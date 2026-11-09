200 साल पुरानी कलगी, 30 कैरेट पन्ने का हार, दिवाली पर करीना कपूर का शाही अंदाज

इतना ही नहीं, करीना के लुक की खासियत ये रही है कि उनका ये अंदाज सैफ अली खान के परिवार की विरासत से जुड़ा है. उन्होंने सिर पर पगड़ी के साथ कलगी लगाई थी, जिसे 200 साल पुराना बताया गया. ये कभी भोपाल के नवाब की हुआ करती थी.