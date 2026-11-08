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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडखुशी कपूर के बर्थडे पर बहन जाह्नवी ने दिया सरप्राइज, फेयरीटेल थीम पार्टी की इनसाइड फोटोज वायरल

खुशी कपूर के बर्थडे पर बहन जाह्नवी ने दिया सरप्राइज, फेयरीटेल थीम पार्टी की इनसाइड फोटोज वायरल

खुशी कपूर ने हाल ही में अपना बर्थडे सेलिब्रेट किया. इस मौके पर उनकी बड़ी बहन जाह्नवी कपूर ने उनके लिए एक शानदार पार्टी का आयोजन किया. उनकी इस पार्टी की इनसाइड फोटोज सामने आई हैं.

Written By : हिमांशी चौधरी  | Updated at : 08 Nov 2026 08:54 AM (IST)
खुशी कपूर ने हाल ही में अपना बर्थडे सेलिब्रेट किया. इस मौके पर उनकी बड़ी बहन जाह्नवी कपूर ने उनके लिए एक शानदार पार्टी का आयोजन किया. उनकी इस पार्टी की इनसाइड फोटोज सामने आई हैं.

खुशी कपूर की बर्थडे पार्टी की थीम फेयरीटेल और यूनिकॉर्न रही. उनकी इस पार्टी में अंशुला कपूर, रौहन ठक्कर और आलिया कश्यप समेत कई करीबी लोग शामिल हुए. सभी बेहद खूबसूरत बनकर इस पार्टी में पहुंचे.

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खुशी कपूर ने अपने बर्थडे की फोटोज अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर की हैं. इसके साथ ही उन्होंने अपने इस बर्थडे को सबसे बेस्ट बताया. उन्होंने अपनी बहन जाह्नवी कपूर को बेस्ट सिस्टर बताया. जान्हवी ने ही खुशी का ड्रीम बर्थडे प्लान किया.
खुशी कपूर ने अपने बर्थडे की फोटोज अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर की हैं. इसके साथ ही उन्होंने अपने इस बर्थडे को सबसे बेस्ट बताया. उन्होंने अपनी बहन जाह्नवी कपूर को बेस्ट सिस्टर बताया. जान्हवी ने ही खुशी का ड्रीम बर्थडे प्लान किया.
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खुशी कपूर ने इस पार्टी में व्हाइट मिनी ड्रेस पहनी, जिसमें पिंक और येलो कलर के फ्लोरल प्रिंट्स दिखाई दे रहे हैं. उन्होंने इस लुक के साथ मिनिमल ज्वैलरी कैरी की है. वहीं इस ड्रेस के साथ उन्होंने मेकअप को लाइट रखा.
खुशी कपूर ने इस पार्टी में व्हाइट मिनी ड्रेस पहनी, जिसमें पिंक और येलो कलर के फ्लोरल प्रिंट्स दिखाई दे रहे हैं. उन्होंने इस लुक के साथ मिनिमल ज्वैलरी कैरी की है. वहीं इस ड्रेस के साथ उन्होंने मेकअप को लाइट रखा.
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इस फोटो में खुशी के एक हाथ में मोजिटो या सॉफ्ट ड्रिंक नजर आ रही है, वहीं दूसरे हाथ में उन्होंने ड्रेस से मैच करता हुआ पिंक कलर का क्लच बैग कैरी किया है. उनकी स्माइल उनकी खूबसूरती में चार चांद लग रही है.
इस फोटो में खुशी के एक हाथ में मोजिटो या सॉफ्ट ड्रिंक नजर आ रही है, वहीं दूसरे हाथ में उन्होंने ड्रेस से मैच करता हुआ पिंक कलर का क्लच बैग कैरी किया है. उनकी स्माइल उनकी खूबसूरती में चार चांद लग रही है.
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उनकी बर्थडे पार्टी की डेकोरेशन भी बेहद शानदार है. पिंक और पेस्टल कलर्स के गुब्बारे और सॉफ्ट टॉय्ज फेयरीटेल थीम को बखूबी प्रेजेंट कर रहे हैं.
उनकी बर्थडे पार्टी की डेकोरेशन भी बेहद शानदार है. पिंक और पेस्टल कलर्स के गुब्बारे और सॉफ्ट टॉय्ज फेयरीटेल थीम को बखूबी प्रेजेंट कर रहे हैं.
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खुशी कपूर की बर्थडे पार्टी में उनके कई क्लोज फ्रेंड्स मौजूद रहे. इस फोटो में खुशी अपनी फ्रेंड तनीषा संतोषी के साथ पोज देती नजर आ रही हैं.
खुशी कपूर की बर्थडे पार्टी में उनके कई क्लोज फ्रेंड्स मौजूद रहे. इस फोटो में खुशी अपनी फ्रेंड तनीषा संतोषी के साथ पोज देती नजर आ रही हैं.
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इस पार्टी में खुशी के बचपन के दोस्त आकाश मेहता भी नजर आए. खुशी उनके साथ बेहद खुश नजर आईं. बता दें, आकाश खुशी कपूर के रूमर्ड बॉयफ्रेंड हैं.
इस पार्टी में खुशी के बचपन के दोस्त आकाश मेहता भी नजर आए. खुशी उनके साथ बेहद खुश नजर आईं. बता दें, आकाश खुशी कपूर के रूमर्ड बॉयफ्रेंड हैं.
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इसके अलावा खुशी की बर्थडे पार्टी में अंशुला कपूर, रौहन ठक्कर और आलिया कश्यप समेत कई लोग बन-ठनकर पहुंचे.
इसके अलावा खुशी की बर्थडे पार्टी में अंशुला कपूर, रौहन ठक्कर और आलिया कश्यप समेत कई लोग बन-ठनकर पहुंचे.
Published at : 08 Nov 2026 08:54 AM (IST)
Tags :
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