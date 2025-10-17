हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
मुंबई से लेकर दुबई तक में हैं ऐश्वर्या राय का राज, जानिए कहां-कहां है एक्ट्रेस की प्रॉपर्टी

मुंबई से लेकर दुबई तक में हैं ऐश्वर्या राय का राज, जानिए कहां-कहां है एक्ट्रेस की प्रॉपर्टी

Aishwarya Rai Bachchan Property: बॉलीवुड की एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय बच्चन के पास मुंबई से लेकर दुबई तक कई लग्जरी प्रॉपर्टीज हैं. आइए जानते हैं एक्ट्रेस की शाही लाइफस्टाइल के बारें में.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 17 Oct 2025 03:21 PM (IST)
Aishwarya Rai Bachchan Property: बॉलीवुड की एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय बच्चन के पास मुंबई से लेकर दुबई तक कई लग्जरी प्रॉपर्टीज हैं. आइए जानते हैं एक्ट्रेस की शाही लाइफस्टाइल के बारें में.

बॉलीवुड की खूबसूरत एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय बच्चन सिर्फ अपने एक्टिंग और ग्रेस के लिए ही नहीं, बल्कि लग्ज़री लाइफस्टाइल के लिए भी जानी जाती हैं. ऐश्वर्या के पास मुंबई से लेकर दुबई तक कई शानदार प्रॉपर्टीज़ हैं.

1/7
ऐश्वर्या राय बच्चन भारत की दूसरी सबसे अमीर एक्ट्रेस बन गई हैं.
ऐश्वर्या राय बच्चन भारत की दूसरी सबसे अमीर एक्ट्रेस बन गई हैं.
2/7
रिपोर्ट्स के मुताबिक ऐश्वर्या की नेटवर्थ 900 करोड़ रुपए है. एक्ट्रेस एक फिल्म करने के लिए करीब 10 से 12 करोड़ रुपए फीस लेती हैं.
रिपोर्ट्स के मुताबिक ऐश्वर्या की नेटवर्थ 900 करोड़ रुपए है. एक्ट्रेस एक फिल्म करने के लिए करीब 10 से 12 करोड़ रुपए फीस लेती हैं.
3/7
इसके अलावा ऐश्वर्या ब्रांड एंडोर्समेंट से भी सालाना करोड़ों की कमाई करती हैं.
इसके अलावा ऐश्वर्या ब्रांड एंडोर्समेंट से भी सालाना करोड़ों की कमाई करती हैं.
4/7
ऐश्वर्या के पास मुंबई में कई प्रॉपर्टी हैं, जिनमें बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स और वर्ली में लग्जरी अपार्टमेंट शामिल हैं. इसके अलावा, उनका दुबई के जुमेरा गोल्फ एस्टेट्स में एक आलीशान विला भी है.
ऐश्वर्या के पास मुंबई में कई प्रॉपर्टी हैं, जिनमें बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स और वर्ली में लग्जरी अपार्टमेंट शामिल हैं. इसके अलावा, उनका दुबई के जुमेरा गोल्फ एस्टेट्स में एक आलीशान विला भी है.
5/7
बता दें कि ऐश्वर्या के पास दुबई के जुमेराह गोल्फ एस्टेट्स के सैंक्चुअरी फॉल्स में भी एक शानदार विला है, जिसकी कीमत लगभग 16 करोड़ रुपये है.
बता दें कि ऐश्वर्या के पास दुबई के जुमेराह गोल्फ एस्टेट्स के सैंक्चुअरी फॉल्स में भी एक शानदार विला है, जिसकी कीमत लगभग 16 करोड़ रुपये है.
6/7
इसके अलावा ऐश्वर्या के पास मुंबई के बांद्रा इलाके में एक शानदार अपार्टमेंट है, जिसकी कीमत 30 करोड़ रुपए है.
इसके अलावा ऐश्वर्या के पास मुंबई के बांद्रा इलाके में एक शानदार अपार्टमेंट है, जिसकी कीमत 30 करोड़ रुपए है.
7/7
ऐश्वर्या को लग्जरी कारों का भी शौक है. उनके कलेक्शन में Rolls Royce Phantom, Rolls Royce Ghost, Audi A8L, Bentley Continental GT, Mercedes-Benz S500 और Lexus LX 570 जैसी कारें शामिल हैं.
ऐश्वर्या को लग्जरी कारों का भी शौक है. उनके कलेक्शन में Rolls Royce Phantom, Rolls Royce Ghost, Audi A8L, Bentley Continental GT, Mercedes-Benz S500 और Lexus LX 570 जैसी कारें शामिल हैं.
Published at : 17 Oct 2025 03:21 PM (IST)
Tags :
Aishwarya Rai Bachchan

Photo Gallery

View More
