अभिनेता धर्मेंद्र और एक्ट्रेस हेमा मालिनी की बड़ी बेटी ईशा देओल करीब ढाई दशक से इंडस्ट्री में एक्टिव हैं. हालांकि उन्हें उनके पेरेंट्स की तरह सफलता हासिल नहीं हुई. लेकिन, फिर भी वो बॉलीवुड में लगातार काम करती रही और आज भी सफर जारी है. जल्द ही एक्ट्रेस फिल्म 'प्रताप' में नजर आएंगी. इससे पहले उन्होंने एक इंटरव्यू में खुद को घमंडी कहने वाले लोगों को लताड़ लगाई है और कहा कि चाहे उन्हें घमंडी समझा गया लेकिन इसका उन्हें फायदा ही पहुंचा है.

घमंडी कहने वालों को ईशा देओल ने लगाई लताड़

ईशा देओल ने प्रताप के अपने को-एक्टर अमित साध के साथ 'स्क्रीन' को एक इंटरव्यू दिया. इस दौरान एक्ट्रेस से सवाल किया गया था कि क्या लोगों ने उनके बेबाक स्वभाव को 'एटीट्यूड प्रॉब्लम' समझा है? इस पर एक्ट्रेस ने बताया कि उनके साथ अक्सर ऐसा होता है. ईशा के मुताबिक करियर की शुरुआत में इस तरह की चीजें उनके साथ ज्यादा हुईं.

ईशा देओल ने कहा, 'मैंने इस बारे में शुरुआत में काफी कुछ पढ़ा था. कई मैगजीन लिखती थीं कि 'अरे, वह तो बहुत घमंडी है'. लेकिन मुझे जानने वाले मेरी असलियत भी जानते हैं और मैं ऐसी दिखती भी हूं तो ये एक तरह से अच्छा ही है. क्योंकि इस वजह से कई लोग आपसे बात करने का प्रयास नहीं करते. ये मेरे लिए फायदेमंद रहा.'

अमित साध ने की ईशा देओल की तारीफ

वहीं अमित साध ने ईशा को लेकर कहा कि सीधे-सादे स्वभाव वाली ईशा का व्यक्तित्व जोशीला है. उनके मुताबिक एक्ट्रेस को हमेशा 'पॉलिटिकली करेक्ट' जवाब देने की जरूरत महसूस नहीं होती. वो अपने जवाब शालीनता के साथ देती हैं. इस पर ईशा ने कहा, 'मैं जैसी हूं, वैसी ही हूं.'

कब रिलीज होगी 'प्रताप'?

फिल्म प्रताप में ईशा देओल 'पूनम रानाडे' नाम के किरदार में हैं. जबकि अमित साध ने उनके पति और एनकाउंटर स्पेशलिस्ट 'प्रताप रानाडे' की भूमिका निभाई है. फिल्म का हिस्सा तिग्मांशु धूलिया, मिलिंद गुणाजी और सीमा बिस्वास भी हैं. इसकी कहानी सचिन सराफ ने लिखी है और वो ही इसके डायरेक्टर भी हैं. ये एक्शन, ड्रामा और थ्रिलर फिल्म थिएटर्स में 20 नवंबर को रिलीज होने वाली है.