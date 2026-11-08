ABP Superfastदिवाली 2026ExplainerDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडप्रियंका चोपड़ा ने पति निक और बेटी संग मनाई दिवाली, लॉस एंजिल्स से शेयर कीं खूबसूरत फैमिली फोटोज

प्रियंका चोपड़ा ने पति निक और बेटी संग मनाई दिवाली, लॉस एंजिल्स से शेयर कीं खूबसूरत फैमिली फोटोज

बॉलीवुड एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा ने दिवाली का त्योहार अपने पति निक जोनस और बेटी मालती मैरी के साथ लॉस एंजिल्स में मनाया. एक्ट्रेस ने सेलिब्रेशन की कुछ खूबसूरत तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की हैं.

Written By : मयूरी सिंह  | Updated at : 08 Nov 2026 02:36 PM (IST)
बॉलीवुड एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा ने दिवाली का त्योहार अपने पति निक जोनस और बेटी मालती मैरी के साथ लॉस एंजिल्स में मनाया. एक्ट्रेस ने सेलिब्रेशन की कुछ खूबसूरत तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की हैं.

ग्लोबल स्टार प्रियंका चोपड़ा ने हाल ही में अपने दिवाली सेलिब्रेशन की तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की हैं. इन तस्वीरों में एक्ट्रेस अपने पति निक जोनस और बेटी मालती मैरी चोपड़ा जोनस के साथ नजर आ रही हैं. परिवार के साथ प्रियंका दिवाली के जश्न में डूबी दिखाई दीं.

1/7
एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा ने अपने लॉस एंजिल्स वाले घर पर दिवाली की पार्टी रखी, जिसकी तस्वीरें शेयर कर उन्होंने फैंस को त्योहार की शुभकामनाएं दीं.
एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा ने अपने लॉस एंजिल्स वाले घर पर दिवाली की पार्टी रखी, जिसकी तस्वीरें शेयर कर उन्होंने फैंस को त्योहार की शुभकामनाएं दीं.
2/7
तस्वीरों में प्रियंका चोपड़ा अपने पति निक जोनस और बेटी मालती मैरी के संग इस त्योहार को एंजॉय करती नजर आ रही हैं.
तस्वीरों में प्रियंका चोपड़ा अपने पति निक जोनस और बेटी मालती मैरी के संग इस त्योहार को एंजॉय करती नजर आ रही हैं.
3/7
इस मौके पर एक्ट्रेस बरगंडी और गोल्डन कलर के स्ट्रैपलेस गाउन में नजर आईं. उनके गाउन पर मोतियों और गोल्डन थ्रेड वर्क खूबसूरत एम्ब्रॉयडरी की गई थी.
इस मौके पर एक्ट्रेस बरगंडी और गोल्डन कलर के स्ट्रैपलेस गाउन में नजर आईं. उनके गाउन पर मोतियों और गोल्डन थ्रेड वर्क खूबसूरत एम्ब्रॉयडरी की गई थी.
4/7
उन्होंने इसके साथ मांगटीका, बड़े गोल्डन ईयररिंग्स और मैचिंग चूड़ियां पहनी थीं. प्रियंका ने अपने बालों को स्लीक लो बन में बांधा था और उसमें गजरा लगाया था.
उन्होंने इसके साथ मांगटीका, बड़े गोल्डन ईयररिंग्स और मैचिंग चूड़ियां पहनी थीं. प्रियंका ने अपने बालों को स्लीक लो बन में बांधा था और उसमें गजरा लगाया था.
5/7
वहीं, निक जोनस क्रीम कलर के एम्ब्रॉयडरी वाले कुर्ता में नजर आए. बेटी मालती भी अपने पापा से मैचिंग करते हुए व्हाइट कलर के लहंगे में बेहद प्यारी लग रही थीं.
वहीं, निक जोनस क्रीम कलर के एम्ब्रॉयडरी वाले कुर्ता में नजर आए. बेटी मालती भी अपने पापा से मैचिंग करते हुए व्हाइट कलर के लहंगे में बेहद प्यारी लग रही थीं.
6/7
प्रियंका ने तस्वीरों के साथ कैप्शन में लिखा, 'इस दिवाली की कुछ पसंदीदा तस्वीरें. आप सभी को दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं.'
प्रियंका ने तस्वीरों के साथ कैप्शन में लिखा, 'इस दिवाली की कुछ पसंदीदा तस्वीरें. आप सभी को दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं.'
7/7
वर्क फ्रंट की बात करें तो प्रियंका चोपड़ा जल्द ही एसएस राजामौली की फिल्म 'वाराणसी' में नजर आएंगी. इस फिल्म में उनके साथ महेश बाबू और पृथ्वीराज सुकुमारन भी अहम भूमिकाओं में हैं.
वर्क फ्रंट की बात करें तो प्रियंका चोपड़ा जल्द ही एसएस राजामौली की फिल्म 'वाराणसी' में नजर आएंगी. इस फिल्म में उनके साथ महेश बाबू और पृथ्वीराज सुकुमारन भी अहम भूमिकाओं में हैं.
Published at : 08 Nov 2026 02:36 PM (IST)
Tags :
Priyanka Chopra

बॉलीवुड फोटो गैलरी

Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

मनोरंजन
'रामायण' का दुनियाभर में बजा डंका, 'मिर्जापुर द मूवी' को पछाड़ बनाया 2026 का बड़ा रिकॉर्ड
'रामायण' का दुनियाभर में बजा डंका, 'मिर्जापुर द मूवी' को पछाड़ बनाया 2026 का बड़ा रिकॉर्ड
मनोरंजन
दिवाली के जश्न में डूबा बॉलीवुड, करीना-शिल्पा से भूमि पेडनेकर समेत सितारों ने दी बधाई
दिवाली के जश्न में डूबा बॉलीवुड, करीना-शिल्पा से भूमि पेडनेकर समेत सितारों ने दी बधाई
मनोरंजन
Ramayana Box Office Day 4: दिवाली पर हुई 'रामायण' की चांदी, दोपहर 2 बजे तक 210 करोड़ के पार पहुंची फिल्म
दिवाली पर हुई 'रामायण' की चांदी, दोपहर 2 बजे तक 210 करोड़ के पार पहुंची फिल्म
मनोरंजन
दिवाली पर चिरंजीवी की 'काका' का नया पोस्टर आउट, हथियार लिए बारिश में भीगते दिखें मेगास्टार
दिवाली पर 'काका' का नया पोस्टर आउट, हाथ में हथियार लिए दिखें चिरंजीवी
Advertisement

वीडियोज

Chitra Tripathi: यूपी की सियासत में श्रीकृष्ण पर 'महाभारत'! | UP Election 2027 | Krishna | ABP
UP Elections 2027: यूपी के रण में कृष्ण की एंट्री | CM Yogi | Breaking | Akhilesh Yadav | BJP
US Elections Inside Story: Donald Trump का दबदबा टूटा, बाजार खुशी से झूमा... | Share Market
Sansani: LOVE...शादी...और 'डेथ गेम' !
UP Elections 2027: श्रीकृष्ण पर BJP-SP में Poster War शुरू! चुनाव से पहले गरमाई यूपी की सियासत

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

नरेंद्र मोदी
नरेंद्र मोदी
आडवाणी जी: एक शताब्दी की ओर बढ़ती प्रेरणादायी यात्रा
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
गैस चेंबर बना दिल्ली- NCR, दिवाली की रात तक और खराब होंगे हालात, कहां कितना है AQI
गैस चेंबर बना दिल्ली- NCR, दिवाली की रात तक और खराब होंगे हालात, कहां कितना है AQI
बिहार
अनंत सिंह के यहां शादी में PM मोदी भी आएंगे? VVIP मेहमानों की लिस्ट देखिए
अनंत सिंह के यहां शादी में PM मोदी भी आएंगे? VVIP मेहमानों की लिस्ट देखिए
क्रिकेट
पाकिस्तान के खिलाफ नहीं चले सहवाग और द्रविड, एशिया कप में टीम इंडिया का बुरा हाल
पाकिस्तान के खिलाफ नहीं चले सहवाग और द्रविड, एशिया कप में टीम इंडिया का बुरा हाल
बॉलीवुड
'रामायण' के लीक क्लिप्स पर मेकर्स का सख्त का एक्शन, वीडियो शेयर करने वालों को दी कानूनी कार्रवाई की चेतावनी
'रामायण' के लीक क्लिप्स पर मेकर्स का सख्त का एक्शन, वीडियो शेयर करने वालों को दी चेतावनी
विश्व
'पाक के विकास में हिंदुओं का योगदान', शहबाज ने बदला सुर, दिवाली की दी शुभकामनाएं
'पाक के विकास में हिंदुओं का योगदान', शहबाज ने बदला सुर, दिवाली की दी शुभकामनाएं
इंडिया
राहुल गांधी-प्रियंका गांधी ने देश को दी दिवाली पर शुभकामनाएं, कहा- 'पूरे भारत में...'
राहुल गांधी-प्रियंका गांधी ने देश को दी दिवाली पर शुभकामनाएं, कहा- 'पूरे भारत में...'
हेल्थ
Diwali 2026: पटाखों से हाथ जल जाए तो गलती से भी न करें ये काम, बढ़ जाएगी परेशानी
पटाखों से हाथ जल जाए तो गलती से भी न करें ये काम, बढ़ जाएगी परेशानी
एग्रीकल्चर
Bharat Rice: भारत राइस के लिए सीधे सरकार को कैसे बेचें चावल, कितना होता है मुनाफा?
भारत राइस के लिए सीधे सरकार को कैसे बेचें चावल, कितना होता है मुनाफा?
ENT LIVE
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Embed widget