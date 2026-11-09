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200 साल पुरानी कलगी, 30 कैरेट पन्ने का हार, दिवाली पर करीना कपूर का शाही अंदाज
Kareena Kapoor Royal Look On Diwali: करीना कपूर ने दिवाली के मौके पर पटौदी रियासत का 200 साल पुराना शाही अंदाज दिखाया है, जिसमें एक्ट्रेस कमाल लगी हैं.
बॉलीवुड की बेबो यानी कि करीना कपूर ने अपने दिवाली से लुक से सारी लाइमलाइट चुरा ली है. उन्होंने एक बार फिर से पटौदी रियासत का शाही अंदाज दिखाया है, जो कि 200 साल पुराना है. एक्ट्रेस ने अपने लुक से महफिल ही लूट ली है. ऐसे में चलिए बताते हैं आपको पटौदी रियासत के शाही अंदाज के बारे में.
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Published at : 09 Nov 2026 10:29 PM (IST)
Tags :KAREENA KAPOOR
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