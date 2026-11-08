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प्रियंका चोपड़ा ने पति निक और बेटी संग मनाई दिवाली, लॉस एंजिल्स से शेयर कीं खूबसूरत फैमिली फोटोज
बॉलीवुड एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा ने दिवाली का त्योहार अपने पति निक जोनस और बेटी मालती मैरी के साथ लॉस एंजिल्स में मनाया. एक्ट्रेस ने सेलिब्रेशन की कुछ खूबसूरत तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की हैं.
ग्लोबल स्टार प्रियंका चोपड़ा ने हाल ही में अपने दिवाली सेलिब्रेशन की तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की हैं. इन तस्वीरों में एक्ट्रेस अपने पति निक जोनस और बेटी मालती मैरी चोपड़ा जोनस के साथ नजर आ रही हैं. परिवार के साथ प्रियंका दिवाली के जश्न में डूबी दिखाई दीं.
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Published at : 08 Nov 2026 02:36 PM (IST)
Tags :Priyanka Chopra
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