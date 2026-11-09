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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुड200 साल पुरानी कलगी, 30 कैरेट पन्ने का हार, दिवाली पर करीना कपूर का शाही अंदाज

200 साल पुरानी कलगी, 30 कैरेट पन्ने का हार, दिवाली पर करीना कपूर का शाही अंदाज

Kareena Kapoor Royal Look On Diwali: करीना कपूर ने दिवाली के मौके पर पटौदी रियासत का 200 साल पुराना शाही अंदाज दिखाया है, जिसमें एक्ट्रेस कमाल लगी हैं.

Written By : राहुल यादव  | Updated at : 09 Nov 2026 10:29 PM (IST)
Kareena Kapoor Royal Look On Diwali: करीना कपूर ने दिवाली के मौके पर पटौदी रियासत का 200 साल पुराना शाही अंदाज दिखाया है, जिसमें एक्ट्रेस कमाल लगी हैं.

बॉलीवुड की बेबो यानी कि करीना कपूर ने अपने दिवाली से लुक से सारी लाइमलाइट चुरा ली है. उन्होंने एक बार फिर से पटौदी रियासत का शाही अंदाज दिखाया है, जो कि 200 साल पुराना है. एक्ट्रेस ने अपने लुक से महफिल ही लूट ली है. ऐसे में चलिए बताते हैं आपको पटौदी रियासत के शाही अंदाज के बारे में.

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दरअसल, करीना कपूर ने इंस्टाग्राम पर दिवाली सेलिब्रेशन की तस्वीरें शेयर की है. उन्होंने सैफ अली खान और दोनों बच्चों तैमूर जेह के साथ लेटेस्ट फोटोज शेयर की है. इसमें उनका लुक देखते ही बन रहा है.
दरअसल, करीना कपूर ने इंस्टाग्राम पर दिवाली सेलिब्रेशन की तस्वीरें शेयर की है. उन्होंने सैफ अली खान और दोनों बच्चों तैमूर जेह के साथ लेटेस्ट फोटोज शेयर की है. इसमें उनका लुक देखते ही बन रहा है.
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करीना कपूर शाही और नवाबों के अवतार में नजर आईं. वो खूबसूरत शैंपेन बेज काफ्तान और मैचिंग पगड़ी में नजर आईं. तस्वीरों में वो किसी महारानी से कम नहीं लग रही थीं. इसे डिजाइनर पुनीत बलाना ने तैयार किया था.
करीना कपूर शाही और नवाबों के अवतार में नजर आईं. वो खूबसूरत शैंपेन बेज काफ्तान और मैचिंग पगड़ी में नजर आईं. तस्वीरों में वो किसी महारानी से कम नहीं लग रही थीं. इसे डिजाइनर पुनीत बलाना ने तैयार किया था.
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बॉलीवुड की बेबो के लुक में दो सदियों पुराना इतिहास और शाही विरासत की झलक साफ तौर से दिखाई दे रही थी. उनके फेस्टिव लुक ने इस दिवाली को बेहद ही खास और यादगार बना दिया है.
बॉलीवुड की बेबो के लुक में दो सदियों पुराना इतिहास और शाही विरासत की झलक साफ तौर से दिखाई दे रही थी. उनके फेस्टिव लुक ने इस दिवाली को बेहद ही खास और यादगार बना दिया है.
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इतना ही नहीं, करीना के लुक की खासियत ये रही है कि उनका ये अंदाज सैफ अली खान के परिवार की विरासत से जुड़ा है. उन्होंने सिर पर पगड़ी के साथ कलगी लगाई थी, जिसे 200 साल पुराना बताया गया. ये कभी भोपाल के नवाब की हुआ करती थी.
इतना ही नहीं, करीना के लुक की खासियत ये रही है कि उनका ये अंदाज सैफ अली खान के परिवार की विरासत से जुड़ा है. उन्होंने सिर पर पगड़ी के साथ कलगी लगाई थी, जिसे 200 साल पुराना बताया गया. ये कभी भोपाल के नवाब की हुआ करती थी.
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वहीं, फोटोज में देखने के लिए मिल रहा है कि करीना ने भोपाल की बेगम का कीमती 30 कैरेट का पन्ने (एमराल्ड) का हार पहना है.
वहीं, फोटोज में देखने के लिए मिल रहा है कि करीना ने भोपाल की बेगम का कीमती 30 कैरेट का पन्ने (एमराल्ड) का हार पहना है.
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फोटोज में करीना के साथ सैफ अली खान भी ब्लैक कलर के कुर्ता पायजामा में शाही अंदाज में नजर आए. उनका लुक भी देखते ही बन रहा था.
फोटोज में करीना के साथ सैफ अली खान भी ब्लैक कलर के कुर्ता पायजामा में शाही अंदाज में नजर आए. उनका लुक भी देखते ही बन रहा था.
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फोटोज में तैमूर और जेह का गजब का ट्रांसफॉर्मेशन देखने के लिए मिला. दोनों ही शाही अंदाज में कमाल लगे.
फोटोज में तैमूर और जेह का गजब का ट्रांसफॉर्मेशन देखने के लिए मिला. दोनों ही शाही अंदाज में कमाल लगे.
Published at : 09 Nov 2026 10:29 PM (IST)
Tags :
KAREENA KAPOOR

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