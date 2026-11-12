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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड‘प्यार करते हैं करते रहेंगे…’, रानी स्वर्णकार ने दिखाई गोविंदा संग रोमांटिक तस्वीरें, बाहों में बाहें डाल दिए पोज

‘प्यार करते हैं करते रहेंगे…’, रानी स्वर्णकार ने दिखाई गोविंदा संग रोमांटिक तस्वीरें, बाहों में बाहें डाल दिए पोज

रानी स्वर्णकार ने गोविंदा संग रोमांस करते हुए फोटोज शेयर की हैं. फोटोज उनकी अपकमिंग फिल्म 'रूपा' से हैं. सोशल मीडिया पर पिक्स वायरल हैं.

Written By : मोनिका गुप्ता |  Updated at : 12 Nov 2026 10:00 PM (IST)
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गोविंदा अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को लेकर काफी खबरों में हैं. एक तरफ उनकी पत्नी सुनीता संग अनबन की खबरें चर्चा में बनी रहती हैं. वहीं दूसरी तरफ वो 7 साल बाद बॉलीवुड में कमबैक करने जा रहे हैं. गोविंदा को फिल्म 'रूपा' में देखा जाएगा. इस फिल्म में रानी स्वर्णकार फीमेल लीड रोल निभा रही हैं.

गोविंदा ने रानी स्वर्णकार को फिल्म की हीरोइन के तौर पर इंट्रोड्यूस किया था. गोविंदा और रानी को अक्सर साथ में स्पॉट किया जाता है. अब रानी ने गोविंदा संग कुछ फोटोज शेयर की हैं. इन तस्वीरों में वो रानी संग रोमांस करते दिख रहे हैं. ये फोटोज फिल्म 'रूपा' से हैं. रानी ने पोस्ट के कैप्शन में लिखा- रूपा से खूबसूरत झलक.

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रानी और गोविंदा का लुक

तस्वीरों में रानी को पर्पल साड़ी में देखा जा सकता है. रानी ने साइड पार्टेड हेयरस्टाइल और मोतियों के नेकलेस से लुक को कंप्लीट किया है. वहीं गोविंदा को व्हाइट कलर की शर्ट, ब्लेजर और ब्लैक पैंट में देखा जा सकता है. फोटोज में दोनों एक-दूसरे की बाहों में बाहें डालकर पोज देते दिख रहे  हैं.

इस पोस्ट में रानी ने एक गाना भी लगाया है. इस गाने के बोल हैं- प्यारा का जमाना कभी होगा न पुराना, प्यार करते हैं, करते रहेंगे नए प्रेमियों की तरह.

 
 
 
 
 
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बता दें कि ये रानी की पहली फिल्म है. प्रोफेशनल लाइफ के अलावा पर्सनल लाइफ में भी रानी और गोविंदा खबरों में रहे हैं. रानी संग गोविंदा के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की अफवाहें भी सामन आई थीं. गोविंदा की पत्नी सुनीता ने भी गोविंदा पर कई गंभीर आरोप लगाए. हालांकि, गोविंदा ने रानी संग अफेयर की खबरों को खारिज किया. वहीं रानी ने भी सोशल मीडिया पर पोस्ट कर सुनीता पर गोविंदा को मेंटली टॉर्चर करने के आरोप लगाए थे.

गोविंदा और सुनीता के रिश्ते इतने खराब हो गए थे कि सुनीता ने तलाक तक के लिए अर्जी दाखिल की थी. हालांकि, बाद में उन्होंने तलाक का केस वापस ले लिया था. अब गोविंदा और सुनीता को पहले की तुलना में साथ में कम स्पॉट किया जाता है. गोविंदा और सुनीता को शो लॉकअप 2 में देखा गया था. गोविंदा सुनीता के लिए वहां गए थे. 

About the author मोनिका गुप्ता

मोनिका गुप्ता एबीपी लाइव में बतौर सीनियर कॉपी एडिटर कार्यरत हैं और डिजिटल पत्रकारिता में 10 वर्षों से अधिक का अनुभव रखती हैं. वे सिनेमा, मेनस्ट्रीम बॉलीवुड व हॉलीवुड के साथ-साथ विशेष रूप से ऑफबीट सिनेमा पर अच्छी समझ रखती हैं. एबीपी लाइव से पहले मोनिका देश के प्रमुख मीडिया संस्थानों 'आजतक' और 'लाइव हिंदुस्तान' के डिजिटल न्यूजरूम्स में अपनी संपादकीय सेवाएं दे चुकी हैं. उन्होंने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट (ITMI) से ब्रॉडकास्ट जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा और गुरु जम्भेश्वर यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में मास्टर्स किया है. इसके अलावा, उन्होंने भारत सरकार के 'स्वयं' पोर्टल से AI in Digital and Social Media Marketing में विशेषज्ञ प्रमाणन भी हासिल किया है, जो उनकी रिपोर्टिंग और कंटेंट रणनीति को आधुनिक डिजिटल मानकों के अनुरूप तथ्यपरक व प्रभावी बनाता है.
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Published at : 12 Nov 2026 09:59 PM (IST)
Tags :
Rani Swarnkar
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