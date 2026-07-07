41 की उम्र में अकेली गुजारा कर रही धमाल 4 की ये एक्ट्रेस, 5 साल पहले पति ने छोड़ा था साथ

शादी के 7 साल बाद संजीदा शेख और आमिर अली ने सरोगेसी के जरिए बेटी का वेलकम किया था. उन्होंने अपनी बेटी को आयरा नाम दिया था. हालांकि पैरेंट्स बनने के बाद उनके रिश्ते में मनमुटाव होने लगा था.