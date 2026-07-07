हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुड41 की उम्र में अकेली गुजारा कर रही धमाल 4 की ये एक्ट्रेस, 5 साल पहले पति ने छोड़ा था साथ

41 की उम्र में अकेली गुजारा कर रही धमाल 4 की ये एक्ट्रेस, 5 साल पहले पति ने छोड़ा था साथ

Guess Who: अजय देवगन के साथ फिल्म 'धमाल 4' में नजर आने वाली ये एक्ट्रेस टीवी का बड़ा नाम रही है. अपनी एक्टिंग के साथ-साथ अपनी खूबसूरती और निजी जिंदगी को लेकर भी उन्होंने सुर्खियां बटोरी हैं.

Written By : संदीप मेहरा  | Updated at : 07 Jul 2026 04:31 PM (IST)
Guess Who: अजय देवगन के साथ फिल्म 'धमाल 4' में नजर आने वाली ये एक्ट्रेस टीवी का बड़ा नाम रही है. अपनी एक्टिंग के साथ-साथ अपनी खूबसूरती और निजी जिंदगी को लेकर भी उन्होंने सुर्खियां बटोरी हैं.

बॉलीवुड सुपरस्टार अजय देवगन जल्द ही कॉमेडी फ्रेंचाइजी धमाल की अगली कड़ी यानी 'धमाल 4' लेकर आ रहे हैं. सिनेमाघरों में ये फिल्म 10 जुलाई को दस्तक देगी. इसमें उनके साथ एक मशहूर टीवी हसीना भी दिखाई देंगी. उन्होंने टीवी में बड़ा नाम कमाया है. वो वेब सीरीज और बॉलीवुड में भी काम कर चुकीं हैं. हालांकि काफी शोहरत हासल करने वाली इस एक्ट्रेस का निजी जीवन उथल-पुथल भरा रहा है.

1/7
हम आपसे यहां जिस हसीना की बात कर रहे हैं वो हैं संजीदा शेख. वो इंद्र कुमार और अजय देवगन की फिल्म धमाल 4 में लीड रल निभाती हुई दिखाई देंगी.
हम आपसे यहां जिस हसीना की बात कर रहे हैं वो हैं संजीदा शेख. वो इंद्र कुमार और अजय देवगन की फिल्म धमाल 4 में लीड रल निभाती हुई दिखाई देंगी.
2/7
संजीदा शेख का जन्म कुवैत में 20 दिसंबर 1984 को हुआ था. एक्ट्रेस 41 साल की हैं. उन्होंने अपना टीवी डेब्यू साल 2005 में 'क्या होगा निम्मो का' शो से किया था.
संजीदा शेख का जन्म कुवैत में 20 दिसंबर 1984 को हुआ था. एक्ट्रेस 41 साल की हैं. उन्होंने अपना टीवी डेब्यू साल 2005 में 'क्या होगा निम्मो का' शो से किया था.
3/7
संजीदा को एंटरटेनमेंट वर्ल्ड में काम करते हुए दो दशक से ज्यादा का वक्त हो चुका है. टीवी इंडट्री में उन्होंने 'कयामत', 'एक हसीना थी' और 'इश्क का रंग सफेद' जैसे सीरियल्स से भी खुद को साबित किया.
संजीदा को एंटरटेनमेंट वर्ल्ड में काम करते हुए दो दशक से ज्यादा का वक्त हो चुका है. टीवी इंडट्री में उन्होंने 'कयामत', 'एक हसीना थी' और 'इश्क का रंग सफेद' जैसे सीरियल्स से भी खुद को साबित किया.
4/7
संजीदा शेख ने क्या दिल में है नाम के शो में भी काम किया था. इसका हिस्सा एक्टर आमिर अली भी थे. इसमें आमिर और संजीदा की केमिस्ट्री को दर्शकों ने काफी पसंद किया था.
संजीदा शेख ने क्या दिल में है नाम के शो में भी काम किया था. इसका हिस्सा एक्टर आमिर अली भी थे. इसमें आमिर और संजीदा की केमिस्ट्री को दर्शकों ने काफी पसंद किया था.
5/7
इस शो के दौरान संजीदा और आमिर के बीच नजदीकियां लगातार बढ़ती गईं. दोनों का रिश्ता जल्द ही प्यार में बदल गया था और फिर इस कपल ने साल 2012 में शादी कर ली थी.
इस शो के दौरान संजीदा और आमिर के बीच नजदीकियां लगातार बढ़ती गईं. दोनों का रिश्ता जल्द ही प्यार में बदल गया था और फिर इस कपल ने साल 2012 में शादी कर ली थी.
6/7
शादी के 7 साल बाद संजीदा शेख और आमिर अली ने सरोगेसी के जरिए बेटी का वेलकम किया था. उन्होंने अपनी बेटी को आयरा नाम दिया था. हालांकि पैरेंट्स बनने के बाद उनके रिश्ते में मनमुटाव होने लगा था.
शादी के 7 साल बाद संजीदा शेख और आमिर अली ने सरोगेसी के जरिए बेटी का वेलकम किया था. उन्होंने अपनी बेटी को आयरा नाम दिया था. हालांकि पैरेंट्स बनने के बाद उनके रिश्ते में मनमुटाव होने लगा था.
7/7
साल 2020 में आमिर और संजीदा अलग हो गए थे. जबकि एक साल बाद यानी साल 2021 में दोनों का रिश्ता तलाक के साथ खत्म हो गया था. एक्ट्रेस अब अपनी बेटी बेटी आयरा के साथ रहती हैं.
साल 2020 में आमिर और संजीदा अलग हो गए थे. जबकि एक साल बाद यानी साल 2021 में दोनों का रिश्ता तलाक के साथ खत्म हो गया था. एक्ट्रेस अब अपनी बेटी बेटी आयरा के साथ रहती हैं.
Published at : 07 Jul 2026 04:31 PM (IST)
Tags :
Sanjeeda Shaikh

बॉलीवुड फोटो गैलरी

Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

मनोरंजन
Tuesday BO Live Updates: साढ़े 4 बजे तक 39 करोड़ के पार 'अल्फा', जानें- 'वेलकम टू द जंगल' का कलेक्शन
Live Updates: साढ़े 4 बजे तक 39 करोड़ के पार 'अल्फा', जानें- 'वेलकम टू द जंगल' का कलेक्शन
मनोरंजन
Netflix July Release: जुलाई में नेटफ्लिक्स पर मिलेगा भरपूर एंटरटेनमेंट, रिलीज हो रही 10 धांसू फिल्में-सीरीज
जुलाई में नेटफ्लिक्स पर मिलेगा भरपूर एंटरटेनमेंट, रिलीज हो रही 10 धांसू फिल्में-सीरीज
मनोरंजन
'हर लम्हा याद आती है...' दिलीप कुमार को याद कर इमोशनल हुईं सायरा बानो, लिखा दर्दभरा पोस्ट
'हर लम्हा याद आती है...' दिलीप कुमार को याद कर इमोशनल हुईं सायरा बानो, लिखा दर्दभरा पोस्ट
मनोरंजन
Guess Who: कंगना रनौत की फिल्म में जूनियर आर्टिस्ट थी ये हसीना, अब है भारत की सबसे महंगी फिल्म की लीड एक्ट्रेस
कंगना की फिल्म में थी जूनियर आर्टिस्ट, अब है भारत की सबसे महंगी फिल्म की एक्ट्रेस
Advertisement

वीडियोज

Gold Silver Price: औंधे मुंह गिरा सोना-चांदी! खरीदने का इससे बेस्ट मौका नहीं मिलेगा? ABPLIVE
Shilpa Shinde और Sunita Ahuja की बहस ने मचाया बवाल
Govinda की बात याद कर टूट गईं Sunita Ahuja
Prince Narula और Yuvika Chaudhary के रिश्ते का सच आया सामने
Aamir Khan की शादी में Kiran Rao क्यों नहीं दिखीं?

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

रुमान हाशमी, वरिष्ठ पत्रकार
रुमान हाशमी, वरिष्ठ पत्रकार
भारत की सरहद पर एक नया मुल्क जन्म लेने वाला है! रखाइन की जंग, अराकान आर्मी और बदलती भू-राजनीति
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'चीनी सेना 60 किमी भारत में घुस आई'? क्या है सच्चाई जानिए, सरकार का आ गया जवाब
'चीनी सेना 60 किमी भारत में घुस आई'? क्या है सच्चाई जानिए, सरकार का आ गया जवाब
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी में BJP या सपा किसकी मुश्किल बढ़ाएंगे चिराग पासवान? LJP-R ने दिया चुनावी नारा- पंडित, पासी...
यूपी में BJP या सपा किसकी मुश्किल बढ़ाएंगे चिराग पासवान? LJP-R ने दिया चुनावी नारा- पंडित, पासी...
क्रिकेट
अगली टी20 सीरीज में गौतम गंभीर से छिनेगी कोचिंग की जिम्मेदारी! इस दिग्गज को मिलेगा कार्यभार
अगली टी20 सीरीज में गौतम गंभीर से छिनेगी कोचिंग की जिम्मेदारी! इस दिग्गज को मिलेगा कार्यभार
टेलीविजन
बेटी की शादी में इमोशनल हुए शैलेश लोढ़ा, 'तारक मेहता' की पगड़ी ठीक करते दिखे विक्की कौशल
बेटी की शादी में इमोशनल हुए शैलेश लोढ़ा, 'तारक मेहता' की पगड़ी ठीक करते दिखे विक्की कौशल
दिल्ली NCR
कॉकरोच जनता पार्टी के लिए अच्छी खबर, जंतर मंतर पर प्रदर्शन के बीच दिल्ली हाई कोर्ट ने दिया यह फैसला
कॉकरोच जनता पार्टी के लिए अच्छी खबर, जंतर मंतर पर प्रदर्शन के बीच दिल्ली हाई कोर्ट ने दिया यह फैसला
इंडिया
'हम CM के काम तय नहीं कर सकते', विजय को मुआवजा बांटने से रोकने वाली DMK की याचिका सुप्रीम कोर्ट में खारिज
'CM के काम तय नहीं कर सकते', विजय को मुआवजा बांटने से रोकने वाली DMK की याचिका SC में खारिज
इंडिया
India-Indonesia Defence: जिसके डर से थर-थर कांपता है पाकिस्तान, इंडोनेशिया को वही हथियार देने जा रहा भारत, हो गई बड़ी डील
जिसके डर से थर-थर कांपता है पाकिस्तान, इंडोनेशिया को वही हथियार देने जा रहा भारत, हो गई बड़ी डील
ट्रेंडिंग
Viral Video: अरे आंटी बस-बस... पार्क के जिम में आंटी ने Gen-G को कर दिया ओपन चैलेंज, वीडियो देख टेंशन में यूजर्स 
अरे आंटी बस-बस... पार्क के जिम में आंटी ने Gen-G को कर दिया ओपन चैलेंज, वीडियो देख टेंशन में यूजर्स 
ENT LIVE
Double Meaning Joke के बाद Gauahar Khan की Instagram Story हुई वायरल
Double Meaning Joke के बाद Gauahar Khan की Instagram Story हुई वायरल
ABP NEWS
नकली दुर्घटना, असली चोर।
नकली दुर्घटना, असली चोर।
ABP NEWS
समुद्र में वह विदेशी जहाज़ अचानक कहाँ से आ गया? वह मुंबई कैसे पहुँचा?
समुद्र में वह विदेशी जहाज़ अचानक कहाँ से आ गया? वह मुंबई कैसे पहुँचा?
ABP NEWS
कैंपस में लगाए गए 'गायब वाइस-चांसलर' के पोस्टर वायरल हो गए हैं।
कैंपस में लगाए गए 'गायब वाइस-चांसलर' के पोस्टर वायरल हो गए हैं।
ABP NEWS
यह बिहार के स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार के खड़े होने का अंदाज़ है।
यह बिहार के स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार के खड़े होने का अंदाज़ है।
Embed widget