के इंटीमेट सीन्स पर क्या था पति सिद्धार्थ मल्होत्रा का रिएक्शन? 'कॉफी विद करण' में खुला राज
बॉलीवुड
'दुनिया में हमसे ज्यादा खुशनसीब कोई नहीं...', पिता सलीम और मां सलमा की तस्वीर शेयर कर इमोशनल हुए सोहेल खान
'हमसे ज्यादा खुशनसीब कोई नहीं...', पिता सलीम और मां सलमा की तस्वीर शेयर कर भावुक हुए सोहेल खान
बॉलीवुड
अजमेर दरगाह पहुंचीं ईशा कोप्पिकर, परिवार के साथ चढ़ाई चादर, मांगी सलामती की दुआ
अजमेर दरगाह पहुंचीं ईशा कोप्पिकर, परिवार के साथ चढ़ाई चादर, मांगी सलामती की दुआ
Advertisement

वीडियोज

Sansani: बेकाबू ट्रेन में गूंजती रही लोको पायलट की चीख, फिर हुआ जोरदार धमाका!
Yeh Fitoor Tera: 😮Jeet को लेकर पिता और Saumya के बीच छिड़ी बहस, Saumya ने Jeet को बताया बेस्ट #sbs
Bollywood News: लंबे इंतजार के बाद सामने आया सलमान खान और चित्रांगदा सिंह की 'मातृभूमि' का ट्रेलर (11.11.26)
रिश्तों का कत्ल...इंसानियत शर्मसार !
पटाखों का रोमांच, कई परिवारों को उजाड़ गया
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
अभिजीत दीपके को अब किस पर आया गुस्सा, बोले- 'फर्जी डिग्री के साथ...'
अभिजीत दीपके को अब किस पर आया गुस्सा, बोले- 'फर्जी डिग्री के साथ...'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
AIMIM-ASP Alliance Live: यूपी में थर्ड फ्रंट पर सपा-कांग्रेस से आया रिएक्शन, बीजेपी बोली- मुगलों ने इस देश में हिंदुओं को बांट दिया
UP में थर्ड फ्रंट पर सपा-कांग्रेस से आया रिएक्शन, BJP बोली- मुगलों ने देश में हिंदुओं को बांट दिया
विश्व
जब अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ को एक सैनिक ने हड़का दिया... क्या है पूरा मामला
जब अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ को एक सैनिक ने हड़का दिया... क्या है पूरा मामला
ओटीटी
रजनीकांत की ब्लॉकबस्टर 'जेलर 2' अब OTT पर हुई रिलीज, जानें- कहां देखें ये फिल्म
रजनीकांत की ब्लॉकबस्टर 'जेलर 2' अब OTT पर हुई रिलीज, जानें- कहां देखें ये फिल्म
क्रिकेट
चौथे-पांचवें ODI के लिए न्यूजीलैंड टीम का एलान, 31 साल के अनकैप्ड खिलाड़ी की एंट्री
चौथे-पांचवें ODI के लिए न्यूजीलैंड टीम का एलान, 31 साल के अनकैप्ड खिलाड़ी की एंट्री
इंडिया
बढ़ती सर्दी के बीच IMD की आंधी संग तूफानी बारिश की चेतावनी, 16 राज्यों में 'आफत'
बढ़ती सर्दी के बीच IMD की आंधी संग तूफानी बारिश की चेतावनी, 16 राज्यों में 'आफत'
इंडिया
Air India फ्लाइट के टॉयलेट में हाईजैक नोट लिखने वाला यात्री गिरफ्तार, एयरपोर्ट पर मचा था हड़कंप
Air India फ्लाइट के टॉयलेट में हाईजैक नोट लिखने वाला यात्री गिरफ्तार, एयरपोर्ट पर मचा था हड़कंप
बिहार
राहुल के विदेश दौरों के पीछे क्या है रहस्य? BJP बोली- कभी तो पर्दा उठेगा
राहुल के विदेश दौरों के पीछे क्या है रहस्य? BJP बोली- कभी तो पर्दा उठेगा
ENT LIVE
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Embed widget