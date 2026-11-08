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खुशी कपूर के बर्थडे पर बहन जाह्नवी ने दिया सरप्राइज, फेयरीटेल थीम पार्टी की इनसाइड फोटोज वायरल
खुशी कपूर ने हाल ही में अपना बर्थडे सेलिब्रेट किया. इस मौके पर उनकी बड़ी बहन जाह्नवी कपूर ने उनके लिए एक शानदार पार्टी का आयोजन किया. उनकी इस पार्टी की इनसाइड फोटोज सामने आई हैं.
खुशी कपूर की बर्थडे पार्टी की थीम फेयरीटेल और यूनिकॉर्न रही. उनकी इस पार्टी में अंशुला कपूर, रौहन ठक्कर और आलिया कश्यप समेत कई करीबी लोग शामिल हुए. सभी बेहद खूबसूरत बनकर इस पार्टी में पहुंचे.
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Published at : 08 Nov 2026 08:54 AM (IST)
Tags :KHUSHI KAPOOR
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