खुशी कपूर के बर्थडे पर बहन जाह्नवी ने दिया सरप्राइज, फेयरीटेल थीम पार्टी की इनसाइड फोटोज वायरल

इस फोटो में खुशी के एक हाथ में मोजिटो या सॉफ्ट ड्रिंक नजर आ रही है, वहीं दूसरे हाथ में उन्होंने ड्रेस से मैच करता हुआ पिंक कलर का क्लच बैग कैरी किया है. उनकी स्माइल उनकी खूबसूरती में चार चांद लग रही है.