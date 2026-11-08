करीना-करिश्मा कपूर की दिवाली ट्यूनिंग, पूजा के लिए पहुंचीं ऑफिस, रणधीर-बबीता भी दिखे

बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर रणधीर कपूर भी अपनी दोनों बेटियों के साथ दिवाली पूजा के लिए ऑफिस पहुंचे. इस दौरान वो सफेद रंग के कुर्ते और मैचिंग चूड़ीदार पायजामे में नजर आए. इसके साथ उन्होंने सफेद नेहरू जैकेट कैरी की, जिसकी जेब में लाल रंग का पॉकेट स्क्वायर दिखाई दिया.