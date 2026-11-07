करण जौहर की दिवाली पार्टी में दिखा बॉलीवुड हसीनाओं का जलवा, सभी का अंदाज दिखा स्टाइलिश

अनन्या पांडे ने भी करण जौहर की पार्टी में पहुंची थी. उन्हें धर्मा प्रोडक्शन के बाहर अपनी गाड़ी में स्पॉट किया गया था. वे रॉयल मल्टीकलर साड़ी में कहर ढ़ा रहीं हैं. उन्होंने साड़ी के साथ लाइट और सटल मेकअप के साथ अपने लुक को कंप्लीट किया.