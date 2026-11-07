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करण जौहर की दिवाली पार्टी में दिखा बॉलीवुड हसीनाओं का जलवा, सभी का अंदाज दिखा स्टाइलिश
करण जौहर की प्रोडक्शन कंपनी धर्मा प्रोडक्शंस के ऑफिस पर आज 7 नवंबर 2026 को दिवाली पार्टी का आयोजन किया गया. इस आयोजन में कई सेलेब्स पहुंचे. चलिए आपको बताते हैं कि इस पार्टी में कौन-कौन पहुंचा है.
करण जौहर ने हर साल की तरह इस बार भी दिवाली के मौके पर शानदार पार्टी का आयोजन किया. इस पार्टी में अनन्या पांडे, प्रतिभा रांटा से लेकर जान्हवी कपूर और लक्ष्य ललवानी तक कई एक्टर्सेस पहुंचे थे.
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Published at : 07 Nov 2026 06:33 PM (IST)
Tags :Karan Johar
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