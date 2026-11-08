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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडकरीना-करिश्मा कपूर की दिवाली ट्यूनिंग, पूजा के लिए पहुंचीं ऑफिस, रणधीर-बबीता भी दिखे

करीना-करिश्मा कपूर की दिवाली ट्यूनिंग, पूजा के लिए पहुंचीं ऑफिस, रणधीर-बबीता भी दिखे

करीना कपूर खान और करिश्मा कपूर हाल ही में मुंबई स्थित अपने ऑफिस में दिवाली पूजा करने पहुंचीं. इस दौरान दोनों के साथ उनके माता-पिता रणधीर कपूर और बबीता कपूर भी नजर आए.

Written By : दीक्षा शर्मा  | Updated at : 08 Nov 2026 03:13 PM (IST)
करीना कपूर खान और करिश्मा कपूर हाल ही में मुंबई स्थित अपने ऑफिस में दिवाली पूजा करने पहुंचीं. इस दौरान दोनों के साथ उनके माता-पिता रणधीर कपूर और बबीता कपूर भी नजर आए.

कपूर परिवार ने बेहद खास अंदाज में दिवाली का त्योहार मनाया. करीना कपूर खान और करिश्मा कपूर अपने माता-पिता रणधीर कपूर और बबीता कपूर के साथ ऑफिस में पूजा करने पहुंचीं. इस दौरान चारों ने अपने ट्रेडिशनल लुक से महफिल लूट ली. आइए देखते हैं तस्वीरें.

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दिवाली पूजा के मौके पर करीना कपूर खान ग्रीन कलर के सिल्क कुर्ते और मैचिंग पैंट में नजर आईं. इसके साथ उन्होंने मैरून बॉर्डर वाला खूबसूरत कलमकारी प्रिंटेड दुपट्टा कैरी किया.
दिवाली पूजा के मौके पर करीना कपूर खान ग्रीन कलर के सिल्क कुर्ते और मैचिंग पैंट में नजर आईं. इसके साथ उन्होंने मैरून बॉर्डर वाला खूबसूरत कलमकारी प्रिंटेड दुपट्टा कैरी किया.
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करीना ने बड़े झुमकों और ब्लैक स्लिंग बैग के साथ अपना लुक पूरा किया. वहीं, हाफ-अप हेयरस्टाइल, माथे पर छोटी सी बिंदी और मिनिमल मेकअप में वो बेहद खूबसूरत लग रही थीं.
करीना ने बड़े झुमकों और ब्लैक स्लिंग बैग के साथ अपना लुक पूरा किया. वहीं, हाफ-अप हेयरस्टाइल, माथे पर छोटी सी बिंदी और मिनिमल मेकअप में वो बेहद खूबसूरत लग रही थीं.
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ऑफिस में दिवाली पूजा के मौके पर करिश्मा कपूर पेस्टल ग्रीन कलर के ऑर्गेना कुर्ते और प्लाजो सेट में नजर आईं. उनके कुर्ते पर व्हाइट और लाइट कलर की खूबसूरत फ्लोरल एम्ब्रॉयडरी थी.
ऑफिस में दिवाली पूजा के मौके पर करिश्मा कपूर पेस्टल ग्रीन कलर के ऑर्गेना कुर्ते और प्लाजो सेट में नजर आईं. उनके कुर्ते पर व्हाइट और लाइट कलर की खूबसूरत फ्लोरल एम्ब्रॉयडरी थी.
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इसके साथ उन्होंने मैचिंग शीर दुपट्टा कैरी किया. करिश्मा ने गोल्डन लेयर्ड नेकलेस, डार्क सनग्लासेस और बेज रंग की जूतियों के साथ अपना लुक पूरा किया. वहीं, खुले बालों और छोटे से हैंडबैग में उनका अंदाज काफी खूबसूरत लग रहा था.
इसके साथ उन्होंने मैचिंग शीर दुपट्टा कैरी किया. करिश्मा ने गोल्डन लेयर्ड नेकलेस, डार्क सनग्लासेस और बेज रंग की जूतियों के साथ अपना लुक पूरा किया. वहीं, खुले बालों और छोटे से हैंडबैग में उनका अंदाज काफी खूबसूरत लग रहा था.
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करिश्मा कपूर और करीना कपूर खान ने ऑफिस के बाहर पैपराजी को एक से बढ़कर एक पोज दिए. इस दौरान दोनों बहनों के बीच शानदार बॉन्डिंग भी देखने को मिली.
करिश्मा कपूर और करीना कपूर खान ने ऑफिस के बाहर पैपराजी को एक से बढ़कर एक पोज दिए. इस दौरान दोनों बहनों के बीच शानदार बॉन्डिंग भी देखने को मिली.
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बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर रणधीर कपूर भी अपनी दोनों बेटियों के साथ दिवाली पूजा के लिए ऑफिस पहुंचे. इस दौरान वो सफेद रंग के कुर्ते और मैचिंग चूड़ीदार पायजामे में नजर आए. इसके साथ उन्होंने सफेद नेहरू जैकेट कैरी की, जिसकी जेब में लाल रंग का पॉकेट स्क्वायर दिखाई दिया.
बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर रणधीर कपूर भी अपनी दोनों बेटियों के साथ दिवाली पूजा के लिए ऑफिस पहुंचे. इस दौरान वो सफेद रंग के कुर्ते और मैचिंग चूड़ीदार पायजामे में नजर आए. इसके साथ उन्होंने सफेद नेहरू जैकेट कैरी की, जिसकी जेब में लाल रंग का पॉकेट स्क्वायर दिखाई दिया.
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उन्होंने अपने इस ट्रेडिशनल लुक को काले लोफर्स के साथ पूरा किया. वहीं, हाथ में वॉकिंग स्टिक लिए रणधीर कपूर का अंदाज काफी रॉयल लग रहा था.
उन्होंने अपने इस ट्रेडिशनल लुक को काले लोफर्स के साथ पूरा किया. वहीं, हाथ में वॉकिंग स्टिक लिए रणधीर कपूर का अंदाज काफी रॉयल लग रहा था.
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बबीता कपूर भी ऑफिस में दिवाली पूजा के लिए पहुंचीं. इस दौरान वो पिंक कलर के सिल्क कुर्ते और मैचिंग प्लाजो पैंट में नजर आईं. उनके कुर्ते के गले पर चांदी के धागों और मोतियों की खूबसूरत कढ़ाई थी.
बबीता कपूर भी ऑफिस में दिवाली पूजा के लिए पहुंचीं. इस दौरान वो पिंक कलर के सिल्क कुर्ते और मैचिंग प्लाजो पैंट में नजर आईं. उनके कुर्ते के गले पर चांदी के धागों और मोतियों की खूबसूरत कढ़ाई थी.
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उन्होंने बड़े सिल्वर ईयररिंग्स और हाथों में कंगन पहने थे. वहीं, खुले बालों और पिंक लिपस्टिक में उनका अंदाज काफी खूबसूरत लग रहा था. रणधीर और बबीता ने साथ में कई शानदार पोज दिए.
उन्होंने बड़े सिल्वर ईयररिंग्स और हाथों में कंगन पहने थे. वहीं, खुले बालों और पिंक लिपस्टिक में उनका अंदाज काफी खूबसूरत लग रहा था. रणधीर और बबीता ने साथ में कई शानदार पोज दिए.
Published at : 08 Nov 2026 03:13 PM (IST)
Tags :
Kareena Kapoor Khan Karisma Kapoor

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