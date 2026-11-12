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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडईशा देओल ने लगाई उन्हें घमंडी कहने वालों को लताड़, कहा- 'अगर मैं ऐसी दिखती भी हूं तो...'

ईशा देओल ने लगाई उन्हें घमंडी कहने वालों को लताड़, कहा- 'अगर मैं ऐसी दिखती भी हूं तो...'

एक्ट्रेस ईशा देओल जल्द ही फिल्म 'प्रताप' में नजर आएंगी. फिल्म की रिलीज से पहले उन्होंने एक इंटरव्यू में खुद को घमंडी कहने वालों को करारा जवाब दिया है.

Written By : संदीप मेहरा |  Updated at : 12 Nov 2026 09:43 PM (IST)
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अभिनेता धर्मेंद्र और एक्ट्रेस हेमा मालिनी की बड़ी बेटी ईशा देओल करीब ढाई दशक से इंडस्ट्री में एक्टिव हैं. हालांकि उन्हें उनके पेरेंट्स की तरह सफलता हासिल नहीं हुई. लेकिन, फिर भी वो बॉलीवुड में लगातार काम करती रही और आज भी सफर जारी है. जल्द ही एक्ट्रेस फिल्म 'प्रताप' में नजर आएंगी. इससे पहले उन्होंने एक इंटरव्यू में खुद को घमंडी कहने वाले लोगों को लताड़ लगाई है और कहा कि चाहे उन्हें घमंडी समझा गया लेकिन इसका उन्हें फायदा ही पहुंचा है.

घमंडी कहने वालों को ईशा देओल ने लगाई लताड़ 

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ईशा देओल ने प्रताप के अपने को-एक्टर अमित साध के साथ 'स्क्रीन' को एक इंटरव्यू दिया. इस दौरान एक्ट्रेस से सवाल किया गया था कि क्या लोगों ने उनके बेबाक स्वभाव को 'एटीट्यूड प्रॉब्लम' समझा है? इस पर एक्ट्रेस ने बताया कि उनके साथ अक्सर ऐसा होता है. ईशा के मुताबिक करियर की शुरुआत में इस तरह की चीजें उनके साथ ज्यादा हुईं.

ईशा देओल ने कहा, 'मैंने इस बारे में शुरुआत में काफी कुछ पढ़ा था. कई मैगजीन लिखती थीं कि 'अरे, वह तो बहुत घमंडी है'. लेकिन मुझे जानने वाले मेरी असलियत भी जानते हैं और मैं ऐसी दिखती भी हूं तो ये एक तरह से अच्छा ही है. क्योंकि इस वजह से कई लोग आपसे बात करने का प्रयास नहीं करते. ये मेरे लिए फायदेमंद रहा.'

अमित साध ने की ईशा देओल की तारीफ

वहीं अमित साध ने ईशा को लेकर कहा कि सीधे-सादे स्वभाव वाली ईशा का व्यक्तित्व जोशीला है. उनके मुताबिक एक्ट्रेस को हमेशा 'पॉलिटिकली करेक्ट' जवाब देने की जरूरत महसूस नहीं होती. वो अपने जवाब शालीनता के साथ देती हैं. इस पर ईशा ने कहा, 'मैं जैसी हूं, वैसी ही हूं.'

कब रिलीज होगी 'प्रताप'?

फिल्म प्रताप में ईशा देओल 'पूनम रानाडे' नाम के किरदार में हैं. जबकि अमित साध ने उनके पति और एनकाउंटर स्पेशलिस्ट 'प्रताप रानाडे' की भूमिका निभाई है. फिल्म का हिस्सा तिग्मांशु धूलिया, मिलिंद गुणाजी और सीमा बिस्वास भी हैं. इसकी कहानी सचिन सराफ ने लिखी है और वो ही इसके डायरेक्टर भी हैं. ये एक्शन, ड्रामा और थ्रिलर फिल्म थिएटर्स में 20 नवंबर को रिलीज होने वाली है.

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About the author संदीप मेहरा

संदीप मेहरा एबीपी लाइव में कंसल्टेंट कंटेंट राइटर हैं और एंटरटेनमेंट डेस्क संभालते हैं. पत्रकारिता में 9 साल का अनुभव रखने वाले संदीप को बॉलीवुड सेलेब्स के 
क्लासिक और रेट्रो किस्से लिखना विशेष रूप से पसंद है. वे दिग्गज कलाकारों की जिंदगी और फिल्मों से जुड़े अनसुने प्रसंगों पर दिलचस्प स्टोरीज तैयार करते हैं. 
पूर्व में वे 'एबीपी न्यूज़', 'टीवी9 भारतवर्ष', 'न्यूज़ट्रेंड' और 'न्यूज़ट्रैक लाइव' जैसे मीडिया संस्थानों में कार्य कर चुके हैं.
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Published at : 12 Nov 2026 09:36 PM (IST)
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Esha Deol
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