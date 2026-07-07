41 की उम्र में अकेली गुजारा कर रही धमाल 4 की ये एक्ट्रेस, 5 साल पहले पति ने छोड़ा था साथ

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41 की उम्र में अकेली गुजारा कर रही धमाल 4 की ये एक्ट्रेस, 5 साल पहले पति ने छोड़ा था साथ
Guess Who: अजय देवगन के साथ फिल्म 'धमाल 4' में नजर आने वाली ये एक्ट्रेस टीवी का बड़ा नाम रही है. अपनी एक्टिंग के साथ-साथ अपनी खूबसूरती और निजी जिंदगी को लेकर भी उन्होंने सुर्खियां बटोरी हैं.
बॉलीवुड सुपरस्टार अजय देवगन जल्द ही कॉमेडी फ्रेंचाइजी धमाल की अगली कड़ी यानी 'धमाल 4' लेकर आ रहे हैं. सिनेमाघरों में ये फिल्म 10 जुलाई को दस्तक देगी. इसमें उनके साथ एक मशहूर टीवी हसीना भी दिखाई देंगी. उन्होंने टीवी में बड़ा नाम कमाया है. वो वेब सीरीज और बॉलीवुड में भी काम कर चुकीं हैं. हालांकि काफी शोहरत हासल करने वाली इस एक्ट्रेस का निजी जीवन उथल-पुथल भरा रहा है.
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Published at : 07 Jul 2026 04:31 PM (IST)
Tags :Sanjeeda Shaikh
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