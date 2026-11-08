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करीना-करिश्मा कपूर की दिवाली ट्यूनिंग, पूजा के लिए पहुंचीं ऑफिस, रणधीर-बबीता भी दिखे
करीना कपूर खान और करिश्मा कपूर हाल ही में मुंबई स्थित अपने ऑफिस में दिवाली पूजा करने पहुंचीं. इस दौरान दोनों के साथ उनके माता-पिता रणधीर कपूर और बबीता कपूर भी नजर आए.
कपूर परिवार ने बेहद खास अंदाज में दिवाली का त्योहार मनाया. करीना कपूर खान और करिश्मा कपूर अपने माता-पिता रणधीर कपूर और बबीता कपूर के साथ ऑफिस में पूजा करने पहुंचीं. इस दौरान चारों ने अपने ट्रेडिशनल लुक से महफिल लूट ली. आइए देखते हैं तस्वीरें.
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Published at : 08 Nov 2026 03:13 PM (IST)
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